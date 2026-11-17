उत्तर प्रदेश में 2027 के विधानसभा चुनाव को लेकर सियासी हलचल तेज हो गई है. एक तरफ बीजेपी मिशन 2027 की तैयारियों में जुटी है, तो दूसरी तरफ समाजवादी पार्टी और कांग्रेस के बीच सीट शेयरिंग को लेकर स्थिति अभी साफ नहीं हुई है. मंगलवार (17 नवंबर) को दोनों दलों के बीच सीट बंटवारे पर बैठक की चर्चा कई दिनों से थी, लेकिन वह रद्द हो गई.

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कांग्रेस नेताओं ने एक दिन पहले बैठक होने का दावा किया था, लेकिन समाजवादी पार्टी की ओर से इसकी पुष्टि नहीं की गई थी. ऐसे में सवाल उठ रहा है कि जब दोनों पार्टियां साथ चुनाव लड़ने पर सहमत हैं, तो सीट शेयरिंग को लेकर इतना कन्फ्यूजन क्यों है?

गठबंधन पर सहमति, लेकिन सीटों पर तस्वीर साफ नहीं

समाजवादी पार्टी के अध्यक्ष अखिलेश यादव पिछले कुछ महीनों में कई बार कांग्रेस के साथ गठबंधन में चुनाव लड़ने की बात कह चुके हैं. हालांकि, कांग्रेस को कितनी सीटें मिलेंगी, इस सवाल पर उन्होंने कोई स्पष्ट संख्या नहीं बताई है. अखिलेश यादव ने 14 नवंबर को दावा किया था कि कांग्रेस ने 181 विधानसभा सीटों की मांग रखी है. वहीं, 17 नवंबर को उन्होंने सीटों के बंटवारे में आपसी सम्मान की बात दोहराई.

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अखिलेश यादव ये बार-बार दोहरा रहे हैं कि कांग्रेस के साथ गठबंधन में चुनाव लड़ेंगे, लेकिन कांग्रेस को कितनी सीटें देंगे इस पर गोल- मोल जवाब दे रहे हैं.

17 जून 2026- अखिलेश यादव ने एलान किया कि कांग्रेस के साथ चुनाव लड़ेंगे

25 सितंबर 2026 - अखिलेश ने कहा-गठबंधन होगा, लेकिन सीट जीतने वाले को मिलेगी

4 अक्टूबर 2026 - अखिलेश बोले सीटों से ज्यादा गठबंधन की जीत अहम है

14 नवंबर 2026 - अखिलेश यादव ने दावा किया कांग्रेस ने 181 सीटें मांगीं है

17 नवंबर 2026 - अखिलेश ने फिर यही कहा सीटों पर आपसी सम्मान से समझौता

अखिलेश यादव के पिछले बयानों पर नजर डालें तो उनकी रणनीति में तीन प्रमुख बातें सामने आती हैं. पहली, कांग्रेस को गठबंधन में सम्मानजनक सीटें मिलेंगी. दूसरी, टिकट देने में उम्मीदवार की जीतने की क्षमता को प्राथमिकता मिलेगी और तीसरी, सीटों की संख्या से ज्यादा महत्वपूर्ण गठबंधन की जीत होगी.

कांग्रेस की बैठक के बाद भी क्यों नहीं शुरू हुई बातचीत?

सोमवार को कांग्रेस अध्यक्ष मल्लिकार्जुन खड़गे के आवास पर उत्तर प्रदेश के नेताओं की अहम बैठक हुई थी. इसमें राहुल गांधी और प्रियंका गांधी भी मौजूद थे. बैठक में विधानसभा चुनाव की तैयारियों पर चर्चा की गई. इसके बाद कांग्रेस नेताओं ने दावा किया कि मंगलवार से समाजवादी पार्टी के साथ सीट शेयरिंग पर बातचीत शुरू होगी. हालांकि, समाजवादी पार्टी ने ऐसी किसी बैठक की पुष्टि नहीं की थी. नतीजतन मंगलवार को दोनों दलों के बीच औपचारिक बैठक नहीं हो सकी.

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इसी बीच सोमवार शाम सोनिया गांधी की पुस्तक के लॉन्च कार्यक्रम में अखिलेश यादव भी पहुंचे थे. राहुल गांधी और अखिलेश यादव के बीच चुनावी गठबंधन को लेकर बातचीत होने की बात भी सामने आई है.

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23, 24 और 25 नवंबर को हो सकती है बातचीत

समाजवादी पार्टी के सांसद राजीव राय ने आजतक से बातचीत में बताया कि दोनों दलों के बीच 23, 24 और 25 नवंबर को दिल्ली में सीट शेयरिंग पर चर्चा करने का प्रस्ताव है. उनके मुताबिक, दोनों पार्टियों की ओर से तीन-तीन सदस्यों की कमेटियां बनाई जाएंगी. कांग्रेस की ओर से नाम सामने आ चुके हैं, जबकि समाजवादी पार्टी की कमेटी के सदस्यों की घोषणा अखिलेश यादव 20 नवंबर को करेंगे.

