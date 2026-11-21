सुपरस्टार सलमान खान दिसंबर में अपनी फिल्म मातृभूमि रिलीज कर रहे हैं, जो पहले से ही एक काफी व्यस्त महीना बना हुआ था. एवेंजर्स डूम्सडे-ड्यून के क्लैश से लेकर शाहरुख खान की किंग इसमें रिलीज होनी है, जिसका बज बना हुआ है. सलमान ने अपनी फिल्म को 4 दिसंबर के दिन रिलीज करने का ऐलान किया, जिसपर पहले से ही श्रद्धा कपूर की फिल्म ईठा आनी तय थी.

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सलमान ने ABP से हुई हालिया बातचीत में अपनी फिल्म मातृभूमि और श्रद्धा की फिल्म ईठा के क्लैश पर खुलकर बात की. उन्होंने बताया कि वो इस बात से बेखबर थे कि जिस दिन वो मातृभूमि रिलीज कर रहे हैं उसी दिन ईठा भी आ रही है. सलमान ने कहा कि उन्होंने श्रद्धा को फोन करके उनसे माफी भी मांगी.

ईठा के क्लैश पर क्या बोले सलमान?

सलमान ने कहा- जब हमने 4 दिसंबर की रिलीज डेट का ऐलान किया था, तब मुझे नहीं पता था कि श्रद्धा की फिल्म भी इसी दिन रिलीज हो रही है. मुझे इस बात का बहुत बुरा लग रहा है. अगर मुझे पहले पता होता, तो मैं श्रद्धा की फिल्म के साथ अपनी फिल्म रिलीज नहीं करता. सलमान ने आगे बताया कि उन्होंने श्रद्धा को फोन करके अपनी बात रखी और उनसे माफी मांगी. इस पर श्रद्धा ने भी बड़े दिल से जवाब दिया.

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सलमान के मुताबिक श्रद्धा ने कहा- नहीं सर, दोनों फिल्मों के रिलीज होने के लिए काफी जगह है. एक्ट्रेस की इस बात पर सलमान ने खुशी जताई. इतना ही नहीं, सलमान ने लोगों से श्रद्धा की फिल्म ईथा देखने की अपील भी की. उन्होंने कहा कि लोगों को ये फिल्म जरूर देखनी चाहिए. इससे पहले भी सलमान ने सोशल मीडिया पर ईथा का पोस्टर शेयर कर फिल्म की टीम को शुभकामनाएं दी थीं.

किंग पर क्या सलमान ने की टिप्पणी?

सलमान ने इसी बातचीत में दिसंबर, जनवरी, फरवरी और मार्च के बिजी महीने पर भी रिएक्ट किया. उन्होंने कहा कि वो कभी भी एवेंजर्स डूम्सडे और ड्यून से टक्कर ले सकते हैं. मगर शाहरुख खान और सुहाना खान की किंग, संजय लीला भंसाली की लव एंड वॉर से टक्कर नहीं लेंगे.

मातृभूमि की रिलीज डेट पर बात करते हुए सलमान ने कहा- मैं शाहरुख खान और सुहाना खान की फिल्म के साथ क्लैश नहीं कर रहा हूं. मैं एवेंजर्स: डूम्सडे और ड्यून 3 के साथ कभी भी टकरा सकता हूं. मैं 26 जनवरी को संजय लीला भंसाली के साथ भी क्लैश नहीं करना चाहता था.

सलमान ये भी बताते हैं कि आने वाले महीनों में कई बड़ी फिल्में रिलीज होने वाली हैं. जनवरी, फरवरी और मार्च में फिल्मों की रिलीज का शेड्यूल काफी व्यस्त है. ऐसे में वो अपनी फिल्म की रिलीज डेट तय करते समय दूसरी फिल्मों के साथ टकराव से बचने की कोशिश कर रहे थे. साथ ही, वो अपनी ही दूसरी फिल्म के साथ भी क्लैश नहीं करना चाहते थे.

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