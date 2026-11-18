Himansh Kohli Nainital vacation: यारियां फेम एक्टर हिमांश कोहली इन दिनों अपने परिवार के साथ वेकेशन मना रहे हैं, जहां से उन्होंने कुछ तस्वीरें भी शेयर की हैं. नवंबर को घूमने के लिए बेस्ट मंथ माना जाता है, क्योंकि इस समय न तो ज्यादा गर्मी होती है और न ही ज्यादा ठंड होती. इस वजह से इस समय घूमने में अलग मजा आता है और इस समय पहाड़ों की प्राकृतिक खूबसूरती भी दोगुना बढ़ जाती है.

और पढ़ें

हिमांश भी अपने परिवार के साथ उत्तराखंड में छुट्टियां मना रहे हैं, जहां से उन्होंने कुछ खूबसूरत तस्वीरें भी शेयर की हैं. हिमांश ने भले ही अपनी पोस्ट में लोकेशन नहीं बताई है, लेकिन उनकी कुछ तस्वीरों में नैनीताल की झील दिखाई दे रही है और उन्होंने एक फोटो भी शेयर की है, जिसकी एक बिल्डिंग पर बोर्ड में अस्पताल, नैनीताल लिखा दिखाई दे रहा है.

नैनीताल घूम रहें हिमांश कोहली

अगर आप भी नवंबर में घूमने का प्लान बना रहे हैं तो नैनीताल और उसके आसपास की जगहों को अपनी बकेट लिस्ट में शामिल कर सकते हैं.ठंड के मौसम में यहां आपको शानदार नजारे देखने को मिलेंगे और गर्मियों की तुलना में इस समय भीड़ भी थोड़ी कम होती है. बर्फबारी देखने के लिए लोग अक्सर हिमाचल प्रदेश घूमने निकल जाते हैं, इस वजह से आप नैनीताल में परिवार के साथ कुछ क्वालिटी टाइम स्पेंड कर सकते हैं.

Advertisement

पहाड़ों का खूबसूरत नजारा

हिमांश ने कई सारी फोटोज शेयर की है, पहली फोटो में वो अपनी पत्नी के साथ सनसेट होते हुए देख रहे हैं, दूसरी फोटो में उन्होंने नंदा देवी पीक दिखाते हुए फोटो शेयर की है. इसके अलावा किसी फोटो में वो खेतों के बीच खड़े दिखाई दे रहे हैं. उन्होंने झील की भी फोटो भी शेयर की है, जिसमें दूर तक सिर्फ पानी ही पानी दिख रहा है और सामने ऊंचे-ऊंचे पहाड़ नजर आ रहे हैं.

नैनी झील में बोटिंग का लिया मजा

नैनीताल में बोटिंग करने का अलग ही मजा होता है, हिमांश ने भी अपने परिवार के साथ झील में बोटिंग की. उन्होंने बोटिंग करते हुए फोटोज भी शेयर की हैं और अपनी एक सेल्फी भी शेयर की है. नैनीताल के मॉल रोड़ से लेकर नैनी झील तक काफी जगहों को एक्टर और उनकी फैमिली ने एक्सप्लोर किया.

नैनीताल में घूमने की जगहें

अगर आप नैनीताल जाने का प्लान कर रहे हैं तो आप वहां पर नैनी झील, नैना देवी मंदिर, स्नो व्यू पॉइंट,हनुमान गढ़ी, टिफिन टॉप, इको केव पार्क और जी बी पंत हाई एल्टीट्यूड जू की सैर कर सकते हैं. नैनीताल का चिड़ियाघर काफी पॉपुलर है और अगर आप बच्चों को लेकर जा रहे हैं तो उनको इस जगह पर काफी मजा आएगा.

---- समाप्त ----