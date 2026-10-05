scorecardresearch
 
aaj tak epaper in hindi

Feedback

भीड़ में खड़े थे 'मुनव्वर मुर्गा', मुख्तार अंसारी के MLA बेटे ने कहा- आज से तुम्ही मेरे प्रतिनिधि

मऊ में 2027 विधानसभा चुनाव से पहले सियासी हलचल तेज हो गई है. सुभासपा विधायक अब्बास अंसारी ने अपने पुराने राजनीतिक विरोधी और AIMIM नेता मुनव्वर मुर्गा को सार्वजनिक तौर पर अपना प्रतिनिधि बनाने का ऐलान किया. मुनव्वर 2022 में पीस पार्टी के टिकट पर अब्बास के खिलाफ चुनाव लड़ चुके हैं.

Advertisement
X
मुनव्वर मुर्गा, अब्बास अंसारी के खिलाफ भी लड़ चुका है चुनाव. (Photo: ITG)
मुनव्वर मुर्गा, अब्बास अंसारी के खिलाफ भी लड़ चुका है चुनाव. (Photo: ITG)

मऊ में 2027 विधानसभा चुनाव से पहले सियासी हलचल तेज होती दिख रही है. सुभासपा विधायक अब्बास अंसारी ने अपने पुराने राजनीतिक विरोधी मुनव्वर मुर्गा को सार्वजनिक तौर पर अपना प्रतिनिधि बनाने का ऐलान कर दिया. खास बात यह रही कि जिस मुनव्वर ने कुछ दिन पहले ही अब्बास अंसारी के घटना स्थल पर देर से पहुंचने को लेकर सवाल उठाए थे, उन्होंने भी विधायक के प्रस्ताव को तुरंत स्वीकार कर लिया.

दरअसल, 28 सितंबर को दक्षिण टोला थाना क्षेत्र के डोमनपुरा इस्लामाबाद मोहल्ले में शादी समारोह के दौरान टेंट लगाते समय हाई टेंशन तार की चपेट में आने से तीन लोगों की मौत हो गई थी, जबकि दो लोग घायल हुए थे. हादसे के बाद अब्बास अंसारी मृतकों और घायलों के परिवार से मिलने पहुंचे. इस दौरान उन्होंने समाजवादी पार्टी के राष्ट्रीय अध्यक्ष अखिलेश यादव की ओर से मृतकों के परिजनों को एक-एक लाख रुपये और घायलों को 25-25 हजार रुपये की सहायता राशि के चेक सौंपे. अब्बास ने अपनी तरफ से भी मदद देने की बात कही.

अब्बास बोले मुनव्वर मेरे भाई जैसा. (Photo: ITG)

अब्बास ने मुनव्वर मुर्गा को बताया अपना भाई
परिजनों से मिलने के बाद पत्रकारों से बातचीत में जब अब्बास से उनकी आलोचना करने वाले मुनव्वर मुर्गा को लेकर सवाल किया गया तो उन्होंने कहा कि दुख, नाराजगी, गुस्सा और विरोध लोकतंत्र का हिस्सा हैं. उन्होंने मुनव्वर को अपना भाई बताते हुए कहा कि वह उनके साथ आज से नहीं, बल्कि उनके वालिद के जमाने से हैं. इसी दौरान उन्होंने अचानक कहा, "हम आज से मुनव्वर को अपना प्रतिनिधि नियुक्त कर रहे हैं."

सम्बंधित ख़बरें

Rahul Gandhi and Akhilesh Yadav seat sharing
कांग्रेस का बार्गेनिंग दांव या सपा से अलग राह पकड़ने का बैकअप प्लान?
Yogi Adityanath,Akhilesh Yadav
सपा ने 4 तो बीजेपी ने खरीदे 9 पर्चे... आज हो सकता है राज्यसभा कैंडिडेट्स का ऐलान
Samajwadi Party and Congress seat sharing dispute triggers political debate in Uttar Pradesh.
यूपी 2027 चुनाव: सपा-कांग्रेस में सीट शेयरिंग पर तकरार, बीजेपी ने कसा तंज
गंगा और गोमतीनगर का जलस्तर लगातार बढ़ रहा है (Photo-ANI)
कानपुर में गंगा तो लखनऊ में गोमती का तांडव, घरों में घुसा बाढ़ का पानी
Dr. Sanjay Nishad
'...तो उसका हाथ काटकर फेंक दो', मंत्री संजय निषाद का विवादित बयान
Advertisement

अब्बास के इस ऐलान के बाद मुनव्वर ने भी कहा कि ठीक है, आप लिखकर दीजिए कि मैं आपका प्रतिनिधि हूं. उन्होंने कहा कि वह जनता की समस्याओं को विधायक तक पहुंचाते रहेंगे. साथ ही मुनव्वर ने अपने लिए एक लेटर पैड और इलाके में विधायक का कार्यालय खोलने की मांग भी रख दी.

