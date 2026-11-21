मेष

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शुभता के संचार से उत्साहित बने रहेंगे. आसपास का वातावरण अपेक्षा के अनुरूप रहेगा. प्रतिभा से परिणाम संवारेंगे. प्रबंधन में अच्छा प्रदर्शन करेंगे. नए विषयों में सक्रियता बढ़ाएंगे. सुखद सूचना मिल सकती है. साहस और पराक्रम से आगे बढ़ेंगे. विभिन्न कार्यों को गति देंगे. रचनात्मक गतिविधियों से जुड़ेंगे. लक्ष्य की ओर आगे बढ़ेंगे. साख और सम्मान में वृद्धि होगी. दीर्घकालिक योजनाएं आगे बढ़ेंगी. करीबियों से मुलाकात होगी. विभिन्न मामलों में निरंतरता बनाए रखेंगे.

शुभ रंग: ऐप्पल रेड

शुभ अंक: 1, 7 और 9

कल का उपाय: भगवान सूर्यदेव की वंदना करें और उन्हें अर्घ्य दें. 'ॐ सूर्याय नमः, आदित्याय नमः, भास्कराय नमो नमः' मंत्र का जाप करें. मेवे और मिश्री बांटें. कलात्मकता बनाए रखें.

वृषभ

कामकाज में सहजता बनाए रखें. खर्चों पर नियंत्रण बढ़ाएं. बजट पर दबाव बना रह सकता है. निवेश पर जोर रहेगा. आर्थिक मामलों में सूझबूझ से काम लें. जल्दबाजी से बचें. पेशेवर प्रयासों को पूरी तैयारी के साथ आगे बढ़ाएं. संबंधों को बेहतर बनाए रखें. अपनों के लिए अधिक से अधिक करने का भाव रहेगा. नियमों की अनदेखी करने से बचें. कार्ययोजनाओं में सूझबूझ और नियंत्रण बनाए रखें. न्यायिक मामलों में गति आएगी. रिश्तेदारों का साथ और सहयोग बना रहेगा.

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शुभ रंग: श्वेत

शुभ अंक: 4, 6 और 7

कल का उपाय: भगवान सूर्यदेव की वंदना करें और उन्हें अर्घ्य दें. 'ॐ सूर्याय नमः, आदित्याय नमः, भास्कराय नमो नमः' मंत्र का जाप करें. मेवे और मिश्री बांटें. सजग रहें.

मिथुन

पेशेवर समकक्षों से मुलाकात होगी. लक्ष्यों को पूरा करने पर फोकस रहेगा. उम्मीद के अनुरूप प्रदर्शन बनाए रखेंगे. कार्य-व्यापार में बढ़त मिलेगी. बेहतर लाभ की संभावना बनी रहेगी. भावनात्मक संबंधों को संवारेंगे. मित्रों के साथ सहजता बनाए रखेंगे. विभिन्न मामले पक्ष में बनेंगे. करीबियों के साथ खुशियां साझा करेंगे. अवसरों का लाभ उठाएंगे. आर्थिक परिणाम सकारात्मक रहेंगे. लक्ष्यों को साधने में सफल होंगे. मित्रों के सहयोग से उन्नति के अवसर मिलेंगे. महत्वपूर्ण कार्यों को गति देंगे. संकोच दूर होगा.

शुभ रंग: पीच कलर

शुभ अंक: 1, 4, 5 और 7

कल का उपाय: भगवान सूर्यदेव की वंदना करें और उन्हें अर्घ्य दें. 'ॐ सूर्याय नमः, आदित्याय नमः, भास्कराय नमो नमः' मंत्र का जाप करें. मेवे और मिश्री बांटें. अपने प्रयासों में तेजी लाएं.

