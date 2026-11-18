उत्तर प्रदेश में 2027 के विधानसभा चुनाव से पहले समाजवादी पार्टी के राष्ट्रीय अध्यक्ष अखिलेश यादव ने बुधवार को मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ के गढ़ गोरखपुर में शक्ति प्रदर्शन किया. अखिलेश यादव ने करीब 20 किलोमीटर लंबी 'PDA रथयात्रा' निकाली. इस दौरान बड़ी संख्या में सपा कार्यकर्ता और समर्थक सड़कों पर नजर आए. अखिलेश ने दावा किया कि गोरखपुर में बीजेपी का गढ़ कमजोर पड़ रहा है और आगामी विधानसभा चुनाव में पार्टी जिले की सभी नौ सीटों पर हार जाएगी.

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रैली के दौरान अपने संबोधन में अखिलेश यादव ने बीजेपी सरकार पर जमकर निशाना साधा. उन्होंने कहा कि अभी चुनाव की तारीखों का ऐलान भी नहीं हुआ है, लेकिन गोरखपुर की जनता में जबरदस्त उत्साह दिखाई दे रहा है. इस दौरान उन्होंने गोरखपुर के विकास के दावों पर तंज कसते हुए कहा कि यहां आकर ऐसा लगा जैसे वह यूरोप की यात्रा पर आए हों.

गोरखपुर में रैली को संबोधित करते हुए सपा अध्यक्ष अखिलेश यादव ने कहा कि अभी विधानसभा चुनाव की तारीख नहीं आई है, लेकिन गोरखपुर की जनता में बड़ा जोश दिखाई दे रहा है. उन्होंने दावा किया कि अगर आज ही मतदान हो जाए तो बीजेपी को बड़ा झटका लगेगा. अखिलेश यादव ने कहा, 'आज वोट पड़ जाए तो काशी का डबल जीरो यहां आ जाएगा.'

'गोरखपुर में बीजेपी का झूठा स्पेन और वेनिस दिखा'

अखिलेश यादव ने गोरखपुर में विकास के दावों को लेकर भी बीजेपी सरकार पर तंज कसा. उन्होंने कहा, 'मुझे यहां आकर लगा कि मैं यूरोप की यात्रा पर आया हूं. यहां बीजेपी का झूठा स्पेन और वेनिस भी है.' उन्होंने आगे कहा कि गोरखपुर में उन्हें झूठे वादों वाला स्पेन और वेनिस दिखाई दिया. उनके इस बयान को बीजेपी सरकार के विकास संबंधी दावों पर कटाक्ष के तौर पर देखा जा रहा है.

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बंगाल में दिए बयान का जिक्र कर साधा निशाना

अखिलेश यादव ने अपने संबोधन में मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ के बंगाल दौरे का भी जिक्र किया. उन्होंने कहा कि जब वह यहां से बंगाल में वोट मांगने गए तो वहां कहा, 'तुम मुझे खून दो...' इसके बाद अखिलेश यादव ने तंज कसते हुए कहा, 'कभी-कभी डबल डोज का ये दोष होता है. 'अखिलेश यादव ने अपने भाषण में बीजेपी सरकार के वादों और राजनीतिक बयानों पर सवाल उठाए. उन्होंने गोरखपुर में उमड़ी भीड़ को आगामी विधानसभा चुनाव के लिए समाजवादी पार्टी के समर्थन का संकेत बताया.

संबोधन से पहले अखिलेश यादव ने, एयरपोर्ट से चौरी चौरा के देवकही गांव तक करीब 20 किलोमीटर लंबी पीडीए रथयात्रा निकाली. इस यात्रा के जरिए सपा ने पूर्वांचल में अपनी राजनीतिक ताकत दिखाने की कोशिश की. खास बात यह है कि गोरखपुर मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ का गृह क्षेत्र है और लंबे समय से बीजेपी का मजबूत गढ़ माना जाता रहा है.

अखिलेश यादव ने सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म एक्स पर लिखा, 'गोरखपुर संकेत दे रहा है कि बीजेपी का गढ़ हिल गया है. इस बार गोरखपुर की जनता सभी नौ सीटों पर बीजेपी को हराएगी. गोरखपुर मंडल का एकजुट पीडीए प्रभुत्ववादियों को हराएगा.' उन्होंने आगे कहा, 'गोरखपुर का आह्वान है कि अहंकार की हार होगी.'

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एयरपोर्ट पर एक हजार से ज्यादा कार्यकर्ताओं ने किया स्वागत

अखिलेश यादव दोपहर करीब 12:30 बजे चार्टर्ड विमान से गोरखपुर एयरपोर्ट पहुंचे. यहां एक हजार से ज्यादा समाजवादी पार्टी कार्यकर्ताओं ने ढोल-नगाड़ों के साथ उनका स्वागत किया. इस दौरान छह युवा पुरोहितों ने वैदिक मंत्रोच्चार भी किया. गोरखपुर जिले की सभी नौ विधानसभा सीटों के साथ पूर्वांचल के अन्य इलाकों से भी बड़ी संख्या में सपा कार्यकर्ता रथयात्रा में शामिल हुए. कार्यकर्ता सपा के झंडे लहराते और अखिलेश यादव के समर्थन में नारे लगाते नजर आए.

