खगड़िया के सरकारी स्कूल में बड़ा हादसा, भरभराकर गिरी सीढ़ी, 9 साल की छात्रा की मौत

बिहार के खगड़िया में बुधवार को एक सरकारी स्कूल में बड़ा हादसा हो गया. मानसी थाना क्षेत्र के अमनी गांव के पासवान टोला स्थित सरकारी प्राथमिक विद्यालय की सीढ़ी अचानक भरभराकर गिर गई. सीढ़ी के मलबे में दबकर 9 साल की छात्रा रितिका कुमारी की मौत हो गई. हादसे में तीन बच्चे घायल भी हुए हैं.

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सीढ़ी गिरते ही स्कूल में अफरा-तफरी मच गई. हादसे की जानकारी मिलते ही स्थानीय लोग मौके पर पहुंचे और मलबे में दबे बच्चों को निकालने की कोशिश शुरू की. घायल बच्चों को इलाज के लिए सदर अस्पताल भेजा गया है. हादसे के बाद स्कूल परिसर में काफी देर तक अफरा-तफरी का माहौल रहा.

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मौके पर पहुंचे अधिकारी

घटना की सूचना मिलते ही प्रशासन के अधिकारी भी मौके पर पहुंचे. सदर एसडीएम धनंजय कुमार समेत कई अधिकारियों ने घटनास्थल का जायजा लिया. अधिकारियों ने हादसे की जानकारी ली और मौके के हालात का जायजा लिया.

हादसे में 9 साल की रितिका कुमारी की मौत से इलाके में शोक का माहौल है. वहीं घायल बच्चों का इलाज सदर अस्पताल में कराया जा रहा है. हादसे के बाद स्कूल की सुरक्षा और भवन की हालत को लेकर भी सवाल उठ रहे हैं.

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सरकारी स्कूल की सीढ़ी अचानक कैसे गिरी, इसे लेकर भी सवाल हैं. फिलहाल हादसे के बाद प्रशासन की ओर से मौके का जायजा लिया गया है. स्कूल भवन की सुरक्षा और बच्चों की सेफ्टी को लेकर भी अब चिंता बढ़ गई है.

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