WhatsApp पर APK फाइल भेजकर लोगों के मोबाइल में सेंध लगाने वाले साइबर ठगों के एक बड़े नेटवर्क का दिल्ली पुलिस ने पर्दाफाश किया है. पुलिस ने चार राज्यों के आठ जिलों में 17 ठिकानों पर छापेमारी कर 22 आरोपियों को गिरफ्तार किया है. जांच में करीब 22 हजार मोबाइल फोन में APK फाइल इंस्टॉल होने का पता चला है. वहीं, नेशनल साइबर क्राइम रिपोर्टिंग पोर्टल (NCRP) पर दर्ज 2,080 शिकायतें भी इस नेटवर्क से जुड़ी मिली हैं. पुलिस ने आरोपियों के पास से 68 मोबाइल बरामद किए हैं. इस गिरोह का मुख्य ठिकाना झारखंड का जामताड़ा था.

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दरअसल, दिल्ली पुलिस के वेस्ट जिले की साइबर टीम को साइबर ठगी से जुड़ी कई शिकायतें मिल रही थीं. इन मामलों की जांच के दौरान पुलिस ने पाया कि एक हजार से ज्यादा शिकायतों में ठगी का तरीका मिलता-जुलता था. लोगों को WhatsApp के जरिए APK फाइल भेजी जा रही थी. इसके बाद पुलिस ने शिकायतों का आपस में मिलान किया और आरोपियों तक पहुंचने के लिए जांच शुरू की.

62 पुलिसकर्मियों की टीम ने की छापेमारी

जांच के दौरान आरोपियों के ठिकानों की पहचान की गई. इसके बाद दिल्ली पुलिस के 62 सदस्यों की टीम झारखंड पहुंची. पुलिस ने झारखंड, बिहार, उत्तर प्रदेश और पश्चिम बंगाल में एक साथ 17 जगहों पर छापेमारी की. इस कार्रवाई में 22 साइबर ठग पकड़े गए.

पुलिस के मुताबिक, इस गिरोह का मुख्य केंद्र झारखंड का जामताड़ा था. इसके अलावा देवघर, गिरिडीह, नवादा, जमुई और उत्तर प्रदेश के गोरखपुर समेत दूसरे इलाकों में भी छापेमारी की गई. कार्रवाई के दौरान कुछ आरोपी खेतों में छिपकर भागने की कोशिश करते दिखे. एक जगह पुलिस टीम का विरोध करने की कोशिश भी हुई.

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झारखंड के जामताड़ा समेत 4 राज्यों में पुलिस की बड़ी छापेमारी. (Photo: ITG)

APK फाइल से कैसे करते थे ठगी?

इस गिरोह का तरीका समझने के लिए यह जानना जरूरी है कि APK फाइल क्या होती है. दरअसल, APK एंड्रॉयड फोन में ऐप इंस्टॉल करने वाली फाइल होती है. साइबर ठग इसी फाइल के जरिए लोगों के फोन तक पहुंच बना रहे थे.

वे WhatsApp पर लोगों को APK फाइल भेजते थे. फाइल डाउनलोड करने के बाद जब कोई व्यक्ति उसे इंस्टॉल करता तो ऐप गैलरी, कॉल और मैसेज जैसी सुविधाओं की अनुमति मांगता था. अगर यूजर ये परमिशन दे देता तो ऐप को फोन की निजी जानकारियों तक पहुंच मिल सकती थी. इसी तरीके का इस्तेमाल कर ठग लोगों को निशाना बना रहे थे.

तीन स्तरों पर काम कर रहा था गिरोह

पुलिस की जांच में सामने आया कि इस गिरोह का पूरा नेटवर्क तीन स्तरों पर काम कर रहा था. सबसे पहले APK फाइल तैयार करने वाले डेवलपर थे. दूसरे स्तर पर उन फाइलों को लोगों तक पहुंचाने वाले सदस्य काम करते थे. तीसरे स्तर पर वे लोग थे जो इस जानकारी का इस्तेमाल कर साइबर ठगी करते थे. इसके बाद पुलिस ने इस मामले में APK फाइल तैयार करने वाले तीन डेवलपर को भी गिरफ्तार किया है. छापेमारी में 68 मोबाइल फोन बरामद हुए हैं. पुलिस के मुताबिक, इन्हीं मोबाइल फोन के जरिए लोगों को APK फाइल भेजी जाती थी.

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2,080 शिकायतें इस नेटवर्क से जुड़ीं

जांच में पता चला कि करीब 22 हजार मोबाइल फोन में इस गिरोह की APK फाइल इंस्टॉल की गई थी. नेशनल साइबर क्राइम रिपोर्टिंग पोर्टल (NCRP) पर दर्ज 2,080 शिकायतों का इस मामले से सीधा संबंध मिला है. पुलिस ने बताया कि इस ऑपरेशन के जरिए इन शिकायतों से जुड़े मामलों को सुलझाने में मदद मिली है. इसके अलावा, पुलिस ने अलग-अलग बैंक खातों में जमा करीब 20 करोड़ रुपये फ्रीज किए हैं. फिलहाल गिरफ्तार आरोपियों से पूछताछ की जा रही है. पुलिस यह पता लगाने में जुटी है कि इस नेटवर्क से कितने लोगों को आर्थिक नुकसान हुआ और गिरोह के साथ कौन-कौन लोग जुड़े हुए थे.

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