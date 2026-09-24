'अबकी बार वोट का बुलडोजर चलेगा, चुनाव में BJP बनाम PDA', रायबरेली में बोले अखिलेश

सपा प्रमुख अखिलेश यादव ने रायबरेली से अपनी 'पीडीए रथयात्रा' की शुरुआत की है. अखिलेश यादव का सपा कार्यकर्ताओं ने बुलडोजर से स्वागत किया. अखिलेश के रोड-शो में पहली बार बुलडोजर नजर आया. वहीं, रायबरेली में अखिलेश यादव ने कहा कि हर तरफ पीडीए की हवा चल रही है और यह चुनाव बीजेपी बनाम पीडीए है. उन्होंने कहा कि इस बार 'वोट का बुलडोजर' चलेगा.

और पढ़ें

अखिलेश यादव ने कहा कि जिन छात्रों ने बीजेपी के गुंडों का मुकाबला किया उन नौजवानों का आभार. उन्होंने श्याम सुंदर भारती का धन्यवाद करते हुए कहा कि उन्होंने इस उम्र में भी नौजवानों के साथ खड़े होकर प्रशासन का सामना किया और युवाओं को ऊर्जा दी.

यह भी पढ़ें: यूपी में नकली दवाओं की बिक्री पर लगेगी नकेल, सरकार ने जारी की सख्त गाइडलाइन

सपा अध्यक्ष ने जोर देकर कहा कि हम सकारात्मक राजनीति कर रहे हैं, जबकि बीजेपी नकारात्मक राजनीति करती है. अखिलेश यादव ने कहा कि आज पूरा उत्तर प्रदेश देख रहा है कि पीडीए के इस आंदोलन से बुलडोजर चलाने वाले बचने वाले नहीं हैं. इस बार 'वोट का बुलडोजर' चलेगा और हमेशा के लिए डिमॉलिश कर देगा.

अखिलेश यादव ने कहा कि पीडीए के लोग आरक्षण, संस्कृति और हिंदुस्तानियों को बचाने के लिए खड़े हैं और इसके कई उदाहरण हैं. उन्होंने कहा कि हमारे लोधी और पासी विधायकों का अपमान किया गया, हम अपने लोगों का अपमान नहीं होने देंगे.

Advertisement

बिना नोटिस के ढाबे गिरा दिए जाते हैं और बिना नोटिस दिए धार्मिक स्थल भी गिरा दिए जाते हैं. उन्होंने कहा कि ये नकली हिंदू हैं. काशी में बहुत से मंदिर गिराए गए और घाट तोड़ा गया. सहारनपुर में भी मस्जिद गिराई गई. उन्होंने कहा कि ये लोग भाईचारे को खत्म करना चाह रहे हैं.

---- समाप्त ----