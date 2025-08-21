scorecardresearch
 

दिल्ली के पांच स्कूलों को मिली बम से उड़ाने की धमकी, अभी तक कुछ नहीं मिला संदिग्ध

राजधानी दिल्ली के 50 से ज़्यादा स्कूलों को बम से उड़ाने की धमकी भरे ई-मेल मिले हैं. प्रसाद नगर, द्वारका सेक्टर-5, मालवीय नगर और करोल बाग समेत कई इलाकों के स्कूलों को टारगेट किया गया है. दिल्ली पुलिस, बम स्क्वॉड और फायर डिपार्टमेंट की टीमें स्कूलों में जांच कर रही हैं, अब तक कुछ भी संदिग्ध नहीं मिला है.

दिल्ली के स्कूलों को फिर बम से उड़ाने की धमकी मिली है. (Photo: PTI)
राजधानी दिल्ली के प्रसाद नगर और द्वारका सेक्टर 5 समेत पांच स्कूलों को बम से उड़ाने की धमकी मिली है. दिल्ली पुलिस और अग्निशमन विभाग मौके पर मौजूद हैं और जानकारी का इंतज़ार है. दिल्ली पुलिस की टीम डॉग स्क्वायड की टीम बम डिस्पोजल टीम और फायर विभाग की टीम स्कूलों में पहुंचकर तलाश कर रही है. खबर लिखे जाने तक कुछ भी संदिग्ध नहीं मिला है.  इससे पहले भी दिल्ली के कई स्कूलों को धमकी मिली है, लेकिन जांच के बाद आजतक कुछ भी सामने नहीं आया है. 

लगातार मिल रही धमकियां

पिछले कुछ महीनों से दिल्ली के स्कूलों को धमकी मिलने सिलसिला जारी है. धमकी ई-मेल पर भेजी जाती है, इसका बाद स्कूल खाली कराया जाता है और पुलिस-बॉम स्काउड छानबीन करते हैं, लेकिन कभी निकलता कुछ नहीं है. ये झूठी धमकियां लगातार कौन दे रहा है और क्यों दे रहा है. इसका कुछ पता नहीं चल पाया है.

राजधानी दिल्ली के कुछ स्कूलों को आज सुबह बम से उड़ाने की धमकी मिली है. (Photo: ITG)
48 घंटे पहले, कम से कम 32 स्कूलों ने इसी तरह की धमकियों की सूचना दी थी, जिससे बड़े पैमाने पर दहशत फैल गई और स्कूलों को खाली कराना पड़ा, दिल्ली अग्निशमन सेवा ने बताया कि सोमवार सुबह 7.30 बजे से दोपहर 12.25 बजे के बीच 32 स्कूलों से कॉल आईं, जब प्रशासकों को धमकी भरे ईमेल मिले.

ज़्यादातर संस्थान द्वारका में स्थित थे, जिनमें दिल्ली पब्लिक स्कूल, बीजीएस इंटरनेशनल पब्लिक स्कूल, श्री वेंकटेश्वर स्कूल और ग्लोबल स्कूल शामिल हैं. डीपीएस द्वारका ने तो छात्रों को घर भेज दिया और दिन भर के लिए स्कूल बंद करने की घोषणा भी कर दी.

पुलिस ने प्रभावित प्रत्येक परिसर में बम निरोधक दस्तों और डॉग स्क्वॉड सहित कई टीमें तैनात कीं. अधिकारियों ने पूरी तरह से जांच-पड़ताल करने के बाद ही स्थिति स्पष्ट की. एक वरिष्ठ अधिकारी ने कहा, "तलाशी अभियान पूरा हो गया है और कुछ भी संदिग्ध नहीं मिला है." उन्होंने आगे कहा कि साइबर फोरेंसिक विशेषज्ञ अब ईमेल के पीछे के आईपी एड्रेस का पता लगा रहे हैं.

सिर्फ आज ही नहीं कल (20 अगस्त 2025) भी दिल्ली के मालवीय नगर के एक स्कूल, करोल बाग के अन्य स्कूलों समेत 50 से ज्यादा स्कूलों को ई-मेल के जरिए धमकी दी गई है. हौज रानी और प्रसाद नगर में आंध्रा स्कूल को भी बम से उड़ने की धमकी भरे मेल भेजे गए हैं. अभी दो दिन पहले ही 32 स्कूलों को धमकी दी गई थी. दिल्ली में आज ही 50 से ज़्यादा स्कूलों को बम की धमकी वाले ईमेल मिले हैं. 18 अगस्त को द्वारका में दो स्कूल और एक कॉलेज को बम की धमकी मिली थी, जिसके बाद सुरक्षा के मद्देनजर स्कूल को खाली कराया गया. इनमें दिल्ली पब्लिक स्कूल को ई-मेल को धमकी मिली.  

