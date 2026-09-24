‘ए जल्दी कर पनवेल निकलना है’ सुनते ही भड़के प्रोफेसर, छात्र को स्टेज पर बुलाया और पकड़ लिया कॉलर, वीडियो

अहमदाबाद की निरमा यूनिवर्सिटी में आयोजित एक स्टैंडअप कॉमेडी शो के दौरान उस वक्त माहौल बदल गया, जब एक छात्र के कमेंट के बाद प्रोफेसर ने उसे स्टेज पर बुला लिया. यह कार्यक्रम EI कोर्स के टेक्नोफोरा प्रोग्राम के तहत आयोजित किया गया था. कॉमेडियन रजत सूद शो में प्रस्तुति दे रहे थे. इसी दौरान एक छात्र ने फिल्मी अंदाज में कमेंट किया. वायरल वीडियो के मुताबिक छात्र ने कहा, ए जल्दी कर, पनवेल निकलना है. बताया गया कि छात्र के इस कमेंट के बाद स्टेज पर मौजूद EC डिपार्टमेंट के HOD और प्रोफेसर HK पटेल नाराज हो गए.

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वीडियो में सुनाई दे रहे घटनाक्रम के मुताबिक छात्र के कमेंट के बाद HOD और प्रोफेसर HK पटेल ने कहा, तो निकल ले भाई. इसके बाद छात्र को स्टेज पर बुलाया गया. छात्र जैसे ही स्टेज पर पहुंचा, प्रोफेसर HK पटेल ने उससे कहा, क्या प्रॉब्लम है. इसके बाद वीडियो में प्रोफेसर को छात्र का कॉलर पकड़ते हुए देखा जा सकता है. स्टेज पर मौजूद प्रोफेसर ने छात्र को धमकाते हुए अंग्रेजी में कहा, 'I can go upto any extent, the day you dare to insult any faculty of the Nirma University campus you are gone forever.'

इस पूरे घटनाक्रम के दौरान शो में मौजूद अन्य छात्रों ने अपने मोबाइल फोन से वीडियो बना लिया. यही वीडियो अब सोशल मीडिया पर वायरल हो रहा है. वायरल वीडियो में स्टेज पर प्रोफेसर और छात्र के बीच हुई बातचीत और प्रोफेसर द्वारा छात्र का कॉलर पकड़े जाने का हिस्सा दिखाई दे रहा है. वीडियो सामने आने के बाद इस घटना को लेकर चर्चा शुरू हो गई है. हालांकि, उपलब्ध जानकारी में छात्र के कमेंट के पीछे की पूरी बातचीत या कार्यक्रम के दौरान इससे पहले क्या हुआ था, इसकी जानकारी नहीं दी गई है.

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छात्र के कमेंट के बाद बिगड़ा माहौल

घटना की शुरुआत छात्र के उस कमेंट से हुई, जिसमें उसने कहा था, ए जल्दी कर, पनवेल निकलना है. इस कमेंट के बाद प्रोफेसर की प्रतिक्रिया सामने आई और छात्र को स्टेज पर बुलाया गया. इसके बाद छात्र का कॉलर पकड़कर उसे धमकी दी गई. वीडियो में प्रोफेसर द्वारा कही गई बात के आधार पर यह साफ दिखाई देता है कि वह छात्र के कमेंट से नाराज थे और उन्होंने स्टेज पर ही उसे कड़ी चेतावनी दी. इस घटना का वीडियो सामने आने के बाद मामला यूनिवर्सिटी प्रशासन तक पहुंचा.

इस मामले को लेकर आजतक संवाददाता ने यूनिवर्सिटी के एग्जीक्यूटिव रजिस्ट्रार जी रामचंद्रन नायर से संपर्क किया.उन्होंने कहा कि उन्हें इस मामले को लेकर कोई जानकारी नहीं है. यानी वीडियो सामने आने के बावजूद यूनिवर्सिटी के एग्जीक्यूटिव रजिस्ट्रार ने मामले की जानकारी होने से इनकार किया.

यूनिवर्सिटी ने कहा- जानकारी नहीं

हालांकि, सूत्रों से मिली जानकारी के मुताबिक प्रोफेसर और छात्र के बीच इस मामले को सुलझा लिया गया है. मामले में उपलब्ध जानकारी के अनुसार घटना के बाद किसी बड़े प्रशासनिक एक्शन की जानकारी सामने नहीं आई है. सूत्रों का कहना है कि प्रोफेसर और छात्र के बीच ही मामला सुलझ गया. फिलहाल इस पूरे घटनाक्रम का वीडियो सोशल मीडिया पर वायरल है. वीडियो में स्टैंडअप शो के दौरान छात्र के कमेंट से शुरू हुआ विवाद, छात्र को स्टेज पर बुलाया जाना, उसका कॉलर पकड़ा जाना और प्रोफेसर की ओर से दी गई चेतावनी दिखाई और सुनाई दे रही है. निरमा यूनिवर्सिटी में हुए इस कार्यक्रम का यह वीडियो अब चर्चा में है. यूनिवर्सिटी के एग्जीक्यूटिव रजिस्ट्रार जी रामचंद्रन नायर ने मामले की जानकारी होने से इनकार किया है, जबकि सूत्रों के मुताबिक प्रोफेसर और छात्र के बीच मामला सुलझा लिया गया है.



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