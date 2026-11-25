मकर

ऐस आफ स्वार्ड्स

आज का दिन आप के लिए प्रखर प्रदर्शन बनाए रखने और अन्य को सूझबूझ से प्रभावित करने में सहयोगी है. महत्वपूर्ण मामलों को आगे बढ़ाएंगे. नए कार्य की शुरूआत हो सकती है. योजनाओं पर अमल बनाए रखेंगे. आत्मविश्वास के साथ सभी को प्रभावित करेंगे. कला कौशल के प्रदर्शन से वातावरण पक्ष में बना रहेगा. महत्वपूर्ण प्रयासों में तेजी दिखाएंगे.

और पढ़ें

मित्र एवं समकक्ष सहयोग बनाए रखेंगे. जोखिम लेने का भाव रहेगा. सभी से मेलजोल बनाए रखेंगे. विभिन्न मामलों में पहल करेंगे. नियमों का पालन बनाए रखेंगे. अधिकारी वर्ग सहयोगी होगा. आशंकाओं से मुक्त रहेंगे. करीबियों में परस्पर भरोसा बढ़ेगा. आधुनिक सुधारों को गति देंगे. बड़ों की सीख सलाह का लाभ उठाएंगे. सहयोग बनाए रखेंगे.

स्वास्थ्य: सेहत अच्छी रहेगी. शारीरिक असहजताएं हटेंगी. नियमितता पर बल रहेगा. व्यक्तित्व पर ध्यान देंगे.

आर्थिक स्थिति: कारोबारी स्पर्धा में उत्साह दिखाएंगे. विभिन्न गतिविधियां तेज होंगी. महत्वपूर्ण विषयों को बढ़ावा देंगे.

रिश्ते: घर के लोगों के साथ संग खुशी बांटेंगे. घूमने फिरने के मौके बनेंगे. वातावरण में अनुकूलन बना रहेगा.

---- समाप्त ----