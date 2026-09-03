चहल की जादुई गेंद पर चारों खाने चित हुए बेन स्टोक्स, घूमती डिलीवरी ने उड़ा दिया ऑफ स्टम्प, VIDEO

टीम इंडिया के लेग-स्पिनर युजवेंद्र चहल इस समय इंग्लिश काउंटी क्रिकेट में नॉर्थम्प्टनशायर के लिए धमाल मचा रहे हैं. डरहम के खिलाफ काउंटी चैम्पियनशिप डिवीजन-2 मुकाबले में भी चहल की फिरकी जमकर चली है. नॉर्थम्प्टन के काउंटी ग्राउंड में जारी इस मुकाबले में चहल ने दूसरे दिन (3 सितंबर) की शुरुआत धमाकेदार अंदाज में की.

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भारतीय स्पिनर ने बेन स्टोक्स को ऐसी गेंद पर बोल्ड किया, जिसने इंग्लैंड के पूर्व कप्तान को पूरी तरह हैरान कर दिया. गेंद पिच पर पड़ने के बाद जबरदस्त तरीके से घूमी और स्टोक्स के बल्ले को छकाते हुए ऑफ स्टम्प से जा टकराई.

That is sensational pic.twitter.com/ChwDk7JfLR — Rothesay County Championship (@CountyChamp) September 3, 2026

बेन स्टोक्स इस गेंद को समझ ही नहीं पाए. युजवेंद्र चहल की डिलीवरी ऑफ स्टम्प की लाइन पर पड़ी और उम्मीद से कहीं ज्यादा टर्न लेते हुए अंदर की ओर आई. स्टोक्स ने गेंद को रोकने की कोशिश की, लेकिन बल्ले और गेंद के बीच संपर्क नहीं हुआ और अगले ही पल ऑफ स्टम्प जमीन पर था.

49 रनों के अंदर गिरे 7 विकेट

युजवेंद्र चहल की फिरकी के चलते डरहम की पारी पूरी तरह लड़खड़ा गई. सिर्फ 49 रन के अंदर सात विकेट गिर गए. एक समय डरहम का स्कोर 3 विकेट पर 157 रन था, लेकिन उसके बाद पूरा खेल पलट गया. डरहम की पहली पारी 205 रनों पर सिमट गई. चहल इस तबाही के सबसे बड़े नायकों में शामिल रहे. चहल ने 15.2 ओवर में 36 रन देकर 4 विकेट झटके.

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उनकी स्पिन के सामने विपक्षी बल्लेबाज लगातार मुश्किल में नजर आए और बेन स्टोक्स का विकेट उनकी शानदार गेंदबाजी का सबसे यादगार पल रहा. बेन सैंडरसन, ल्यूक प्रॉक्टर, केल्विन हैरिसन और लुई किम्बर ने भी एक-एक विकेट लेकर युजवेंद्र चहल का अच्छा साथ निभाया.

युजवेंद्र चहल ने भारतीय टीम के लिए 72 ओडीआई और 80 टी20 इंटरनेशनल मुकाबले खेले हैं. ओडीआई में उन्होंने 27.13 की औसत से 121 विकेट झटके हैं. वहीं टी20 इंटरनेशनल में उनके नाम पर 25.09 के एवरेज से 96 विकेट दर्ज हैं.

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