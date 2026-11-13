गोवा में 30 सीटें जीतने का BJP का लक्ष्य, दामोदर नाइक ने बताई पार्टी की रणनीति

गोवा में आगामी विधानसभा चुनाव को लेकर भारतीय जनता पार्टी ने 30 सीटें जीतने का लक्ष्य रखा है. पार्टी के प्रदेश अध्यक्ष दामोदर जी. नाइक का कहना है कि यह लक्ष्य किसी राजनीतिक उत्साह या अति आत्मविश्वास में तय नहीं किया गया है, बल्कि पिछले चुनावों के नतीजों और जमीनी संगठन की स्थिति का आकलन करने के बाद तय किया गया है. उनके मुताबिक, जिन विधानसभा सीटों पर बीजेपी पहले चुनाव जीत चुकी है और फिलहाल उसके पास नहीं हैं, उन्हें वापस हासिल करने की रणनीति पर काम किया जा रहा है.

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'आजतक विकसित गोवा' कार्यक्रम में गोवा की राजनीति, आगामी विधानसभा चुनाव, बीजेपी की रणनीति और राज्य के विकास पर खास बातचीत के दौरान दामोदर नाइक ने कहा कि 30 सीटों का लक्ष्य पार्टी का संकल्प है. उन्होंने साफ किया कि बीजेपी ने संगठनात्मक स्तर पर अध्ययन करने के बाद यह लक्ष्य तय किया है.

30 सीटों का लक्ष्य क्यों, क्या है बीजेपी की रणनीति?

दामोदर नाइक ने बताया कि गोवा में विधानसभा की कुल 40 सीटें हैं. बीजेपी ने जिन सीटों पर पहले एक या दो बार जीत दर्ज की है, लेकिन फिलहाल वहां पार्टी का विधायक नहीं है, उन सीटों को भी अपने लक्ष्य में शामिल किया है. उनके मुताबिक, ऐसी सीटों की संख्या करीब 30 से 35 के बीच है. पार्टी का प्रयास है कि इनमें से कम से कम 30 सीटें जीती जाएं.

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उन्होंने कहा कि गोवा छोटा राज्य है और यहां विधानसभा क्षेत्र के स्तर पर संगठनात्मक काम करना अपेक्षाकृत आसान है. राज्य में करीब 1,735 मतदान केंद्र हैं. ऐसे में बूथ स्तर तक संगठन को मजबूत करके चुनावी लक्ष्य हासिल करने की तैयारी की जा रही है.

बीजेपी प्रदेश अध्यक्ष ने पार्टी की उपलब्धियां गिनाते हुए कहा कि पिछले कुछ वर्षों में गोवा की आर्थिक स्थिति और बुनियादी सुविधाओं में सुधार हुआ है. उनके मुताबिक, वर्ष 2010-12 के आसपास राज्य की प्रति व्यक्ति आय करीब 2.89 लाख रुपये थी, जो अब बढ़कर 7 लाख रुपये से अधिक हो गई है.

उन्होंने नीति आयोग के सतत विकास लक्ष्यों (SDG) से जुड़े आकलन का हवाला देते हुए कहा कि छोटे राज्यों में गोवा दूसरे स्थान पर है. स्वास्थ्य, बुनियादी ढांचे और दूसरे क्षेत्रों में भी राज्य बेहतर प्रदर्शन करने की दिशा में आगे बढ़ रहा है.

नाइक ने कहा कि गोवा में एयरपोर्ट, रेलवे, अस्पताल और सड़क नेटवर्क से जुड़े कई बड़े प्रोजेक्ट पूरे हुए हैं या उन पर काम हुआ है. इनमें मनोहर अंतरराष्ट्रीय हवाई अड्डा, अटल सेतु, कन्वेंशन सेंटर और मनोहर पर्रिकर के नाम पर बने फ्लाईओवर जैसे प्रोजेक्ट शामिल हैं. उन्होंने इन उपलब्धियों का श्रेय केंद्र और राज्य में बीजेपी की सरकारों के तालमेल को दिया.

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गोवा में बीजेपी के राजनीतिक सफर का जिक्र करते हुए नाइक ने पूर्व मुख्यमंत्री मनोहर पर्रिकर की भूमिका को अहम बताया. उन्होंने कहा कि गोवा में बीजेपी की नींव मजबूत करने में पर्रिकर और पार्टी के शुरुआती नेताओं का बड़ा योगदान रहा है. श्रीपद नाइक सहित कई नेताओं ने संगठन को आगे बढ़ाने का काम किया.