कभी अब्बास के खिलाफ लड़ चुके हैं मुनव्वर
मुनव्वर मुर्गा मौजूदा समय में AIMIM के स्थानीय नेता हैं. वह 2022 के विधानसभा चुनाव में पीस पार्टी के टिकट पर मऊ सदर सीट से अब्बास अंसारी के खिलाफ चुनाव लड़ चुके हैं. उन्हें इस चुनाव में 2,406 वोट मिले थे. इसके बाद 2023 में उन्होंने निर्दलीय प्रत्याशी के तौर पर मऊ नगर पालिका अध्यक्ष का चुनाव भी लड़ा, जिसमें उन्हें 411 वोट मिले.

मुनव्वर मऊ शहर की स्थानीय समस्याओं को सोशल मीडिया के जरिए लगातार उठाते रहे हैं. हादसे के बाद भी उन्होंने मृतकों के घर पहुंचने में देरी को लेकर अब्बास अंसारी की आलोचना की थी. ऐसे में अब उसी राजनीतिक विरोधी को अपना प्रतिनिधि बनाने का अब्बास का ऐलान चर्चा में है.

अब्बास और मुनव्वर की नजदीकी बनी चर्चा का विषय
अब्बास अंसारी ने इस दौरान पांचों प्रभावित परिवारों के एक-एक सदस्य को नौकरी देने की मांग भी उठाई. उन्होंने कहा कि विधानसभा के शीतकालीन सत्र से पहले नौकरी मिल जानी चाहिए. उन्होंने यह भी कहा कि अगर उन्हें सदन में बोलने का मौका मिला तो वह इस मुद्दे को जोरदार तरीके से उठाएंगे.

Advertisement

अब देखना दिलचस्प होगा कि मुनव्वर मुर्गा वास्तव में अब्बास अंसारी के अधिकृत प्रतिनिधि बनते हैं या फिर यह ऐलान फिलहाल राजनीतिक मेल-मिलाप तक ही सीमित रहता है. लेकिन इतना जरूर है कि 2027 के चुनाव से पहले मऊ की राजनीति में अब्बास और मुनव्वर की यह नई नजदीकी चर्चा का विषय बन गई है.
 

---- समाप्त ----
Live TV

aaj tak epaper in hindi
Follow us on
AajTak Hindi News as Follow us Source
TOPICS:

सबसे तेज़ ख़बरों के लिए आजतक ऐप

Advertisement
Advertisement

लेटेस्ट

    Latest News in Hindi »
    'एग्जाम निकाला, फिजिकल की तैयारी की... अब रिजल्ट रद्द!' पटना में 11 हजार दारोगा अभ्यर्थियों का उग्र प्रदर्शन |
    Pitru Paksha 2026: पितृ पक्ष में मृत्यु हो जाए तो क्या होता है? जानें शास्त्रों में क्या है मान्यता |
    BJP शामिल हुईं बंगाली एक्ट्रेस कोएल मल्लिक, राज्यसभा के लिए जल्द दाखिल करेंगे नामांकन |
    जब पहली बार कोई सैटेलाइट स्पेस में भेजा गया, रूस ने किया था ये कारनामा |
    घर बिक रहे कम, लॉन्च ज्यादा! 2026 में रियल एस्टेट मार्केट का क्या है हाल |
    सड़क पर ठेला लगाकर Momos बेच रही 'वड़ा पाव गर्ल', टूटा स्टारडम, लोगों ने उड़ाई खिल्ली |
    दुनिया पर मंडरा रहा खाद्य संकट का खतरा, वित्त मंत्री ने दी चेतावनी |
    विराट कोहली के बाद नंबर-3 संभालेगा ये स्टार! वसीम जाफर की बड़ी भविष्यवाणी |
    मुंबई के इस इलाके में 2BHK का रेंट ₹1.2 लाख, यूरोप-अमेरिका से भी महंगा! |
    क्रू का हिस्सा तो थे नहीं... फिर Flydubai की फ्लाइट में दो एक्स्ट्रा पायलट क्यों जा रहे थे? जिन्होंने प्लेन लैंड करवाया
    Advertisement