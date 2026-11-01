दिलजीत दोसांझ बिहार में क्यों नहीं करते कॉन्सर्ट? सिंगर ने बताई वजह

दिलजीत दोसांझ अपना म्यूजिक बिहार ले जाना चाहते थे, लेकिन भीड़ को संभालने (क्राउड मैनेजमेंट) को लेकर चिंताओं के कारण यह कॉन्सर्ट नहीं हो सका. हाल ही में इस रद्द हुए प्लान के बारे में बात करते हुए, गायक ने बताया कि आयोजक उनके शो में आने वाली भारी भीड़ को संभालने की जिम्मेदारी लेने को तैयार नहीं थे. उन्होंने यह भी साफ किया कि उनकी टीम अकेले यह जिम्मेदारी नहीं उठा सकती थी.

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30 अक्टूबर को दिल्ली में अपने 'ऑरा इंडिया टूर 2026' (AURA India Tour 2026) की शुरुआत करने के बाद, इंस्टाग्राम लाइव सेशन के दौरान दिलजीत ने बताया कि पिछले साल उन्होंने बिहार में एक कॉन्सर्ट आयोजित करने की कोशिश की थी. हालांकि, जब भीड़ को संभालने की बात आई, तो इस योजना में रुकावट आ गई.

दिलजीत ने क्या कहा?

दरअसल एक फैन ने दिलजीत से इंस्टाग्राम पर पूछा कि आप बिहार में कॉन्सर्ट क्यों नहीं करते? इसका जवाब देते हुए सिंगर ने कहा, 'हमने बिहार जाने की कोशिश की थी. पिछली बार भी हमने बिहार जाने का प्रयास किया था, लेकिन उन्होंने कहा कि भीड़ को संभालना मुश्किल होगा. उन्होंने पूछा कि क्या हम खुद इसकी जिम्मेदारी लेंगे. मैंने जवाब दिया कि हम ऐसा नहीं कर सकते - यह जिम्मेदारी उन्हें ही लेनी होगी. चूंकि उन्होंने जिम्मेदारी नहीं ली, इसलिए हम वहां नहीं जा सके.'

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दिलजीत ने आगे बताया कि उनके कॉन्सर्ट में दर्शकों को संभालना कोई छोटी-मोटी बात नहीं है. उन्होंने कहा, 'भीड़ को संभालना मुश्किल होता है. यह कोई छोटी-मोटी सभा नहीं, बल्कि बहुत बड़ी भीड़ होती है. मुझे लॉजिस्टिक्स (व्यवस्थाओं) का ध्यान रखना पड़ता है. यह बिल्कुल वैसा ही है जैसे दिल्ली में कोई बड़ा इवेंट आयोजित करना.'

इतने बड़े स्तर के कॉन्सर्ट में सिर्फ कलाकार को मंच पर लाना ही काफी नहीं होता. सुरक्षा, भीड़ पर नियंत्रण, पार्किंग और लोगों के आने-जाने की व्यवस्था जैसी कई चीजों का इंतजाम करना पड़ता है. चूंकि हजारों फैंस के आने की उम्मीद होती है, इसलिए दिलजीत ने कहा कि वह अकेले इन सबकी जिम्मेदारी लेने के लिए राजी नहीं हो सकते थे.

हालांकि उनकी बातों से बिहार में कॉन्सर्ट होने की संभावना अभी भी बनी हुई है. सिंगर ने इस राज्य के लिए कोई नई तारीख या जगह तय नहीं की है, और आगे की कोई भी योजना तभी बन पाएगी जब जरूरी इंतजाम पूरे कर लिए जाएं.

दिलजीत का ऑरा टूर

इस बीच, दिलजीत ने 30 अक्टूबर को दिल्ली में एक कॉन्सर्ट के साथ अपने 'ऑरा इंडिया टूर 2026' की शुरुआत की. इस टूर के तहत वह चंडीगढ़, कोलकाता, अहमदाबाद, लखनऊ, मुंबई, बेंगलुरु और इंदौर में परफॉर्म करेंगे. फिलहाल, बिहार इस टूर के कार्यक्रम में शामिल नहीं है.

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