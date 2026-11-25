महाराष्ट्र की राजनीति में शरद पवार को लेकर गहमागहमी तेज है. चर्चा है कि शरद पवार बदलते सियासी समीकरण के बीच एनडीए का दामन थाम सकते हैं. अब इस पर उद्धव गुट के नेता संजय राउत का भी रिएक्शन सामने आया है.

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जब संजय राउत ये यह सवाल पूछा गया कि ऐसी चर्चा है कि शरद पवार की पार्टी एनडीए में शामिल हो सकती है, इस पर आपका क्या विचार है? उन्होंने कहा कि उनकी इस बारे में शरद पवार से कई बार बात हो चुकी है.

पवार साहब ने अपनी पूरी जिंदगी प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी और अमित शाह जैसे लोगों के खिलाफ लड़ाई लड़ी है. उन्होंने अपना जीवन महात्मा फुले, शाहू महाराज और डॉ. अंबेडकर के आदर्शों को फैलाने का काम किया है. उन्होंने पूरे महाराष्ट्र में इन विचारधाराओं का प्रचार-प्रसार करने का काम किया है.

राउत ने कहा कि ऐसे में उन्हें नहीं लगता कि पवार साहब कभी भी ऐसी ताकतों के साथ जुड़ेंगे, जिनसे देश या महाराष्ट्र को नुकसान पहुंच सकता हो. वे ऐसा कभी नहीं करेंगे और न ही सुप्रिया सुले ऐसा करेंगी.

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संजय राउत ने सुप्रिया सुले को लेकर भी जवाब दिया. हाल ही में सुप्रिया ने इशारा किया था इंडिया ब्लॉक का हिस्सा होने के बावजूद परिसीमन विधेयक को उनकी पार्टी समर्थन दे सकती है.

इस पर राउत ने कहा कि इंडिया ब्लॉक को कोई धोखा नहीं दे सकता, बिल्कुल कोई नहीं. अगर कोई इंडिया ब्लॉक के साथ धोखा करना चाहता है, तो उसे बस इसे छोड़ देना चाहिए.

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