दामोदर नाइक ने बीजेपी के वोट शेयर का जिक्र करते हुए कहा कि लोकसभा चुनावों में पार्टी को गोवा में करीब 52 फीसदी वोट मिलते हैं. उन्होंने कहा कि प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के नेतृत्व और कमल के चुनाव चिह्न पर जनता का भरोसा दिखाई देता है.

हालांकि, उन्होंने स्वीकार किया कि विधानसभा चुनावों में पार्टी का वोट शेयर घटकर करीब 33-34 फीसदी रह जाता है. इसके पीछे उन्होंने स्थानीय राजनीतिक समीकरणों, निर्दलीय उम्मीदवारों और अलग-अलग स्तर पर होने वाले चुनावी मुकाबलों को एक वजह बताया.

नाइक ने कहा कि लोकसभा और विधानसभा चुनावों के राजनीतिक समीकरण अलग होते हैं. विधानसभा चुनाव में स्थानीय मुद्दे और उम्मीदवारों की भूमिका भी महत्वपूर्ण हो जाती है. पार्टी की कोशिश है कि इन कमियों को दूर करके विधानसभा चुनाव में भी अपना समर्थन बढ़ाया जाए.

गोवा की राजनीति में संगठन और स्थानीय समीकरण अहम

बातचीत के दौरान बीजेपी के भीतर स्थानीय स्तर पर नेताओं के बीच प्रतिस्पर्धा और अलग-अलग क्षेत्रों में राजनीतिक गतिविधियों को लेकर भी सवाल उठे. इस पर नाइक ने कहा कि चुनाव के समय सभी को एकजुट होकर पार्टी के लिए काम करना होगा. संगठन में हर व्यक्ति की भूमिका महत्वपूर्ण है और चुनाव के वक्त सामूहिक प्रयास ही पार्टी को लक्ष्य तक पहुंचा सकते हैं.

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पर्यटन और रोजगार के बीच संतुलन बनाने पर जोर

गोवा में पर्यटन के बढ़ते कारोबार के बीच स्थानीय युवाओं के लिए स्थायी और सम्मानजनक रोजगार के सवाल पर दामोदर नाइक ने कहा कि पिछले 12 वर्षों में राज्य के युवाओं की सोच में बदलाव आया है. पहले ज्यादातर युवा सरकारी नौकरी को ही रोजगार का प्रमुख विकल्प मानते थे, लेकिन अब वे खेती, स्टार्टअप, आईटी और आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस (AI) जैसे क्षेत्रों में भी अपना करियर बना रहे हैं. उन्होंने बताया कि मुख्यमंत्री डॉ. प्रमोद सावंत की सरकार ने स्टार्टअप इंडिया और अप्रेंटिसशिप जैसी योजनाओं के जरिए युवाओं को नए अवसरों से जोड़ने का प्रयास किया है. अब इंजीनियरिंग और पीएचडी करने वाले युवा भी खेती और दूसरे उद्यमों में रुचि दिखा रहे हैं. कुछ युवा फूलों की खेती कर रहे हैं, तो कुछ आईटी और एआई के क्षेत्र में नए कारोबार शुरू कर रहे हैं.

नए निवेश और होटल इंडस्ट्री से रोजगार की उम्मीद

स्थायी रोजगार के सवाल पर नाइक ने कहा कि सरकार गोवा में नए उद्योग और निवेश लाने की कोशिश कर रही है. उन्होंने फिल्म और मनोरंजन क्षेत्र से जुड़े एक बड़े कन्वेंशन सेंटर और रिक्रिएशनल सेंटर की योजना का भी जिक्र किया, जिसे इन-प्रिंसिपल मंजूरी मिलने की बात उन्होंने कही. उनके मुताबिक, किसी बड़े होटल या उद्योग के आने से सिर्फ वहां काम करने वाले कर्मचारियों को ही रोजगार नहीं मिलता, बल्कि निर्माण सामग्री की आपूर्ति करने वाले स्थानीय कारोबारियों, सब्जी विक्रेताओं, वाहन चालकों, रेस्टोरेंट और दूसरे छोटे कारोबारों को भी काम मिलता है.

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