AajTak Masterclass: इंडिया टुडे मास्टरक्लास में कैलाश ग्रुप ऑफ हॉस्पिटल्स के संस्थापक और चेयरमैन डॉ. महेश शर्मा ने कोरोना महामारी के दौर को याद करते हुए अपने अनुभव साझा किए. उन्होंने कहा कि कोरोना के दौरान एक ड्राइवर के संक्रमित मरीज के शव को छोड़कर भागने की घटना ने उनको अंदर तक झकझोर दिया था. इसके बाद उन्होंने अपने नेता वाला कुर्ता-पायजामा छोड़कर डॉक्टर का सफेद कोट पहन लिया और दो साल तक डॉक्टर और अस्पताल प्रशासक दोनों की भूमिका निभाई.

और पढ़ें

इस दौरान उन्होंने कई मरीजों का इलाज किया और अस्पताल प्रशासक के दौर पर सभी अस्पतालों के कर्मचारियों को एकजुट रखकर इस महामारी का डटकर सामना किया. डॉ महेश ने कहा कि कोरोना महामारी का वह दौर शायद ही कोई भूल पाएगा. कोविड की वजह से मरीजों के साथ-साथ डॉक्टरों की जान पर भी खतरा मंडरा रहा था. ऐसे मुश्किल समय में डॉक्टरों ने अपनी जान की परवाह किए बिना मरीजों का इलाज किया.

कोरोना मरीज का शव छोड़कर भाग गया था एंबुलेंस ड्राइवर

डॉ. महेश शर्मा ने बताया कि कोरोना महामारी के शुरुआती दिनों में जब एंबुलेंस का एक ड्राइवर शव को लेकर जा रहा था तो किसी ने उसे बता दिया कि एंबुलेंस में कोरोना संक्रमित मरीज का शव है. यह सुनकर ड्राइवर डर गया. वह शव को वहीं एंबुलेंस में छोड़कर अपने गांव चला गया. इस घटना ने उन्हें सोचने पर मजबूर कर दिया कि अगर अस्पताल का नेतृत्व करने वाला व्यक्ति ही सुरक्षित जगह पर बैठा रहेगा तो बाकी डॉक्टरों और कर्मचारियों से काम करने की उम्मीद कैसे की जा सकती है? ऐसे में उन्होंने खुद इस महामारी के खिलाफ मोर्चा खोला और सबसे आगे खड़े होकर डॉक्टरों का नेतृत्व किया.

Advertisement

यह भी पढ़ें: Healthwealth summit: हेल्थकेयर में भारत ने की तरक्की, आयुष्मान योजना से गरीबों को इलाज में मदद: डॉ. महेश शर्मा

कुर्ता-पायजामा उतारा और पहन लिया सफेद कोट

डॉ. शर्मा के मुताबिक, एंबुलेंस ड्राइवर वाली घटना के बाद उन्होंने फैसला किया कि वह खुद अस्पताल में डॉक्टरों और कर्मचारियों के साथ खड़े रहेंगे. उन्होंने अपना कुर्ता-पायजामा छोड़कर सफेद कोट पहना और स्टेथोस्कोप के साथ मरीजों के बीच पहुंच गए. वह डॉक्टर के साथ-साथ अस्पताल प्रशासक की जिम्मेदारी भी निभाते रहे. उनका मानना था कि जब अस्पताल का नेतृत्व करने वाला व्यक्ति खुद मैदान में मौजूद रहेगा तो दूसरे कर्मचारियों का हौसला भी बढ़ेगा. इसका ये फायदा हुआ है कि अस्पताल के सभी कर्मचारी से लेकर सभी डॉक्टरों ने कोरोना के खिलाफ जंग लड़ी और सभी मरीजों का इलाज किया. उस दौरान उनके एक फैसले ने कई कोविड मरीजों की जान बचाने में अहम भूमिका निभाई.

यह भी पढ़ें: प्रदूषण से बढ़ रहा है हार्ट अटैक और डायबिटीज का खतरा, डॉक्टरों ने बताया किनको सबसे ज्यादा रिस्क

खुद भी हो गए थे कोरोना संक्रमित

डॉ. शर्मा ने बताया कि कोरोना के दौरान उनके अस्पताल के डॉक्टर और दूसरे स्वास्थ्यकर्मी भी संक्रमण की चपेट में आए. उनको भी कोविड संक्रमण हुआ था. उन्होंने शुरुआती दौर में कोरोना वैक्सीन लगवाई थी. उन्होंने बताया कि आखिरकार वह इस बीमारी से उबरकर वापस काम पर लौटे. कोरोना ने यह दिखाया कि अस्पताल चलाने के लिए सिर्फ संसाधन और मशीनें ही जरूरी नहीं हैं, बल्कि मुश्किल समय में स्वास्थ्यकर्मियों के साथ खड़े रहने वाली लीडरशिप भी जरूरी है.

---- समाप्त ----