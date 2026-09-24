बेटी पैदा हुई तो मां ने मार डाला? नवजात को घर के पीछे गड्ढे में दफनाया, माता-पिता गिरफ्तार

असम के धीमाजी जिले में एक नवजात बच्ची की कथित तौर पर हत्या कर शव को घर के पीछे गड्ढा खोदकर दफनाने का मामला सामने आया है. पुलिस के मुताबिक, यह घटना मोरिधल काठलगुड़ी गांव की है. बच्ची के जन्म के कुछ ही समय बाद उसे कथित तौर पर मार दिया गया और करीब तीन दिन पहले घर के पीछे खोदे गए गड्ढे में शव दबा दिया गया.

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मामले का खुलासा तब हुआ, जब गांव के लोगों की नजर संदिग्ध जगह पर पड़ी. ग्रामीणों ने वहां खुदाई की और नवजात का शव बाहर निकाला. पुलिस के मुताबिक, बच्ची के गले में रस्सी बंधी हुई भी मिली. सूचना मिलने के बाद पुलिस टीम मौके पर पहुंची और मामले की जांच शुरू की.

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इस मामले में बच्ची के माता-पिता को गिरफ्तार कर लिया गया है. वरिष्ठ पुलिस अधिकारी ने बताया कि दोनों को नवजात की हत्या के आरोप में पकड़ा गया है. पुलिस अब घटना से जुड़े तमाम पहलुओं की पड़ताल कर रही है और यह पता लगाने की कोशिश की जा रही है कि बच्ची की जान क्यों ली गई.

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बच्ची की हत्या की वजह क्या?

पुलिस अधिकारी के मुताबिक, हत्या की असली वजह अभी स्पष्ट नहीं है और इसकी जांच की जा रही है. हालांकि, पड़ोसियों ने दावा किया कि दंपति को बेटे की चाहत थी. उनके पहले से एक बेटी है. पड़ोसियों के इसी दावे के आधार पर पुलिस इस पहलू की भी जांच कर रही है कि कहीं बेटे की चाहत में नवजात बच्ची की हत्या तो नहीं की गई.

पुलिस ने शुरू की जांच

वरिष्ठ पुलिस अधिकारी ने बताया कि ग्रामीणों से सूचना मिलने के बाद पुलिस टीम घटनास्थल पर पहुंची थी. इसके बाद नवजात के शव को बरामद कर जांच आगे बढ़ाई गई. दोनों माता-पिता को गिरफ्तार किया जा चुका है. पुलिस घटना के पीछे की वास्तविक वजह और अन्य परिस्थितियों का पता लगाने में जुटी है.

पुलिस का कहना है कि मामले में आगे की जांच जारी है. नवजात के शव को घर के पीछे दफनाने और गले में रस्सी मिलने से घटना की गंभीरता सामने आई है. पुलिस अब उपलब्ध साक्ष्यों और पूछताछ के आधार पर पूरे मामले की कड़ियां जोड़ रही है.

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