वृश्चिक

द स्टार

आज का दिन आप के लिए भावनात्मकता की अपेक्षा सूझबूझ को महत्व देने का परिचायक है. सहकार से कार्यों को गति देंगे. समय सीमा में लक्ष्य साध सकेंगे. विविध प्रयास बनाए रखेंगे. ढिलाई व लापरवाही से कार्य न करें. व्यापारिक लाभ अपेक्षित बने रहेंगे. मिलजुलकर विविध प्रयासों को बल देंगे. व्यवस्था पर नियंत्रण बनाए रखेंगे.

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जीवन में खुशियों को बढ़ाएंगे. करीबी मददगार होंगे. सहकारिता का नजरिया रखेंगे. जीवन जीने का ढंग प्रभावी बना रहेगा. संबंधों में सुधार लाएंगे. महत्वपूर्ण मामले हित में रहेंगे. सहजता से आगे बढ़ेंगे. विविध वस्तुओं में रुचि रहेगी. योजनाएं सूझबूझ से आगे बढ़ेंगे. स्थायित्व पर जोर रखेंगे. दोस्तों से भेंट मुलाकात बढे़गी.

स्वास्थ्य: स्वास्थ्य अच्छा रहेगा. खानपान के प्रति सचेत रहें. शारीरिक संकेतों पर ध्यान दें.

आर्थिक स्थिति: पद प्रतिष्ठा बढ़ेगी. लाभ के मौके बने रहेंगे. व्यापार में अनुकूलता रहेगी.

रिश्ते: घर वालों के साथ हर्ष से रहेंगे. आपसी विश्वास बनाए रखेंगे. अपनों के साथ पाएंगे.

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