जिंदा बेटी की निकाली अर्थी! प्रेमी संग जाने पर गुस्साए घरवालों ने किया अंतिम संस्कार, अब तेरहवीं की तैयारी

उत्तर प्रदेश के प्रतापगढ़ जिले से एक अजीबोगरीब मामला सामने आया है. यहां प्रेम विवाह से खफा परिवार ने अपनी जिंदा बेटी की ही शवयात्रा निकाल दी. वहीं, बालिग बेटी ने हिदायत दी कि उसे और उसके पति को परेशान न किया जाए. वह अपनी जिंदगी अपनी मर्जी से जीना चाहती है. आइए जानते हैं पूरी कहानी...

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आपको बता दें कि पूरा मामला जेठवारा थाना क्षेत्र का है, जहां एक गांव की युवती का दूसरी बिरादरी के युवक से प्रेम प्रसंग था. एक महीने पहले युवती लापता हो गई तो परिजनों ने पुलिस में शिकायत की. अभी दो दिन पहले पुलिस ने युवती को उसके प्रेमी के साथ बरामद कर लिया. थाने में युवती ने प्रेमी के साथ ही रहने की जिद की. इससे नाराज परिजनों ने थाने में ही कहा कि उनके लिए अब बेटी मर चुकी है.

गांव लौटकर रविवार दोपहर करीब 3 बजे परिजनों ने युवती का पुतला बनाकर प्रतीकात्मक शवयात्रा निकाली और दाह संस्कार कर दिया. अब परिवार तेरहवीं की तैयारी कर रहा है. इस घटना के बाद से पूरे इलाके में चर्चा तेज है. तो वहीं बेटी का बयान सामने आया है जिसमें उसने साफ-साफ कहा है कि वो बालिग हो चुकी है. हम अपने पति के साथ रहना चाहते है मेरे पति को और मेरे घर वालो को परेशान न किया जाय।

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बकौल युवती- 'मैं अपने प्रेमी विनोद से प्यार करती हूं. मैं बालिग हूं और उसी के साथ रहना चाहती हूं. मैं उसको पति मान चुकी हूं. घरवाले हम दोनों को परेशान न करें. हम दोनों अपनी जिंदगी जीना चाहते हैं. मुझ पर किसी ने कोई दबाव नहीं डाला.'

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