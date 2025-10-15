आरजेडी, बीजेपी और चिराग... रात भर बंटते रहे सिंबल, बिहार में खूब चला पॉलिटिकल ड्रामा

बिहार में विधानसभा चुनाव की तारीख जैसे-जैसे पास आ रही है, वैसे-वैसे सियासी पारा चढ़ता जा रहा है. मंगलवार की रात बिहार की सियासत में हाई-वोल्टेज ड्रामा देखने को मिला, जहां टिकटों के बंटवारे में हर पार्टी अपने-अपने दांव-पेच लगा रही है. इसी क्रम में राष्ट्रीय जनता दल (RJD), भारतीय जनता पार्टी (BJP) और लोक जनशक्ति पार्टी (रामविलास) (LJPR) ने देर रात पार्टी उम्मीदवारों को सिंबल बांटे. इस दौरान कई बड़े नेताओं और नए चेहरों को टिकट दिए गए, जिसने बिहार की राजनीति में नई हलचल पैदा कर दी है.

रातभर चले इस टिकट वितरण में आरजेडी ने अपने कोर वोट बैंक को साधने के लिए सामाजिक समीकरणों का ध्यान रखा तो वहीं बीजेपी और एलजेपीआर ने भी अपनी रणनीति के तहत उम्मीदवारों का चयन किया.

RJD का सामाजिक समीकरण पर जोर

राष्ट्रीय जनता दल ने मंगलवार देर रात तक अपने उम्मीदवारों को सिंबल बांटने का सिलसिला जारी रखा. पार्टी के नेता तेजस्वी यादव को राघोपुर सीट से टिकट दिया गया है जो उनकी परंपरागत सीट मानी जाती है. इसके अलावा कई अन्य प्रमुख नेताओं को भी टिकट दिए, जिसमें मुकेश रोशन को महुआ, ओसामा को रघुनाथपुर, अवध बिहारी चौधरी को सिवान, इसराइल मंसूरी को कांटी, विश्वनाथ यादव को बेलगंज, राकेश रौशन को इस्लामपुर, अनिरुद्ध यादव को बख्तियारपुर, रामानुज यादव को सोनपुर, रामानंद यादव को फतुहा, आलोक मेहता को उजियायरपुर, रामबृक्ष सदा को अलौली, सुरेंद्र राम को गरखा, चंद्रशेखर यादव को मधेपुरा, अरविंद सहनी को सरायरंजन, प्रेम शंकर यादव को बैकुंठपुर, प्रेमा चौधरी को पातेपुर, देव कुमार चौरसिया को हाजीपुर, शंकर प्रसाद यादव को पारू, राहुल तिवारी को शाहपुर, भोला यादव को बहादुरपुर, मो निहालुद्दीन को रफीगंज, चंद्र हांस चौपाल को सिंघेश्वर, निरंजन कुमार को गायघाट, अनीता देवी को नोखा, मुन्ना यादव को मीनापुर, शैलेंद्र प्रताप सिंह को तरैया, ललन यादव को साहेबपुर कमाल और अमर पासवान को बोचहा से टिकट दिया गया है.

आरजेडी के इस रातभर चले टिकट वितरण ने कार्यकर्ताओं और समर्थकों में उत्साह भर दिया है. पार्टी ने इस बार अनुभवी और नए चेहरों को मौका देकर सभी वर्गों को साधने की कोशिश की है. इससे पहले तेजस्वी ने मंगलवार को लालू द्वारा बांट गए सिंबल को पार्टी नेताओं से वापस ले लिए, लेकिन देर रात कई उम्मीदवारों का ऐलान कर सिंबल बांटे.

BJP ने पुराने चेहरों पर लगयाा दांव

भारतीय जनता पार्टी ने भी अपने प्रदेश कार्यालय से रातभर उम्मीदवारों को सिंबल बांटने. बीजेपी ने इस बार कई नए और पुराने चेहरों पर दांव लगाया है. रात में सिंबल मिलने के बाद उम्मीदवार अपने-अपने क्षेत्रों में प्रचार के लिए निकल पड़े हैं. बीजेपी की इस रणनीति से साफ है कि पार्टी बिहार में कोई कसर नहीं छोड़ना चाहती और हर सीट पर मजबूती से लड़ने की तैयारी में है. इससे पहले बीजेपी ने मंगलवार को दिन में पहली लिस्ट जारी कर 71 उम्मीदवारों के नाम का ऐलान किया था.

चिराग ने भी बांटे सिंबल

आरजेडी और बीजेपी के अलावा लोक जनशक्ति पार्टी (रामविलास) के नेता चिराग पासवान ने भी रात में अपनी पार्टी के उम्मीदवारों को सिंबल जारी किए. चिराग ने राजू तिवारी को टिकट दिया और ब्रह्मपुर सीट से LJPR ने हुलास पांडे को मिला सिंबल दिया है. जबकि गरखा सीट से सीमांत मृणाल और बखरी सीट से संजय पासवान को सिंबल सौंपा गया. चिराग की पार्टी ने इस बार गठबंधन के तहत सीटों पर अपने उम्मीदवार उतारे हैं और मजबूत प्रदर्शन की उम्मीद जताई जा रही है.

दो चरण में होगा मतदान

आपको बता दें कि बिहार की 243 विधानसभा सीटों पर दो चरणों में मतदान होगा. पहले चरण का मतदान 6 नवंबर को होगा, जबकि दूसरे चरण का मतदान 11 नवंबर को होगा और 14 नवंबर को मतगणना होगी.

