मुंबई के कुर्ला इलाके के प्रमोद महाजन गार्डन में एक युवक और युवती के साथ मारपीट का मामला सामने आया है. इस घटना का वीडियो सोशल मीडिया पर वायरल हो रहा है. वीडियो में कुछ लड़के कपल को घेरकर उनके साथ मारपीट करते दिख रहे हैं. वे युवक पर डंडे और दूसरी चीजों से हमला करते हैं. युवती भी बीच-बचाव करने की कोशिश करती है.

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इस मामले में मुंबई पुलिस ने 8 नाबालिगों को हिरासत में लिया है. पुलिस ने उनके खिलाफ केस दर्ज किया है. इस बीच शिवसेना नेता संजय निरुपम ने सोशल मीडिया पर दावा किया कि हमले में शामिल सभी 7 लोगों को पकड़ लिया गया है.

संजय निरुपम ने अपने पोस्ट में आरोपियों के लिए 'जिहादी' शब्द का इस्तेमाल किया. हालांकि, पुलिस की ओर से अब तक हमले के पीछे किसी धार्मिक वजह की पुष्टि नहीं की गई है.

फोटो खींच रहे थे युवक-युवती, तभी शुरू हुई बदसलूकी

दरअसल, यह घटना कुर्ला वेस्ट में फीनिक्स मॉल के पीछे बने प्रमोद महाजन गार्डन की है. 19 नवंबर को युवक और युवती वहां फोटो खींच रहे थे. इसी दौरान वहां मौजूद 8 से 10 लड़कों ने उन पर अश्लील टिप्पणियां कीं. कपल ने इसका विरोध किया तो लड़कों ने उनके साथ मारपीट शुरू कर दी.

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मुंबई के कुर्ला स्थित BMC गार्डन में कपल के साथ मारपीट और अभद्रता का मामला सामने आया है। कुछ नाबालिग लड़कों पर हमले का आरोप है। शिकायत के बाद पुलिस ने केस दर्ज कर 8 नाबालिगों को हिरासत में लिया है। घटनास्थल का जायजा लेने आजतक संवाददाता दीपेश त्रिपाठी पहुंचे #ReporterDiary #Kurla #Mumbai #BMC #ViralVideo @dipeshtripathi0 — AajTak (@aajtak) November 21, 2026

वायरल वीडियो में लड़कों का एक ग्रुप कपल को घेरता नजर आ रहा है. कुछ लड़के युवक को डंडों से मारते हैं. उसके साथ मुक्कों और लातों से भी मारपीट की जाती है. युवती बीच में आकर उन्हें रोकने की कोशिश करती है. इसके बाद हमलावर कपल का पीछा भी करते हैं. किसी तरह दोनों वहां से निकल पाते हैं.

पुलिस ने 8 नाबालिगों को हिरासत में लिया

वीडियो सामने आने के बाद पुलिस ने मामले का संज्ञान लिया. पुलिस ने पीड़ितों से संपर्क किया और उनकी शिकायत पर केस दर्ज किया. डीसीपी गणेश शिंदे ने बताया कि, इस मामले में 8 नाबालिगों को हिरासत में लिया गया है. उन्हें आगे की कार्रवाई के लिए किशोर न्याय बोर्ड के सामने पेश किया जाएगा. पुलिस ने आरोपियों के माता-पिता को भी नोटिस भेजे हैं.

पुलिस ने भारतीय न्याय संहिता की कई धाराओं के तहत मामला दर्ज किया है. इनमें गैरकानूनी रूप से भीड़ जुटाने, चोट पहुंचाने, जानबूझकर अपमान करने और धमकी देने से जुड़ी धाराएं शामिल हैं. पुलिस यह भी पता लगा रही है कि हमले के पीछे कोई पुरानी रंजिश थी या नहीं.

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आजतक की टीम ने घटना के बाद पार्क का दौरा किया. वहां मौजूद प्रत्यक्षदर्शी सरनाबाई गजरे ने बताया कि पार्क में कोई सिक्योरिटी गार्ड नहीं है. उन्होंने दावा किया कि घटना के समय करीब 12 लोग वहां मौजूद थे. उन्होंने यह भी बताया कि उन्हें खुद भी डराया-धमकाया गया था.

एक अन्य स्थानीय निवासी अशोक कांबले ने भी पार्क की सुरक्षा पर सवाल उठाए. उनके मुताबिक, पार्क में नशा करने वाले लोग आते हैं. इसी वजह से स्थानीय लोग वहां जाने से बचते हैं.

इस बीच शिवसेना नेता संजय निरुपम ने सोशल मीडिया पर पोस्ट कर कहा कि कुर्ला के प्रमोद महाजन पार्क में हिंदू लड़के-लड़की पर हमला करने वाले सभी 7 लोगों को पकड़ लिया गया है. उन्होंने आरोपियों को 'जिहादी' बताया. वहीं, पुलिस के मुताबिक, इस मामले में 8 नाबालिग हिरासत में हैं. फिलहाल पुलिस मामले की जांच कर रही है.

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