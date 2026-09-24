IIT बॉम्बे छात्र की मौत मामले में जांच जारी, क्राइम ब्रांच ने 20 लोगों के बयान दर्ज किए

आईआईटी बॉम्बे के छात्र साहिल वाकोडे की मौत के मामले में मुंबई क्राइम ब्रांच की जांच जारी है. अब तक करीब 20 लोगों के बयान दर्ज किए जा चुके हैं. सूत्रों के मुताबिक, इनमें छात्र और संस्थान के कुछ कर्मचारी शामिल हैं. परीक्षा हॉल में मौजूद कुछ छात्रों और परीक्षा की निगरानी कर रहे शिक्षकों के भी बयान दर्ज किए गए हैं. हॉस्टल के कर्मचारियों से भी पूछताछ की गई है.

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हालांकि, मामले में एफआईआर में नामजद प्रोफेसर सूर्यनारायण दूल्ला का बयान अभी तक दर्ज नहीं हुआ है. साहिल की मौत के बाद उन पर जातिगत भेदभाव के आधार पर आत्महत्या के लिए उकसाने के आरोप लगाए गए हैं. निष्पक्ष जांच के लिए प्रोफेसर दूल्ला को छुट्टी पर भेजा गया है.

एक अधिकारी के मुताबिक, परीक्षा हॉल से निकलने के बाद साहिल सीधे अपने हॉस्टल गया था. सूत्रों के अनुसार, इसके बाद वह शाम के समय चाय के लिए भी कमरे से बाहर नहीं आया. काफी देर तक कमरे से बाहर नहीं आने पर शाम करीब 7 बजे दरवाजा खोला गया. इसके बाद साहिल के मृत होने की जानकारी मिली.

साहिल के फोन की जांच भी पुलिस की जांच का अहम हिस्सा है. सूत्रों के मुताबिक, फोन में पैटर्न लॉक लगा हुआ है. इसलिए अभी यह पता नहीं चल पाया है कि साहिल ने किसे फोन किया था या उसे किसका फोन आया था. हालांकि, फोन की स्क्रीन पर कई मिस्ड कॉल के नोटिफिकेशन दिखाई दे रहे थे. पैटर्न लॉक के कारण फिलहाल फोन से ज्यादा जानकारी नहीं मिल पाई है.

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माता-पिता ने शुरू की भूख हड़ताल

साहिल की मौत को लेकर उसके माता-पिता रविंद्र और सोनाली वाकोडे ने गुरुवार को मुंबई के आजाद मैदान में भूख हड़ताल शुरू कर दी. रविंद्र वाकोडे ने कहा कि उनके बेटे को प्रताड़ित करने वालों के खिलाफ कार्रवाई होनी चाहिए. उनका दावा है कि साहिल ने उन्हें संस्थान में बार-बार जातिगत भेदभाव का सामना करने की बात बताई थी.

साहिल के माता-पिता ने इससे पहले राष्ट्रीय अनुसूचित जाति आयोग के अध्यक्ष से मुलाकात की थी और बेटे की मौत की तेजी से जांच कराने की मांग करते हुए ज्ञापन सौंपा था.

परीक्षा की तारीख बदली

आईआईटी बॉम्बे ने विवाद के बीच 26 और 27 सितंबर को होने वाली मध्य सेमेस्टर परीक्षाएं टाल दी हैं. अब ये परीक्षाएं 10 और 11 अक्टूबर को आयोजित की जाएंगी.

गौरतलब है कि साहिल 22 साल का था और आईआईटी बॉम्बे में बीटेक के दूसरे वर्ष में पढ़ रहा था. 18 सितंबर की शाम उसे हॉस्टल के कमरे में फंदे से लटका पाया गया था. मुंबई पुलिस की क्राइम ब्रांच इस मामले की जांच कर रही है.

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