Small Aquarium Cleaning Tips: घर की खूबसूरती बढ़ाने और मछलियां पालने का शौक रखने वाले लोग अक्सर अपने लिविंग एरिया में छोटा-सा एक्वेरियम रखते हैं. कांच के इस खूबसूरत टैंक में रंग-बिरंगी मछलियां तैरती हुई देखने में जितनी अच्छी लगती हैं, उनकी देखभाल करना भी उतना ही जरूरी है. मछलियां पालने के शौक की वजह से लोग एक्वेरियम तो खरीद लाते हैं, मगर उनको समझ नहीं आता है कि इसकी सफाई कैसे करनी है.

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एक्वेरियम का पानी गंदा हो जाता है और उसके अंदर काई भी जम जाती है. ऐसे में कई बार एक्वेरियम के अंदर मौजूद मछलियां मर भी जाती हैं और लोग समझ ही नहीं पाते हैं कि पानी के अंदर मछलियां कैसे खत्म हो गईं. इसके लिए सबसे जरूरी है कि आप अपने घर में रखे छोटे-से एक्वेरियम को भी समय रहते साफ करें.

दरअसल, एक्वेरियम में मौजूद पानी और फिल्टर में अच्छे बैक्टीरिया होते हैं, जो मछलियों के लिए जरूरी होते हैं. इसलिए टैंक की सफाई करते समय कुछ बातों का ध्यान रखना जरूरी है. आइए जानते हैं छोटे एक्वेरियम को साफ करने के कुछ आसान तरीके.

कांच पर जमी काई को करें साफ

छोटे एक्वेरियम के कांच पर अक्सर हरी काई जम जाती है, जिसकी वजह से अंदर की मछलियां ठीक से दिखाई नहीं देतीं.इसे साफ करने के लिए एक्वेरियम क्लीनिंग मैग्नेट या साफ अल्गी स्क्रबर का इस्तेमाल करें. इससे कांच पर जमी काई आसानी से निकल जाएगी. हालांकि यहां इस बात का ध्यान रखें कि स्क्रबर पर साबुन या डिटर्जेंट बिल्कुल न लगा हो.

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गंदे पानी को थोड़ा-थोड़ा बदलें

पानी का ध्यान रखना भी जरूरी है, जैसे ही एक्वेरियम का पानी गंदा दिखाई देने लगे, तो एक बार में पूरा पानी बदलने की गलती न करें. इसके बजाय हर हफ्ते लगभग 20 से 30 प्रतिशत पानी बदलें. नया पानी क्लोरीन-फ्री और टैंक के मौजूदा पानी के लगभग समान तापमान का होना चाहिए. इससे मछलियों को अचानक होने वाले बदलाव से बचाया जा सकता है.

नीचे जमा गंदगी निकालें

एक्वेरियम के नीचे छोटे-छोटे पत्थर, कंकड़ और रेत होती है. मछलियों का बचा हुआ खाना और उनका वेस्ट इन्हीं के बीच जमा होने लगता है. इसे साफ करने के लिए एक्वेरियम साइफन या ग्रेवल वैक्यूम का इस्तेमाल कर सकते हैं. इससे नीचे जमी गंदगी निकल जाएगी और पानी भी ज्यादा साफ रहेगा.

फिल्टर की भी करें सफाई

एक्वेरियम का फिल्टर पानी को साफ रखने में खास रोल निभाता है. कई बार इसमें मछलियों का बचा हुआ खाना और गंदगी जमा हो जाती है. ऐसे में फिल्टर को निकालकर टैंक से निकाले गए पुराने पानी में हल्के हाथों से साफ करें. इसे नल के सीधे पानी में न धोएं, क्योंकि क्लोरीन अच्छे बैक्टीरिया को नुकसान पहुंचा सकता है. फिल्टर को पूरी तरह बंद या सूखने भी न दें.

बचा हुआ खाना तुरंत निकालें

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मछलियों को खाना देते समय कई बार लोग उनको बार-बार देने आलस की वजह से एक बार में ही ज्यादा खाना दे देते हैं. मगर यही बचा हुआ खाना पानी में घुलकर उसे गंदा कर सकता है. इसलिए मछलियों को उतना ही खाना दें, जितना वे कुछ मिनटों में खा सकें. अगर खाना बच जाता है, तो उसे छोटे नेट की मदद से बाहर निकाल दें. इससे पानी जल्दी गंदा नहीं होगा और एक्वेरियम की सफाई भी लंबे समय तक बनी रहेगी.

सफाई करते समय इन बातों का रखें ध्यान

एक्वेरियम साफ करने के लिए साबुन, डिटर्जेंट या फिनाइल का इस्तेमाल न करें.

मछलियों को बार-बार टैंक से बाहर न निकालें.

एक साथ पूरा पानी बदलने से बचें.

एक्वेरियम में नया पानी डालने से पहले उसे क्लोरीन-मुक्त जरूर करें.

मछलियों को जरूरत से ज्यादा खाना न दें.

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