व्यापार और करियर: व्यापार को बेहतर बनाए रखने में सफल रहेंगे. फैसले लेने में तेजी दिखाएंगे. कामकाज में उत्साह बना रहेगा. आर्थिक मामलों को बेहतर तरीके से संभालेंगे. कामकाज का विस्तार करने पर जोर रहेगा. सहकर्मियों और दोस्तों का सहयोग मिलेगा. अधिकारियों का साथ मिलेगा. नए व्यावसायिक अवसरों का लाभ उठाएंगे.

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धन-संपत्ति: आर्थिक स्थिति बेहतर रहेगी. काम का विस्तार करने पर ध्यान देंगे. पैसों से जुड़े मामलों में सक्रिय रहेंगे. लेनदेन में पहल करेंगे. व्यापार में अच्छे अवसर मिलेंगे.

प्रेम-मैत्री: अपनों का सहयोग मिलेगा. प्रेम और रिश्तों में मधुरता बनी रहेगी. दोस्तों से मुलाकात होगी. प्रियजनों के साथ समय बिताएंगे. परिवार के लोगों की खुशियों का ध्यान रखेंगे. मन प्रसन्न रहेगा.

स्वास्थ्य-मनोबल: निजी मामलों में स्पष्टता रहेगी. अपने लक्ष्य पर ध्यान देंगे. स्वास्थ्य अच्छा रहेगा. मनोबल ऊंचा बना रहेगा.

आज का उपाय: मां महालक्ष्मी की पूजा करें. 'ॐ नमो भगवते वासुदेवाय' मंत्र का जाप करें. पीले फल और वस्तुओं का दान करें.



शुभ अंक : 1, 3 और 9

शुभ रंग : लाल

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