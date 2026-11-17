मध्य प्रदेश के ग्वालियर में बेकाबू कार का खौफनाक CCTV फुटेज सामने आया है. सिटी सेंटर इलाके में एक कार ने सड़क पर चल रहे लोगों और कई वाहनों को टक्कर मार दी. कुछ ही सेकंड में सड़क पर अफरा-तफरी मच गई. हादसे में कार की चपेट में आए कई लोग घायल हुए हैं.

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कार यूनियन बैंक के मुख्य प्रबंधक गिरिराज बघेल चला रहे थे. बताया जा रहा है कि अचानक उनकी तबीयत बिगड़ गई और वे बेहोश हो गए. इसके बाद कार पर उनका नियंत्रण नहीं रहा. फिलहाल उनका इलाज एक निजी नर्सिंग होम में चल रहा है.

ब्रेकर से उछली कार, महिला को मारी टक्कर

CCTV फुटेज में शुरुआत में सड़क पर सामान्य आवाजाही दिखाई देती है. कार भी सामान्य गति से आगे बढ़ती नजर आती है. तभी अचानक उसकी रफ्तार बढ़ जाती है.

कार सड़क पर बने ब्रेकर से उछलते हुए आगे बढ़ती है. रास्ते में एक स्कूटी सवार उसकी चपेट में आ जाता है. इसके बाद कार एक अन्य राहगीर को टक्कर मारती है. टक्कर लगने से व्यक्ति उछलकर सड़क पर गिरता दिखाई देता है. इसी दौरान एक महिला भी कार की चपेट में आ जाती है.

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कार इसके बाद भी नहीं रुकती. वह आगे बढ़ते हुए कई वाहनों को टक्कर मारती है और आखिरकार मोटरसाइकिलों के बीच जाकर रुकती है.

हादसे के बाद मौके पर जुटी भीड़, मैनेजर को दिया CPR

दूसरे CCTV कैमरे में हादसे के बाद का दृश्य कैद हुआ है. कार रुकते ही आसपास मौजूद लोग घटनास्थल की ओर दौड़ते हैं. कुछ ही देर में वहां भीड़ जमा हो जाती है. सड़क किनारे खड़े दोपहिया वाहन भी क्षतिग्रस्त नजर आते हैं.

प्रत्यक्षदर्शियों के मुताबिक, कार रुकने के बाद चालक बेहोशी की हालत में मिले. लोगों ने उन्हें बाहर निकाला और CPR दिया. इसके बाद उन्हें निजी अस्पताल पहुंचाया गया.

एम्पायर अपार्टमेंट के सामने हुआ हादसा

जानकारी के मुताबिक, सोमवार शाम सिटी सेंटर स्थित एम्पायर अपार्टमेंट के सामने यह घटना हुई. कार यूनियन बैंक के मुख्य प्रबंधक गिरिराज बघेल चला रहे थे.

प्रत्यक्षदर्शियों का कहना है कि कार पहले सामान्य गति से चल रही थी. अचानक उसकी रफ्तार बढ़ गई और ऐसा लगा जैसे गाड़ी अपने आप आगे बढ़ रही हो. कार रुकने पर चालक बेहोश मिले.

बताया जा रहा है कि उन्हें अचानक हार्ट अटैक आया था, जिसके बाद वे बेहोश हो गए और कार पर से नियंत्रण खो बैठे. हालांकि, हार्ट अटैक आने की आधिकारिक चिकित्सकीय पुष्टि सामने आना बाकी है.

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पुलिस ने सामान सुरक्षित रखा, शिकायत का इंतजार

पुलिस के मुताबिक, देर रात तक किसी भी वाहन चालक की ओर से शिकायत दर्ज नहीं कराई गई थी. कार में मिले मोबाइल फोन और अन्य सामान को सुरक्षित रखकर बैंक के क्षेत्रीय कार्यालय में जमा करा दिया गया.

सिटी सेंटर का यह इलाका काफी व्यस्त है. यहां बैंक, निजी कार्यालय और नाश्ते की दुकानें हैं, जिसके चलते दिनभर लोगों की आवाजाही रहती है.

हादसे का CCTV फुटेज सामने आने के बाद घटना की गंभीरता का अंदाजा लगाया जा सकता है. फिलहाल बैंक मैनेजर का निजी अस्पताल में इलाज जारी है.

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