कर्क

घर में सुख-सुविधाओं का संचार बढ़ेगा. लेनदेन में पहल बनाए रखेंगे. सूझबूझ और तैयारी के साथ आगे बढ़ेंगे. अधिकतर मामलों में सफलता मिलेगी. करियर और कारोबार में प्रतिभा का प्रदर्शन बेहतर रहेगा. प्रबंधन से जुड़े कार्यों को गति देंगे. कार्यक्षेत्र में अनुकूलता बनी रहेगी. प्रशासन से जुड़े काम सहजता से पूरे होंगे. पद और प्रतिष्ठा को बल मिलेगा. लोगों को साथ जोड़ने में सफल होंगे. जिम्मेदार लोगों से नजदीकी बढ़ेगी. भावनाओं पर नियंत्रण रखेंगे. अधिकारियों के निर्देशों का पालन करेंगे. सभी का सहयोग मिलेगा. कार्यक्षेत्र में अपनी जगह बनाए रखेंगे.

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शुभ रंग: हल्का गुलाबी

शुभ अंक: 1, 2, 4 और 7

कल का उपाय: भगवान सूर्यदेव की वंदना करें और उन्हें अर्घ्य दें. 'ॐ सूर्याय नमः, आदित्याय नमः, भास्कराय नमो नमः' मंत्र का जाप करें. मेवे और मिश्री बांटें. सहयोग की भावना बनाए रखें.

सिंह

वाणिज्यिक हित अपेक्षा के अनुरूप रहेंगे. भाग्य की मदद से महत्वपूर्ण निर्णय ले पाएंगे. कामकाज बेहतर रहेगा. संपर्क और संवाद बेहतर बनाए रखेंगे. विभिन्न मामले पक्ष में बनेंगे. विनम्र व्यवहार बनाए रखेंगे. धर्म और आस्था को बल मिलेगा. आत्मविश्वास और उत्साह बनाए रखेंगे. योजनाओं पर जोर देंगे. लोगों के साथ तालमेल बढ़ेगा. सहकर्मियों का साथ मिलेगा. वरिष्ठों से मुलाकात होगी. प्रतिस्पर्धा बढ़ सकती है. लेनदेन में सहजता रहेगी. उन्नति के अवसर अनुकूल रहेंगे. पेशेवर लोगों का साथ और सहयोग मिलेगा.

शुभ रंग: क्रीम कलर

शुभ अंक: 1, 4 और 7

कल का उपाय: भगवान सूर्यदेव की वंदना करें और उन्हें अर्घ्य दें. 'ॐ सूर्याय नमः, आदित्याय नमः, भास्कराय नमो नमः' मंत्र का जाप करें. मेवे और मिश्री बांटें. जनकल्याण के कार्य करें.

कन्या

लोगों से बातचीत में जल्दबाजी करने से बचें. महत्वपूर्ण कार्यों में सोच-समझकर पहल करें. परिजनों का साथ और समर्थन बना रहेगा. बहस और विवाद की स्थिति से बचें. सजगता के साथ काम करें. नीति और धर्म का पालन करें. खानपान और सेहत का ध्यान रखें. भावुकता में आने से बचें. व्यवस्था पर भरोसा बढ़ाएं. सतर्कता और सावधानी बरतें. भूलचूक से बचें, अन्यथा नुकसान उठाना पड़ सकता है. लेनदेन में जल्दबाजी न दिखाएं. ठगों की बातों में न आएं. विरोधियों से दूरी बनाए रखें. अप्रत्याशित मामले सामने आ सकते हैं.

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शुभ रंग: पिस्ता कलर

शुभ अंक: 1, 4, 5 और 7

कल का उपाय: भगवान सूर्यदेव की वंदना करें और उन्हें अर्घ्य दें. 'ॐ सूर्याय नमः, आदित्याय नमः, भास्कराय नमो नमः' मंत्र का जाप करें. मेवे और मिश्री बांटें. दूसरों की मदद के लिए तत्पर रहें.

