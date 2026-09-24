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भक्ति में डूबीं हिना खान, साधुओं के बीच बैठ लगाया ध्यान, 17,582 फीट की ऊंचाई पर किया मंत्र जाप!

हिना खान लद्दाख के थिकसे मोनेस्ट्री में साधुओं के बीच बैठकर मेडिटेशन करती नजर आईं. कैंसर से जंग के बाद एक्ट्रेस का ये आध्यात्मिक अंदाज चर्चा में है. इससे पहले वह 17,582 फीट ऊंचे खारदुंग ला पास भी पहुंची थीं.

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कैंसर के बाद बदला हिना का अंदाज! (Photo: Instagram @hinakhan)
कैंसर के बाद बदला हिना का अंदाज! (Photo: Instagram @hinakhan)

टीवी की पॉपुलर एक्ट्रेस हिना खान इन दिनों लद्दाख की खूबसूरत वादियों में खुद के साथ वक्त बिता रही हैं. ग्लैमर और कैमरे की चकाचौंध से दूर हिना का इस बार अंदाज कुछ अलग नजर आया. एक्ट्रेस साधुओं के बीच बैठकर ध्यान लगाती और आध्यात्मिक सुकून महसूस करती दिखाई दीं. उन्होंने अपने इस खूबसूरत एक्सपीरियंस का वीडियो सोशल मीडिया पर शेयर किया है, जिसने फैंस का ध्यान खींच लिया है.

हिना ने बताया कि वह सूरज निकलने से पहले ही अपनी यात्रा पर निकल पड़ी थीं और सुबह की पहली किरण के साथ लद्दाख के मशहूर थिकसे मोनेस्ट्री पहुंचीं. वहां सुबह की प्रार्थना, मंत्रों की गूंज, शांति और मेडिटेशन के बीच उन्होंने खुद से जुड़ने की कोशिश की.

‘मेडिटेशन मुझे हील करता है’

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हिना ने अपने पोस्ट में लिखा कि कुछ यात्राएं ऐसी होती हैं, जिन्हें दिन शुरू होने से पहले ही शुरू करना पड़ता है. वह सुबह-सुबह निकलीं और सूरज की पहली रोशनी के साथ थिकसे मोनेस्ट्री पहुंचीं.

मठ में सुबह की प्रार्थनाओं और मंत्रोच्चार के बीच का माहौल उन्हें बेहद सुकून देने वाला लगा. हिना ने लिखा कि वहां के मंत्र, माहौल, आत्मा को छू लेने वाली सुबह की प्रार्थनाएं और मेडिटेशन ने ‘खुद को तलाशने’ की उनकी यात्रा को उनकी उम्मीद से कहीं ज्यादा आसान बना दिया.

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इसके बाद उन्होंने एक लाइन लिखी, जो उनके पूरे पोस्ट का सार बन गई. हिना के लिए मेडिटेशन सिर्फ शांति का जरिया नहीं, बल्कि खुद को संभालने और भीतर से मजबूत महसूस करने का एक तरीका भी है.

हिना ने आगे लिखा कि उन्होंने हमेशा जिंदगी में ऐसे पल तलाशे हैं, जहां वह खुद को ईश्वर से जोड़ सकें. कभी दुनिया को देखकर और कभी अपने भीतर झांककर. उनके मुताबिक, इस दुनिया में हमारे बाहर और हमारे भीतर- दोनों तरफ बहुत कुछ ऐसा है, जिसे महसूस किया जा सकता है. लद्दाख का ये आध्यात्मिक सफर उनके लिए इसी तलाश का एक यादगार पड़ाव बन गया.

कैंसर से जंग के बाद जिंदगी को नए अंदाज में जी रही हैं हिना

हिना खान की ये तस्वीरें इसलिए भी खास हैं क्योंकि कुछ वक्त पहले उनकी जिंदगी बेहद मुश्किल दौर से गुजर रही थी. करीब दो साल पहले वह स्टेज 3 ब्रेस्ट कैंसर से जूझ रही थीं और सोशल मीडिया के जरिए लगातार अपने इलाज और रिकवरी की जर्नी फैंस के साथ शेयर कर रही थीं. उस दौरान हिना ने अपनी जिंदगी के सबसे मुश्किल दिनों को बेहद हिम्मत के साथ फेस किया. इलाज के दौरान भी वह लगातार अपने फैंस को मोटिवेट करती नजर आईं.

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अब वही हिना कभी पहाड़ों के बीच सुकून तलाशती हैं, कभी मेडिटेशन में बैठती हैं और कभी अपनी सीमाओं को चुनौती देती नजर आती हैं.

थिकसे मोनेस्ट्री के बाद 17,582 फीट की ऊंचाई पर पहुंचीं

आध्यात्मिक सफर के साथ हिना ने लद्दाख में अपनी एक और बड़ी उपलब्धि हासिल की. इससे पहले वह खारदुंग ला पास पहुंची थीं, जो समुद्र तल से करीब 17,582 फीट की ऊंचाई पर स्थित है और लेह से करीब 40 किलोमीटर उत्तर में है. हिना ने वहां से एक वीडियो शेयर किया था. पहाड़ों की ठंडी हवा और शानदार नजारों के बीच वह बेहद खुश और एक्साइटेड नजर आईं.

वीडियो शेयर करते हुए उन्होंने लिखा था- मैंने कर दिखाया. इसके साथ उन्होंने खुद को एक बहादुर लड़की बताते हुए लिखा कि एक दिन वह अपनी कहानी खुद अपने हाथों से लिखेंगी. फिलहाल वह इस खूबसूरत लैंडस्केप को एंजॉय करना चाहती हैं.

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