'मूंछें हों तो नत्थूलाल जैसी...' फिल्मों का यह डायलॉग तो आपने सुना ही होगा. लेकिन राजस्थान के पुष्कर मेले में इस बार मूंछों का ऐसा जलवा दिखा कि विदेशी मेहमान भी देखते रह गए. किसी की मूंछें लंबी थीं तो किसी की घनी और शानदार. रंग-बिरंगी राजस्थानी पोशाक में सजे 39 मूंछों के शौकीन एक मंच पर पहुंचे तो पूरा माहौल तालियों से गूंज उठा.

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यह नजारा अंतरराष्ट्रीय ख्याति प्राप्त पुष्कर मेले का है. यहां राजस्थान पर्यटन विभाग और प्रशासन की ओर से विदेशी पर्यटकों को राजस्थानी संस्कृति से जोड़ने के लिए मूंछ और साफा बांध प्रतियोगिताएं हुईं. इन आयोजनों में देशी प्रतिभागियों के साथ विदेशी मेहमानों ने भी खूब दिलचस्पी दिखाई.

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मूंछ प्रतियोगिता में राजस्थान, पंजाब, हरियाणा और कर्नाटक से आए 39 प्रतिभागियों ने हिस्सा लिया. सभी प्रतिभागी अपनी शानदार मूंछों और आकर्षक राजस्थानी पहनावे में नजर आए. किसी ने अपनी मूंछों को खास अंदाज में संवारा था तो किसी की मूंछों की लंबाई और बनावट देखने लायक थी. प्रतियोगिता देखने के लिए हजारों की संख्या में देशी और विदेशी पर्यटक पहुंचे. यहां सबसे ज्यादा चर्चा जयपुर के कमलेश गुर्जर की रही.

उन्होंने अपनी मूंछों के दम पर प्रतियोगिता में पहला स्थान हासिल किया. प्रतियोगिता में पहला स्थान जयपुर के कमलेश गुर्जर को मिला. दूसरे नंबर पर जोधपुर के प्रशांत वर्मा रहे, जबकि तीसरा स्थान कोटा के धन्नालाल ने हासिल किया. राजस्थान पर्यटन विभाग की ओर से आयोजित इस प्रतियोगिता के विजेताओं को पुष्कर तहसीलदार इंद्रजीत सिंह चौहान ने स्मृति चिह्न देकर सम्मानित किया.

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जीत के बाद कमलेश गुर्जर ने कहा कि मूंछें राजस्थान और भारत की खास पहचान हैं. हर राजस्थानी और भारतीय को मूंछें रखने के लिए प्रेरित होना चाहिए. उन्होंने यह भी बताया कि मूंछों को बढ़ाने के साथ उनकी देखभाल करना भी जरूरी है.

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ब्रिटेन से आई पर्यटक जोया मूंछों के प्रतिभागियों को देखकर उत्साहित हो गईं. उन्हें राजस्थानी मूंछों का अंदाज इतना पसंद आया कि उन्होंने प्रतियोगियों के साथ जमकर तस्वीरें खिंचवाईं. इंग्लैंड से पुष्कर घूमने आई एक अन्य विदेशी महिला पर्यटक ने भी मूंछ और साफा प्रतियोगिताओं को अपने लिए खास अनुभव बताया. उन्होंने कहा कि इन आयोजनों को देखकर उन्हें बहुत आनंद आया.

मैक्सिको की बेटी ने बांधा राजस्थानी साफा

पुष्कर मेले में सिर्फ मूंछों का मुकाबला ही आकर्षण नहीं रहा. यहां विदेशी पर्यटकों के लिए साफा बांध प्रतियोगिता भी आयोजित की गई. इस प्रतियोगिता में 20 विदेशी कपल ने हिस्सा लिया. पर्यटन विभाग ने उन्हें राजस्थानी साफा यानी पगड़ी बांधने की परंपरा से परिचित कराया. इसके साथ ही माथे पर तिलक लगाने और हाथ में मौली बांधने की रस्म के बारे में भी बताया गया. साफा बांध प्रतियोगिता में मैक्सिको की बेटी ने पहला स्थान हासिल किया. उनके पार्टनर स्पेन के मिस्टर ऐसेर थे. विदेशी मेहमानों से भरे पवेलियन में जब अलग-अलग देशों के पर्यटक राजस्थानी साफा बांधते नजर आए तो देखने वाले भी इस नजारे का आनंद लेते रहे.

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विदेशी मेहमानों को राजस्थान की संस्कृति से जोड़ रहा पुष्कर मेला

पुष्कर मेले में आने वाले विदेशी पर्यटकों को राजस्थान की परंपराओं और रहन-सहन से करीब से जुड़ने का मौका भी मिलता है. राजस्थान पर्यटन विभाग के पुष्कर मेला प्रभारी दलीप सिंह के मुताबिक, विभाग की ओर से तीन प्रतियोगिताएं आयोजित की गई हैं. इनमें मूंछ और साफा प्रतियोगिताएं भी शामिल हैं. इनका मकसद विदेशी पर्यटकों को राजस्थान की संस्कृति से रूबरू कराना है. प्रतियोगिताओं में पहले, दूसरे और तीसरे स्थान पर आने वाले प्रतिभागियों को पुरस्कार भी दिए जाते हैं.

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