तुला

महत्वपूर्ण विषयों में तेजी बनी रहेगी. साझा मामलों पर जोर देंगे. मुलाकात और बातचीत में सक्रियता दिखाएंगे. करियर और कारोबार में रुचि बढ़ेगी. औद्योगिक मामलों में सक्रियता आएगी. नेतृत्व क्षमता मजबूत होगी. प्रस्ताव पक्ष में बनेंगे. पद और प्रभाव में वृद्धि होगी. टीमवर्क में अच्छा प्रदर्शन करेंगे. कारोबार में शुभता बढ़ेगी. व्यवस्था पर जोर बनाए रखेंगे. मित्रों के साथ संबंध मजबूत होंगे. सबको साथ लेकर चलेंगे. महत्वपूर्ण जिम्मेदारी संभालेंगे. सहज गति से आगे बढ़ेंगे. कार्य-व्यापार उम्मीद के अनुरूप रहेगा.

शुभ रंग: क्रीम कलर

शुभ अंक: 4, 6 और 7

कल का उपाय: भगवान सूर्यदेव की वंदना करें और उन्हें अर्घ्य दें. 'ॐ सूर्याय नमः, आदित्याय नमः, भास्कराय नमो नमः' मंत्र का जाप करें. मेवे और मिश्री बांटें. उद्योग और कारोबार को आगे बढ़ाएं.

वृश्चिक

मेहनत और प्रबंधन के मामलों में बेहतर प्रदर्शन करेंगे. कामकाज पर फोकस बनाए रखें. पेशेवर मामलों में प्रभावी प्रदर्शन करेंगे. स्वास्थ्य के प्रति सजगता बढ़ाएंगे. सहकर्मियों का सहयोग बना रहेगा. मेहनत और लगन से आगे बढ़ेंगे. व्यावसायिक प्रयासों में सुधार होगा. महत्वपूर्ण मामलों में धैर्य दिखाएंगे. पेशेवर लोगों का समर्थन मिलेगा. नौकरीपेशा लोग उम्मीद के अनुरूप प्रदर्शन करेंगे. व्यवस्थाओं को महत्व देंगे. जोखिम लेने से बचें. कामकाज में निरंतरता बढ़ाएंगे. अवसरों का लाभ उठाने की कोशिश करेंगे.

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शुभ रंग: मरून

शुभ अंक: 1, 7 और 9

कल का उपाय: भगवान सूर्यदेव की वंदना करें और उन्हें अर्घ्य दें. 'ॐ सूर्याय नमः, आदित्याय नमः, भास्कराय नमो नमः' मंत्र का जाप करें. मेवे और मिश्री बांटें. नियमों का पालन करें.

धनु

करीबी लोगों के साथ समय बिताएंगे. मित्रों के साथ मिलकर काम करेंगे. करियर और कारोबार में बेहतर स्थिति बनाए रखेंगे. सहयोग की भावना पर जोर रहेगा. पेशेवर प्रदर्शन अच्छा रहेगा. आय के स्रोत बढ़ेंगे. शिक्षा और संस्कारों पर ध्यान देंगे. व्यक्तिगत प्रयासों में आगे रहेंगे. आपसी विश्वास बढ़ेगा. चारों ओर आनंद का वातावरण रहेगा. घूमने-फिरने और मनोरंजन के अवसर बढ़ेंगे. मित्रों के साथ सुखद पल बिताएंगे. जिम्मेदारियों को बखूबी निभाएंगे. लंबित कार्यों में तेजी आएगी. अनुबंधों से जुड़े मामलों में सक्रियता बढ़ेगी.

शुभ रंग: स्वर्णिम

शुभ अंक: 1, 3 और 7

कल का उपाय: भगवान सूर्यदेव की वंदना करें और उन्हें अर्घ्य दें. 'ॐ सूर्याय नमः, आदित्याय नमः, भास्कराय नमो नमः' मंत्र का जाप करें. मेवे और मिश्री बांटें. बड़ों की कल्ञा का पालन करें.