सूत्रों के मुताबिक, कांग्रेस की तरफ से अजय माकन और समाजवादी पार्टी की ओर से रामगोपाल यादव के नेतृत्व में बातचीत होगी. कांग्रेस चाहती है कि सीट बंटवारे का फैसला जल्द हो और इस मुद्दे को लंबे समय तक न खींचा जाए.

कांग्रेस ने बनाई कमेटी, अजय माकन को जिम्मेदारी

कांग्रेस ने उत्तर प्रदेश विधानसभा चुनाव की तैयारियों के तहत स्क्रीनिंग कमेटी का गठन किया है. राज्यसभा सांसद अजय माकन को इसकी जिम्मेदारी दी गई है. असलम शेख और बीवी श्रीनिवास को सदस्य बनाया गया है. यह कमेटी उम्मीदवारों के चयन की प्रक्रिया में भूमिका निभाएगी. हालांकि, उम्मीदवार चयन के लिए स्क्रीनिंग कमेटी और गठबंधन के भीतर सीट बंटवारे पर बातचीत करने वाली कमेटी की जिम्मेदारियां अलग हो सकती हैं.

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क्या 2024 का फॉर्मूला बनेगा सीट शेयरिंग का आधार?

सपा और कांग्रेस के बीच सीट बंटवारे को लेकर 2024 के लोकसभा चुनाव का फॉर्मूला एक संभावित आधार माना जा रहा है. 2024 में उत्तर प्रदेश की 80 लोकसभा सीटों में समाजवादी पार्टी ने 63 और कांग्रेस ने 17 सीटों पर चुनाव लड़ा था. इस हिसाब से कांग्रेस की हिस्सेदारी लगभग 21 प्रतिशत थी. यदि इसी अनुपात को विधानसभा की 403 सीटों पर लागू किया जाए, तो कांग्रेस के हिस्से में लगभग 86 सीटें आ सकती हैं. वहीं, 20 प्रतिशत हिस्सेदारी के आधार पर यह संख्या करीब 81 सीटें होगी.

इस तरह 80 से 86 सीटों के आसपास का फॉर्मूला बातचीत का एक संभावित आधार हो सकता है. हालांकि, दोनों दलों ने अभी इसे आधिकारिक तौर पर स्वीकार नहीं किया है. कांग्रेस की कथित 181 सीटों की मांग और इस संभावित फॉर्मूले के बीच बड़ा अंतर है.

2024 में सपा-कांग्रेस गठबंधन को मिली थी बड़ी सफलता

उत्तर प्रदेश में पिछले तीन लोकसभा चुनावों के नतीजों पर नजर डालें तो 2024 में समाजवादी पार्टी और कांग्रेस के गठबंधन का प्रदर्शन बेहतर रहा था.

पार्टी 2014 2019 2024

बीजेपी 71 62 33

सपा 5 5 37

कांग्रेस 2 1 6

बीएसपी 0 10 0

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2019 के लोकसभा चुनाव में समाजवादी पार्टी और बहुजन समाज पार्टी ने गठबंधन किया था. वहीं, 2024 में समाजवादी पार्टी और कांग्रेस साथ मिलकर चुनाव लड़ी थीं.

2024 में समाजवादी पार्टी ने 37 और कांग्रेस ने 6 सीटें जीती थीं. दोनों पार्टियों को मिलाकर 43 सीटें मिली थीं, जबकि बीजेपी 33 सीटों पर सिमट गई थी.

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सीट शेयरिंग पर कैसे निकलेगा बीच का रास्ता?

2024 के चुनावी प्रदर्शन को देखते हुए सपा और कांग्रेस दोनों के लिए गठबंधन महत्वपूर्ण है. हालांकि, विधानसभा चुनाव में सीटों का बंटवारा लोकसभा चुनाव की तुलना में अलग चुनौती हो सकता है. एक तरफ कांग्रेस की ओर से 181 सीटों की मांग किए जाने का दावा है, तो दूसरी तरफ अखिलेश यादव जीतने की क्षमता के आधार पर टिकट बांटने पर जोर दे रहे हैं. ऐसे में दोनों दलों के सामने सीटों की संख्या के साथ-साथ उम्मीदवारों की जीतने की संभावनाओं पर सहमति बनाने की चुनौती होगी.

अब नजरें 23 से 25 नवंबर के बीच बातचीत पर हैं. इन बैठकों के बाद ही स्पष्ट हो सकेगा कि सपा और कांग्रेस सीट शेयरिंग के किस फॉर्मूले पर आगे बढ़ती हैं.

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