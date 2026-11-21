आजतक मास्टरक्लास के 'नौकरी की उड़ान' सेशन में कमर्शियल पायलट हना मोहसिन खान शामिल हुईं. उन्होंने छात्रों के साथ अपने करियर के सफर, पायलट बनने की ट्रेनिंग, एविएशन सेक्टर में महिलाओं की भागीदारी और इस पेशे की चुनौतियों पर खुलकर बात की. हना ने बताया कि उन्होंने पत्रकारिता से अपने करियर की शुरुआत की थी, फिर इवेंट मैनेजमेंट का काम किया और आखिरकार पायलट बनने का फैसला लिया. आज वह खुद विमान उड़ाती हैं और अपने अनुभवों के जरिए दूसरी लड़कियों को भी इस क्षेत्र में आने के लिए प्रेरित कर रही हैं.

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हना मोहसिन खान ने बताया कि उन्होंने अपने करियर की शुरुआत पत्रकारिता से की थी, इसके बाद उन्होंने अपनी इवेंट मैनेजमेंट कंपनी शुरू की. इसी दौरान तिरुवनंतपुरम में एक कार्यक्रम के सिलसिले में उनकी मुलाकात कुछ पायलटों से हुई, बातचीत के दौरान जब उन्होंने विमान उड़ाने के अनुभव सुने तो वह इससे काफी प्रभावित हुईं. हना ने बताया कि उस रात करीब 11 बजे उन्होंने अपनी मां को फोन करके कहा कि वह पायलट बनना चाहती है. मां ने पहले तो उन्हें सोने के लिए कह दिया, क्योंकि वह पहले ही अपना करियर बदल चुकी थीं, लेकिन अगले दिन भी पायलट बनने का विचार उनके मन से नहीं निकला, इसके बाद उन्होंने इस पेशे के बारे में जानकारी जुटानी शुरू की और पायलट बनने का फैसला कर लिया.

पायलट बनने की प्रक्रिया के बारे में बताते हुए हना ने कहा कि इसके लिए 10वीं और 12वीं में मैथ्स और फिजिक्स विषय होना जरूरी है. अगर किसी छात्र ने 12वीं में ये विषय नहीं लिए हैं तो वह ओपन बोर्ड या दूसरी मान्य व्यवस्था के जरिए भी इन्हें पूरा कर सकता है.

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चश्मा लगाने वाले भी बन सकते हैं कमर्शियल पायलट

पायलट बनने के लिए मेडिकल फिटनेस कितनी जरूरी है और क्या चश्मा लगाने वाले लोग भी यह करियर चुन सकते हैं? इस सवाल पर हना ने कहा कि कमर्शियल पायलट बनने के लिए चश्मा लगाना अपने आप में बाधा नहीं है, मेडिकल जांच के दौरान आंखों की रोशनी समेत शरीर की दूसरी जरूरी जांच की जाती है. उन्होंने स्पष्ट किया कि कमर्शियल पायलट बनने और एयरफोर्स में पायलट बनने के मेडिकल मानक अलग-अलग हो सकते हैं. इसलिए किसी भी छात्र को अपनी मेडिकल पात्रता की जानकारी डीजीसीए के निर्धारित मेडिकल परीक्षण से लेनी चाहिए.

अमेरिका में ली फ्लाइंग ट्रेनिंग, भारत में लग सकता है ज्यादा समय

हना ने बताया कि उन्होंने अमेरिका के फ्लोरिडा में पायलट की ट्रेनिंग ली, इस दौरान उन्हें करीब 200 घंटे की फ्लाइंग करनी थी, उनकी ट्रेनिंग में लगभग एक साल लगा, उनके मुताबिक, फ्लाइंग ट्रेनिंग दुनिया के अलग-अलग देशों में ली जा सकती है. आमतौर पर इसमें छह महीने से एक साल तक का समय लग सकता है, हालांकि भारत में कई बार यह प्रक्रिया डेढ़ से दो साल तक भी खिंच जाती है. उन्होंने बताया कि शुरुआत में छात्रों को सेसना जैसे छोटे विमान उड़ाने की ट्रेनिंग दी जाती है, इसके बाद अनुभव और योग्यता के आधार पर बड़े विमानों को उड़ाने का प्रशिक्षण मिलता है.

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पायलट की नौकरी सिर्फ ग्लैमर नहीं, बड़ी जिम्मेदारी भी

पायलट की नौकरी बाहर से जितनी आकर्षक दिखाई देती है, उसके पीछे उतनी ही मेहनत और जिम्मेदारी होती है. हना ने कहा कि सिर्फ ग्लैमर देखकर किसी को इस पेशे में नहीं आना चाहिए, पायलट बनने के लिए विमान उड़ाने का जुनून होना जरूरी है,उन्होंने बताया कि कई बार पायलटों को रात दो या तीन बजे उठकर फ्लाइट ऑपरेट करनी पड़ती है. नींद पूरी न होने और थकान के बावजूद उन्हें पूरी तरह सतर्क रहना होता है, क्योंकि विमान में बैठे सैकड़ों यात्रियों की सुरक्षा की जिम्मेदारी उनके ऊपर होती है.

हना ने कहा कि पायलट को विमान के इंजन की आवाज से लेकर हवा में उसके उड़ने तक हर चीज से प्यार होना चाहिए. यह पेशा जितना रोमांचक है, उतना ही अनुशासन और जिम्मेदारी भी मांगता है.