मकर

परिवार के लोगों के साथ मिलकर काम करें. संबंधों में सहजता बनाए रखें. गरिमा और गोपनीयता पर जोर दें. प्रबंधन पर फोकस रहेगा. बड़प्पन दिखाकर सबका दिल जीतेंगे. भौतिक संसाधनों पर ध्यान देंगे. सुख-सुविधाओं पर जोर रहेगा. निजता को बढ़ावा देंगे. पारिवारिक मामलों में सक्रियता दिखाएंगे. व्यक्तिगत कार्यों पर अधिक ध्यान रहेगा. सुख-सुविधाओं का ख्याल रखेंगे. घरेलू कार्यों में रुचि बनी रहेगी. स्वार्थ और संकीर्णता से बचें. निजी यात्राएं बढ़ सकती हैं. जल्दबाजी न दिखाएं.

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शुभ रंग: बैंगनी

शुभ अंक: 4, 7 और 8

कल का उपाय: भगवान सूर्यदेव की वंदना करें और उन्हें अर्घ्य दें. 'ॐ सूर्याय नमः, आदित्याय नमः, भास्कराय नमो नमः' मंत्र का जाप करें. मेवे और मिश्री बांटें. बहस से बचें.

कुंभ

साहसिक प्रयास सफल होंगे. लाभकारी परिस्थितियों का फायदा उठाएंगे. जिम्मेदारियों को निभाने में आगे रहेंगे. भाई-बंधुओं से नजदीकी बढ़ेगी. संबंधियों का सहयोग मिलेगा. मेलजोल बढ़ाने के प्रयासों में सहज रहेंगे. सामाजिक कार्यों में सक्रियता दिखाएंगे. मुलाकात और बातचीत में पहल करेंगे. कार्य विस्तार से जुड़े मामलों में आगे रहेंगे. प्रस्तावों को समर्थन मिलेगा. पेशेवर मामलों में सहजता से आगे बढ़ेंगे. आय में बढ़ोतरी होगी. संपर्क और संवाद का दायरा बढ़ेगा. लोगों से मेलजोल में रुचि रखेंगे.

शुभ रंग: स्फटिक के समान

शुभ अंक: 4, 7 और 8

कल का उपाय: भगवान सूर्यदेव की वंदना करें और उन्हें अर्घ्य दें. 'ॐ सूर्याय नमः, आदित्याय नमः, भास्कराय नमो नमः' मंत्र का जाप करें. मेवे और मिश्री बांटें. सक्रिय रहें.

मीन

परिवार के लोगों के साथ आपसी तालमेल बनाए रखेंगे. सबको साथ लेकर चलेंगे. मेहमानों का आगमन हो सकता है. भव्यता और साज-सज्जा पर जोर रहेगा. पारंपरिक कार्यों को आगे बढ़ाएंगे. विभिन्न आयोजनों से जुड़ेंगे. सुख-सुविधाओं पर ध्यान देंगे. उत्सव और आयोजनों में शामिल होंगे. अनुकूलता बनी रहेगी. पारिवारिक मामलों में भरोसा बढ़ेगा. आकर्षक प्रस्ताव मिल सकते हैं. रक्त संबंधों में मजबूती आएगी. साहस, आस्था और आध्यात्मिक गतिविधियों के अवसर बढ़ेंगे. मांगलिक कार्यों की रूपरेखा बनेगी. रहन-सहन बेहतर होगा.

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शुभ रंग: केसरिया

शुभ अंक: 1, 3 और 7

कल का उपाय: भगवान सूर्यदेव की वंदना करें और उन्हें अर्घ्य दें. 'ॐ सूर्याय नमः, आदित्याय नमः, भास्कराय नमो नमः' मंत्र का जाप करें. मेवे और मिश्री बांटें. अपने वचन का पालन करें.

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