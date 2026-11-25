पंजाब में विधानसभा चुनाव को लेकर प्रदेश की राजनीति में बड़ा बदलाव देखने को मिला है. लंबे समय तक अलग रहने के बाद एक बार फिर से बीजेपी और शिरोमणि अकाली दल ने गठबंधन का ऐलान किया है. इस गठबंधन के बाद पंजाब का चुनावी मुकाबला अब NDA, कांग्रेस और आम आदमी पार्टी के बीच त्रिकोणीय होने की संभावना जताई जा रही है.

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गठबंधन के बीच सीटों के बंटवारे का संभावित फॉर्मूला भी सामने आया है. पंजाब विधानसभा में कुल 117 सीटें हैं. चर्चा है कि बीजेपी 45-47 सीटों पर चुनाव लड़ सकती है. वहीं शिरोमणि अकाली दल 70 से 72 सीटों पर अपने उम्मीदवार उतार सकता है.

सुखबीर सिंह बादल गठबंधन की ओर से मुख्यमंत्री पद का चेहरा होंगे. यदि विधानसभा चुनाव में गठबंधन की सरकार बनती है तो बीजेपी को दो डिप्टी सीएम पोस्ट मिल सकता है. अमित शाह ने भी साफ कर दिया है कि पंजाब के सियासी रण में बड़े भाई की भूमिका में अकाली दल ही रहेगा.

क्या है बीजेपी और अकाली दल का प्लान?

इस गठबंधन में सबसे अहम भूमिका पंथिक वोट बैंक की मानी जा रही है. यह वोट बैंक पंजाब की राजनीति में बेहद अहम रहा है. अकाली दल का ग्रामीण और पंथिक मतदाताओं के बीच पारंपरिक आधार रहा है, वहीं बीजेपी को शहरी और अर्ध-शहरी क्षेत्रों से उम्मीद है. गठबंधन का उद्देश्य इन दोनों वोट बैंकों को एक मंच पर लाना है.

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पंजाब में हिंदू और सिख मतदाताओं की बड़ी शहरी आबादी है. बीजेपी को उम्मीद है कि शहरी और अर्ध-शहरी क्षेत्रों में उसका समर्थन चुनाव में महत्वपूर्ण भूमिका निभा सकता है.

पंजाब में बीजेपी नेता जम्मू-कश्मीर विधानसभा चुनाव का भी उदाहरण देते हैं. बीजेपी ने वहां जम्मू क्षेत्र में 29 सीटें जीती थीं. पार्टी का मानना है कि पंजाब में भी शहरी मतदाता इसी तरह एकजुट होकर चुनावी समीकरण प्रभावित कर सकते हैं.

दूसरी ओर, अकाली दल की ग्रामीण पंजाब और पंथिक वोटरों के बीच पारंपरिक और मजबूत पकड़ रही है.

बीजेपी नेताओं के मुताबिक, पिछले विधानसभा चुनाव में बीजेपी को लगभग 18 प्रतिशत और अकाली दल को करीब 13 प्रतिशत वोट मिले थे. इस लिहाज से दोनों दलों का कुल वोट प्रतिशत 31 प्रतिशत बैठता है.

सवाल यह भी है कि क्या दोनों पार्टियों के मतदाता एक-दूसरे के उम्मीदवारों को भी उसी तरह वोट देंगे? दोनों दलों की नजर वोट प्रतिशत को 40 प्रतिशत से अधिक तक पहुंचाने पर है.

मोगा में बड़ी रैली की तैयारी

गठबंधन की घोषणा के बाद अब दोनों दल 8 दिसंबर को पंजाब के मोगा में एक बड़े राजनीतिक कार्यक्रम का आयोजन करने जा रहे हैं. मोगा का अकाली दल के इतिहास में विशेष महत्व रहा है. पार्टी ने इसी जिले में अपना 75वां स्थापना दिवस मनाया था. अकाली दल ने कई बार मोगा से ही अपने चुनावी अभियान की शुरुआत की है.

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इस बार भी पार्टी इस कार्यक्रम को बड़े स्तर पर आयोजित करने की तैयारी में है. इसके लिए पूरे पंजाब से पार्टी कार्यकर्ताओं और समर्थकों को जुटाया जा रहा है. प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के भी 8 दिसंबर को होने वाले इस कार्यक्रम में सुखबीर सिंह बादल के साथ शामिल होने की संभावना है.

इस कार्यक्रम को BJP और अकाली दल की संयुक्त ताकत के प्रदर्शन के रूप में देखा जा रहा है. प्रधानमंत्री मोदी और सुखबीर बादल का एक मंच पर आना गठबंधन के राजनीतिक महत्व को दिखाएगा.

इन मुद्दों पर मान सरकार को घेरने की तैयारी

बीजेपी-अकाली दल गठबंधन का मानना है कि पंजाब में आम आदमी पार्टी ने अपनी कुछ राजनीतिक जमीन खो दी है. मान सरकार के प्रति असंतोष चुनाव में बड़ा मुद्दा बन सकता है.विपक्षी गठबंधन राज्य सरकार को कानून व्यवस्था, नशे की समस्या समेत कई मुद्दों पर घेरने की तैयारी कर रहा है.

बीजेपी की अधिक सीटों की मांग के पीछे पार्टी के आंतरिक सर्वे और संगठनात्मक आकलन पर भरोसा है. पार्टी नेताओं के अनुसार, बीजेपी ने पंजाब की कई शहरी और अर्ध-शहरी विधानसभा सीटों की पहचान की है, जहां उसका संगठन और चुनावी आधार मजबूत है.

शुरुआत में बीजेपी करीब 40 सीटों पर चुनाव लड़ने की तैयारी कर रही थी, लेकिन बाद के आकलन के बाद पार्टी नेतृत्व ने सीटों की संख्या बढ़ाकर 45 से 47 करने की मांग रखी. पिछले कुछ दिनों में चंडीगढ़ और दिल्ली में बीजेपी और अकाली दल के वरिष्ठ नेताओं के बीच सीटों के बंटवारे को लेकर कई दौर की बातचीत हुई.

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बीजेपी और अकाली दल के गठबंधन के सामने सबसे बड़ी चुनौती दोनों पार्टियों के पारंपरिक मतदाताओं को एक-दूसरे के उम्मीदवारों के पक्ष में मतदान कराने की होगी. अकाली दल का पारंपरिक ग्रामीण और पंथिक वोट बैंक है, जबकि बीजेपी शहरी और अर्ध-शहरी मतदाताओं के समर्थन पर भरोसा कर रही है.

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