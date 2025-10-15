बीजेपी ने जारी की 18 उम्मीदवारों की तीसरी लिस्ट, राघोपुर से तेजस्वी के खिलाफ सतीश यादव को टिकट

बिहार विधानसभा चुनाव को लेकर बीजेपी ने तीसरी लिस्ट जारी कर दी है, इसमें 18 कैंडिडेट्स के नाम का ऐलान किया गया है. पार्टी ने राघोपुर से सतीश यादव को टिकट दिया है, जो तेजस्वी यादव के खिलाफ ताल ठोकेंगे. इसके अलावा बगहा से राम सिंह, नौतन से नारायण प्रसाद को टिकट मिला है.
कौन कहां से लड़ेगा चुनाव?
रामनगर सीट- नंद किशोर राम
नरकटियागंज सीट- संजय पांडे
बगहा सीट- राम सिंह
लौरिया सीट- विनय बिहारी
नौतन सीट- नारायण प्रसाद
चनपटिया सीट - उमाकांत सिंह
हरसिद्धि सीट- कृष्णनंदन पासवान
कल्याणपुर सीट- सचिंद्र प्रसाद सिंह
चिरैया सीट- लालबाबू प्रसाद गुप्ता
कोचाधामन सीट- बीणा देवी
बायसी सीट- विनोद यादव
राघोपुर सीट- सतीष कुमार यादव
बिहपुर सीट- कुमार शैलेंद्र
पीरपैंती सीट- मुरारी पासवान
रामगढ़ सीट- अशोक कुमार सिंह
मोहनिया सीट- संगीता कुमारी
भभुआ सीट- भरत विंद
गोह सीट- रणविजय सिंह
यह खबर शुरुआती सूचनाओं के साथ प्रकाशित की गई है. जल्द नए अपडेट्स जोड़े जाएंगे.