'टीपू इज बैक' और 'Gen Z Favourite' के पोस्टर दिखे

अखिलेश यादव के रोड शो के दौरान कार्यकर्ताओं के हाथों में 'Teepu is Back' और 'Gen Z Favourite' लिखे पोस्टर भी दिखाई दिए. इस दौरान डीजे पर समाजवादी पार्टी के प्रचार गीत बजाए गए. इनमें 'यूपी के कोने-कोने में भैयाजी को जिताना है' और '2027 में अखिलेश आ रहे हैं' जैसे गीत शामिल थे.

कूड़ाघाट चौराहे के पास सपा कार्यकर्ताओं ने अखिलेश यादव का विशेष स्वागत किया. यहां दो क्रेन की मदद से एक विशाल माला उठाकर उन्हें पहनाई गई. रोड शो के दौरान अखिलेश यादव बस का दरवाजा खोलकर कार्यकर्ताओं से बातचीत करते भी दिखाई दिए.

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'लाठी हारेगी, लैपटॉप जीतेगा'

समाजवादी पार्टी ने अपने आधिकारिक एक्स अकाउंट पर रथयात्रा के कई वीडियो साझा किए. एक पोस्ट में पार्टी ने लिखा, 'सबका दुख-दर्द दूर होगा, जब समाजवाद का राज होगा.' वहीं, एक अन्य पोस्ट में सपा ने 'लाठी हारेगी, लैपटॉप जीतेगा' का नारा दिया. इसके साथ एक युवक का वीडियो भी शेयर किया गया, जो रथयात्रा के दौरान हाथ में लैपटॉप लेकर चल रहा था.

गौरतलब है कि अखिलेश यादव के मुख्यमंत्री रहते वर्ष 2012 में उत्तर प्रदेश में मुफ्त लैपटॉप वितरण योजना शुरू की गई थी. अब समाजवादी पार्टी ने 2027 के विधानसभा चुनाव से पहले एक बार फिर लैपटॉप देने के वादे को अपने चुनावी अभियान का हिस्सा बनाया है. सपा का दावा है कि पीडीए समर्थकों का उत्साह इस बात का संकेत है कि उत्तर प्रदेश में बदलाव होने वाला है और 2027 में पीडीए की सरकार बनेगी.

चौरी चौरा में सपा में शामिल हो सकते हैं टप्पू सिंह

अखिलेश यादव के गोरखपुर दौरे को स्थानीय राजनीतिक समीकरणों के लिहाज से भी अहम माना जा रहा है. पूर्व बीजेपी नेता विनय कुमार सिंह उर्फ बिन्नू सिंह के भाई अजय कुमार सिंह उर्फ टप्पू सिंह के अखिलेश यादव की मौजूदगी में समाजवादी पार्टी में शामिल होने की संभावना जताई गई है. पार्टी सूत्रों के मुताबिक, टप्पू सिंह को आगामी विधानसभा चुनाव में चौरी चौरा सीट से सपा का संभावित उम्मीदवार माना जा रहा है. हालांकि, पार्टी ने अभी उनकी उम्मीदवारी को लेकर कोई औपचारिक घोषणा नहीं की है. टप्पू सिंह इस कार्यक्रम की तैयारियों में भी सक्रिय भूमिका निभा रहे हैं.

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शहीद बंधु सिंह की प्रतिमा के अनावरण का कार्यक्रम

अखिलेश यादव का चौरी चौरा के देवकही में स्वतंत्रता सेनानी और शहीद बाबू बंधु सिंह की प्रतिमा का अनावरण करने का कार्यक्रम है. इसके बाद वह पूर्व बीजेपी नेता बिन्नू सिंह की 10वीं पुण्यतिथि पर आयोजित कार्यक्रम में शामिल होने वाले हैं.

फूलन देवी की तस्वीर लेकर पहुंचा मध्य प्रदेश का कार्यकर्ता

अखिलेश यादव के रोड शो में उत्तर प्रदेश के अलावा दूसरे राज्यों से भी समाजवादी पार्टी के समर्थक पहुंचे. मध्य प्रदेश के मऊगंज से आए सपा कार्यकर्ता राम सुख निषाद अपने साथ फूलन देवी की तस्वीर लेकर पहुंचे. उन्होंने फूलन देवी की हत्या के आरोपियों को फांसी देने और उनकी संपत्तियों पर बुलडोजर चलाने की मांग की. उन्होंने आरोप लगाया कि राज्य सरकार आरोपियों के खिलाफ कार्रवाई करने में नाकाम रही है और अखिलेश यादव से इस मुद्दे को उठाने की अपील की.

वहीं, भदोही से दो फीट कद के सपा कार्यकर्ता चांद बाबू भी अखिलेश यादव का स्वागत करने गोरखपुर एयरपोर्ट पहुंचे. उन्होंने कहा कि समाजवादी पार्टी के कार्यकर्ता संगठन को मजबूत करने और गोरखपुर में मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ को राजनीतिक चुनौती देने के लिए पूरी तरह तैयार हैं.

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