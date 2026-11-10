क्या है नॉट टर्न्ड अप? जिसकी वजह से आपकी कंफर्म टिकट भी हो सकती है कैंसिल

आपकी एक गलती की वजह से आपकी कंफर्म टिकट कैंसिल हो सकती है और खास बात ये है कि इसके बाद आपको पैसा भी रिफंड नहीं मिलेगा. अगर आप भी ट्रेन में सफर करते हैं या आपके घर वाले ट्रेन में अक्सर सफर करते हैं तो आपको भारतीय रेलवे का ये नियम जानना जरूरी है. रेलवे के इस नियम का नाम है नॉट टर्न्ड अप. इसके तरह यात्रियों की टिकट ट्रेन रवाना होने के बाद भी कैंसिल हो सकती है. तो जानते हैं इस नियम के बारे में...

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रेलवे के एनटी यानी नॉट टर्न्ड अप नियम के अगर कोई यात्री अपनी तय सीट या कोच में समय पर नहीं पहुंचता है, तो रेलवे का टीटीई उस सीट को खाली मानकर किसी दूसरे यात्री को दे सकता है. इसका मतलब है कि आपकी टिकट इधर कैंसिल हुई उधर किसी वेटिंग या आरएसी टिकट वालों को सीट अलॉट हो जाएगी.

मान लीजिए ट्रेन में आपके साथ और लोग भी यात्रा कर रहे हैं और उनकी टिकट अलग-अलग जगह है. ऐसे में होता है कि सभी लोग साथ बैठ जाते हैं. इधर ट्रेन चलने के बाद टीटीई ने यात्रियों की टिकट चेक करना स्टार्ट की और पता चला आप तो उधर हो ही नहीं. इसके बाद टीटीई साब इस डिटेल को माने आपकी टिकट को एचएचटी (Hand Held Terminal) में एनटी यानी Not Turned Up चढ़ा देंगे. इसका मतलब है कि टिकट कैंसिल हो जाएगी.

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आजकल रेलवे के टीटीई के पास यात्रियों की टिकट जांचने के लिए HHT डिवाइस होता है. जिसमें ट्रेन के यात्रियों और उनकी सीटों से जुड़ी जानकारी होती है. जब टीटीई कोच में टिकट चेक करता है, तो वह देखता है कि किस सीट पर कौन यात्री सफर कर रहा है. अगर किसी यात्री की सीट खाली मिलती है और वह यात्री वहां मौजूद नहीं होता, तो जांच के बाद उसकी स्थिति सिस्टम में दर्ज की जा सकती है.

आपको क्या करना चाहिए

अगर आप यात्रा कर रहे हैं तो सबसे पहले आप उसी कोच में बैठे, जिसकी आपकी टिकट है. तय सीट पर जाएं और वहां टीटीई से अपनी सीट की अटेंडेंस लगवाएं. टीटीई को ये पता होना चाहिए कि आप यात्रा कर रहे हैं. अगर किसी वजह से आप अपनी सीट पर नहीं पहुंच पा रहे हैं, तो जल्द से जल्द टीटीई से संपर्क करें और अपनी स्थिति बताएं.



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