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दुनिया में सबसे ज्यादा महिला पायलट भारत में

एविएशन सेक्टर में महिलाओं की भागीदारी पर बात करते हुए हना ने बताया कि भारत में महिला पायलटों की संख्या करीब पांच हजार तक पहुंच चुकी है. उनके मुताबिक, दुनिया में महिला पायलटों की हिस्सेदारी के मामले में भारत सबसे आगे है. भारतीय एविएशन इंडस्ट्री में करीब 12 फीसदी पायलट महिलाएं हैं.

उन्होंने कहा कि यह अच्छी बात है, लेकिन अभी भी इस क्षेत्र में महिलाओं की संख्या बढ़ाने की जरूरत है। हाना ने खासतौर पर लड़कियों से अपील की कि वे

पायलट बनने के सपने को पूरा करने के लिए आगे आएं.

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कॉकपिट में पहुंचने के बाद निजी परेशानियों को छोड़ना पड़ता है पीछे

पायलट के लिए मानसिक रूप से मजबूत और सतर्क रहना कितना जरूरी है, इस पर हना ने अपनी ट्रेनिंग का अनुभव साझा किया. उन्होंने बताया कि ग्रीस में एयरबस की ट्रेनिंग के दौरान उनके ट्रेनर उन्हें सिमुलेटर में इंजन फेल होने जैसी आपात स्थितियों का अभ्यास कराते थे. कई बार एक साथ इतनी सारी परिस्थितियों को संभालना मुश्किल लगता था, ऐसे में उनके ट्रेनर ने उन्हें समझाया कि विमान में उनके पीछे उनके परिवार के सदस्य या कोई अपना बैठा हुआ है, जिसकी सुरक्षा की जिम्मेदारी उन्हें निभानी है.

हना ने कहा कि ट्रेनिंग के दौरान ही पायलट को सिखाया जाता है कि कॉकपिट में पहुंचने के बाद निजी परेशानियों को पीछे छोड़ना है. वहां पूरा ध्यान विमान और यात्रियों की सुरक्षा पर होना चाहिए.

त्योहार और परिवार के खास मौके भी छूट जाते हैं

पायलट की नौकरी में वर्क लाइफ बैलेंस को लेकर हना ने कहा कि इसे संभालना काफी मुश्किल होता है, उन्होंने बताया कि ज्यादातर दिवाली और ईद जैसे त्योहार वह घर से दूर ही बिताती हैं. कई बार परिवार की शादियों और दूसरे खास मौकों पर भी शामिल नहीं हो पातीं. उन्होंने कहा कि इस पेशे में काम के समय और जगह को लेकर काफी चुनौतियां होती हैं. परिवार के साथ समय बिताने के लिए भी पहले से योजना बनानी पड़ती है. हालांकि, हर नौकरी की अपनी चुनौतियां होती हैं और उन्हें समझते हुए काम करना पड़ता है.

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उन्होंने बताया कि समाज में आज भी कुछ लोगों की सोच ऐसी है, जो महिला पायलट को देखकर हैरान हो जाते हैं. कई बार यात्री भी यह देखकर टिप्पणी कर देते हैं कि विमान कोई लड़की उड़ा रही है. लेकिन हाना ऐसी बातों को अपनी जिम्मेदारी के बीच नहीं आने देतीं. उन्होंने अमेरिका में अपनी ट्रेनिंग का एक अनुभव भी साझा किया, वहां छोटे विमान को खींचकर निर्धारित जगह तक ले जाने के लिए उन्हें टो-बार का इस्तेमाल करना पड़ता था. शुरुआत में उन्हें लगता था कि यह काम उनके लिए मुश्किल होगा और वह किसी की मदद तलाशती थीं, लेकिन उनके ट्रेनर ने साफ कह दिया कि उन्हें यह काम खुद करना सीखना होगा. इसके बाद उन्होंने खुद ही यह काम करना सीखा.

हना ने कहा कि महिलाओं को कई बार अपनी क्षमता पर खुद ही सीमाएं नहीं लगानी चाहिए. उन्हें यह नहीं सोचना चाहिए कि कोई काम उनके लिए मुश्किल है या वे उसे नहीं कर सकतीं.

किसी भी उम्र में बदल सकते हैं अपना करियर

करियर में बार-बार बदलाव करने के सवाल पर हाना ने कहा कि वह खुद को बहुत पैशनेट इंसान मानती हैं, जब तक उन्हें किसी काम से प्यार नहीं होता, वह उसे पूरी लगन से नहीं कर पातीं, उन्होंने बताया कि 12वीं के बाद उन्हें लिखना पसंद था, इसलिए पत्रकारिता में आईं. इसके बाद उन्हें लगा कि कुछ और रचनात्मक करना चाहिए तो इवेंट मैनेजमेंट शुरू कर दिया। फिर पायलटों से मुलाकात के बाद उन्हें विमान उड़ाने का जुनून हो गया. हना ने कहा कि भारत में अक्सर लोगों से उम्मीद की जाती है कि वे एक बार करियर चुनने के बाद पूरी जिंदगी उसी क्षेत्र में काम करें, लेकिन ऐसा जरूरी नहीं है. उन्होंने खुद 20 के आखिरी वर्षों में पायलट बनने का फैसला किया, जबकि उस समय कई लोग उन्हें हतोत्साहित कर रहे थे.

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