धनु

पेज आफ पेंटाकल्स

आज का दिन आप के लिए आर्थिक मामलों से जुड़े विषयों को हल करने में सहयोगी है. जरूरत के धन की कमी पूरी होगी. क्षमताओं पर भरोसा बनाए रखें. कला कौशल से जगह बनाए रखेंगे. चर्चा संवाद में सजगता रखें. प्रलोभन और दिखावे में नहीं आएं. अनुभवी लोगों से संपर्क बनाए रहें. अवसर का लाभ उठाएं. कारोबारी मामले सामान्य रहेंगे.

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अतार्किक विषयों व चिंता से दूर रहेंगे. विपक्षियों पर नजर रखेंगे. काम करने में सावधानी बढ़ाएंगे. लंबित कार्यों में सूझबूझ बनाए रखेंगे. व्यवस्थाओं में सुधार लाएं. लक्ष्य पर ध्यान दें. अनुभवियों से संपर्क का लाभ मिलेगा. प्रतिभा पर भरोसा बना रहेगा. लोन संबंधी मामले गति लेंगे. कार्यविस्तार के प्रति संघर्षशीलता बनाए रखेंगे.

स्वास्थ्य: सेहत अच्छी रहेगी. खानपान पर ध्यान देंगे. योग व्यायाम नियमित बनाए रखें.

आर्थिक स्थिति: वाणिज्यिक के मामलों में लापरवाही न दिखाएं. समकक्षों का समर्थन बना रहेगा.

रिश्ते: औरों की बात गंभीरता से सुनेंगे. भावुकता से बचेंगे. परिजन मददगार बने रहेंगे.

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