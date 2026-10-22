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'पंजाब में NDA सरकार बनेगी', अगले विधानसभा चुनाव के लिए अमित शाह का टारगेट सेट

केंद्रीय गृह मंत्री अमित शाह ने पंजाब में अगली सरकार बनाने को लेकर बड़ा दावा किया है. उन्होंने कहा कि पंजाब के लोग NDA की सरकार चाहते हैं और आम आदमी पार्टी चुनाव में हार जाएगी. शाह ने विपक्ष के विरोध प्रदर्शनों पर निशाना साधते हुए कहा कि इससे कुछ हासिल नहीं होगा.

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गृह मंत्री अमित शाह हाल ही में पंजाब दौरे पर भी गए थे. (Credits: PTI)
गृह मंत्री अमित शाह हाल ही में पंजाब दौरे पर भी गए थे. (Credits: PTI)

केंद्रीय गृह मंत्री अमित शाह ने पंजाब में अगली सरकार को लेकर बड़ा बयान दिया है. उन्होंने कहा कि पंजाब में NDA की सरकार बनेगी. मंगलवार को दिल्ली में यमुना की सफाई से जुड़ी 8,941 करोड़ रुपये की परियोजनाओं का उद्घाटन करते हुए शाह ने कांग्रेस और आम आदमी पार्टी (AAP) समेत विपक्षी दलों पर निशाना साधा. उन्होंने कहा कि विरोध प्रदर्शन करने से कुछ हासिल नहीं होगा और पंजाब के लोग NDA की सरकार चाहते हैं.

अमित शाह ने दावा किया कि आगामी पंजाब विधानसभा चुनाव में आम आदमी पार्टी को हार का सामना करना पड़ेगा. उन्होंने AAP के संयोजक अरविंद केजरीवाल पर निशाना साधते हुए कहा कि उनकी 'बहानेबाजी की राजनीति' पार्टी को नहीं बचा पाएगी. शाह ने कहा कि पंजाब में NDA की सरकार बनने के बाद राज्य में नशे की तस्करी की समस्या को खत्म किया जाएगा.

यह भी पढ़ें: 'अगले 30 साल आपका नंबर नहीं लगने वाला, मुझे मालूम है आप विदेश में...', अमित शाह ने राहुल गांधी को घेरा

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कांग्रेस और AAP पर भी साधा निशाना

शाह ने कांग्रेस और आम आदमी पार्टी पर आरोप लगाया कि वे चुनाव में हारने के बाद ईवीएम में गड़बड़ी और वोट चोरी जैसे आरोप लगाते हैं. उन्होंने कहा कि विपक्षी दल कई राज्यों में लंबे समय से सत्ता से बाहर हैं, इसके बावजूद वे चुनावी प्रक्रिया पर सवाल उठाते रहते हैं.

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यमुना की सफाई को लेकर शाह ने दिल्ली की पिछली कांग्रेस और AAP सरकारों पर भी निशाना साधा. उन्होंने आरोप लगाया कि पिछली सरकारों के दौरान नालों और सीवर का पानी यमुना में गिरता रहा. शाह ने दावा किया कि बीजेपी सरकार ने नदी में गंदे पानी के बहाव को कम करने में कामयाबी हासिल की है.

यमुना की सफाई के लिए 8,941 करोड़ रुपये की परियोजनाएं

अमित शाह ने दिल्ली में यमुना को साफ करने से जुड़ी 8,941 करोड़ रुपये की परियोजनाओं का उद्घाटन किया. उन्होंने कहा कि नदी को साफ करने के बाद बीजेपी 2029 में जनता से जनादेश मांगेगी.

यह भी पढ़ें: अमित शाह की पंजाब में नशा पीड़ितों के परिवारों से मुलाकात, सीएम मान ने लगाए राजनीत‍ि करने के आरोप

पंजाब में NDA की सरकार बनाने का शाह का बयान राजनीतिक रूप से अहम माना जा रहा है. अब तक बीजेपी पंजाब में अपने दम पर विधानसभा चुनाव लड़ने की बात कहती रही है. ऐसे में NDA सरकार बनाने के उनके बयान से राज्य में संभावित गठबंधन को लेकर चर्चाएं तेज हो सकती हैं. हालांकि, शाह के बयान से यह स्पष्ट नहीं हुआ कि पंजाब में चुनाव के लिए किन दलों के साथ गठबंधन होगा.

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