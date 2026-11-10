scorecardresearch
 
aaj tak epaper in hindi

Feedback

क्या है नॉट टर्न्ड अप? जिसकी वजह से आपकी कंफर्म टिकट भी हो सकती है कैंसिल

Indian Railway cancel Rules: भारतीय रेलवे का एक नॉन टर्न्ड अप नियम है, जिसके आधार पर एक गलती की वजह से आपकी कैंसिल टिकट भी कंफर्म हो सकती है.

Advertisement
X
भारतीय रेलवे के एनटी नियम से कंफर्म टिकट कैंसिल हो सकती है. (Photo: AI Generated)
भारतीय रेलवे के एनटी नियम से कंफर्म टिकट कैंसिल हो सकती है. (Photo: AI Generated)

आपकी एक गलती की वजह से आपकी कंफर्म टिकट कैंसिल हो सकती है और खास बात ये है कि इसके बाद आपको पैसा भी रिफंड नहीं मिलेगा. अगर आप भी ट्रेन में सफर करते हैं या आपके घर वाले ट्रेन में अक्सर सफर करते हैं तो आपको भारतीय रेलवे का ये नियम जानना जरूरी है. रेलवे के इस नियम का नाम है नॉट टर्न्ड अप. इसके तरह यात्रियों की टिकट ट्रेन रवाना होने के बाद भी कैंसिल हो सकती है. तो जानते हैं इस नियम के बारे में...

रेलवे के एनटी यानी नॉट टर्न्ड अप नियम के अगर कोई यात्री अपनी तय सीट या कोच में समय पर नहीं पहुंचता है, तो रेलवे का टीटीई उस सीट को खाली मानकर किसी दूसरे यात्री को दे सकता है. इसका मतलब है कि आपकी टिकट इधर कैंसिल हुई उधर किसी वेटिंग या आरएसी टिकट वालों को सीट अलॉट हो जाएगी. 

मान लीजिए ट्रेन में आपके साथ और लोग भी यात्रा कर रहे हैं और उनकी टिकट अलग-अलग जगह है. ऐसे में होता है कि सभी लोग साथ बैठ जाते हैं. इधर ट्रेन चलने के बाद टीटीई ने यात्रियों की टिकट चेक करना स्टार्ट की और पता चला आप तो उधर हो ही नहीं. इसके बाद  टीटीई साब इस डिटेल को माने आपकी टिकट को एचएचटी (Hand Held Terminal) में एनटी यानी Not Turned Up चढ़ा देंगे. इसका मतलब है कि टिकट कैंसिल हो जाएगी. 

सम्बंधित ख़बरें

वंदे भारत स्लीपर का टिकट कैंसिल कराया तो कटेगा पैसा?
IRCTC
IRCTC ने बताया क्यों डाउन हुई टिकट बुकिंग की साइट
Vande Bharat Special Train
सुबह दिल्ली शाम में पटना, छठ पर कल से स्पेशल वंदे भारत ट्रेन, सीट चेक करें
India's Slowest Vande Bharat Bengaluru-Goa Train to Take 13 Hours, Run Below 55 Kmph
13 घंटे में 670 KM... ये होगी देश की सबसे धीमी वंदे भारत! सिर्फ 55 Kmph स्पीड
Vande Bharat Train
तत्काल, RAC, WL नहीं! पता है वंदे भारत स्लीपर में बुकिंग का ये नियम?
Advertisement

आजकल रेलवे के टीटीई के पास यात्रियों की टिकट जांचने के लिए HHT डिवाइस होता है. जिसमें ट्रेन के यात्रियों और उनकी सीटों से जुड़ी जानकारी होती है. जब टीटीई कोच में टिकट चेक करता है, तो वह देखता है कि किस सीट पर कौन यात्री सफर कर रहा है. अगर किसी यात्री की सीट खाली मिलती है और वह यात्री वहां मौजूद नहीं होता, तो जांच के बाद उसकी स्थिति सिस्टम में दर्ज की जा सकती है.

आपको क्या करना चाहिए

अगर आप यात्रा कर रहे हैं तो सबसे पहले आप उसी कोच में बैठे, जिसकी आपकी टिकट है. तय सीट पर जाएं और वहां टीटीई से अपनी सीट की अटेंडेंस लगवाएं. टीटीई को ये पता होना चाहिए कि आप यात्रा कर रहे हैं. अगर किसी वजह से आप अपनी सीट पर नहीं पहुंच पा रहे हैं, तो जल्द से जल्द टीटीई से संपर्क करें और अपनी स्थिति बताएं. 
 

---- समाप्त ----
Live TV

aaj tak epaper in hindi
Follow us on
AajTak Hindi News as Follow us Source
TOPICS:

सबसे तेज़ ख़बरों के लिए आजतक ऐप

Advertisement
Advertisement

लेटेस्ट

    Latest News in Hindi »
    10 हजार रुपये के रेंज में ये हैं 5 स्मार्टफोन्स, अगले साल डबल हो सकती है कीमत |
    वंदे भारत स्लीपर का टिकट कैंसिल कराया तो कितना कटेगा पैसा? जानें नियम |
    2024 के जनादेश ने सपा की सियासत अयोध्या की ओर मोड़ दी? साहिल के साथ देखें दंगल |
    ईरान जंग से हुआ एक फायदा... इस साल घट गया कार्बन एमिशन |
    Arun Govil on Dashrath: 'मैं नहीं करना चाहता', रामायण में दशरथ बनने से क्यों कतरा रहे थे अरुण गोविल? |
    IPL 2027 Biggest Trade: ना कप्तानी का झंझट...ना कोई टेंशन! रवि शास्त्री ने बताया पंजाब में कैसे फॉर्म में लौटेंगे हार्दिक पंड्या |
    न्यूड पार्टीज, कैश का भंडार... कैसे अमेरिका में पकड़ा गया ईरान का इंस्टा किंग? |
    बुल्गारिया में कोहरे ने मचाई तबाही? हाईवे पर 50 वाहन टकराए |
    Gold Silver Fall: अचानक आज फिर चांदी में बड़ी गिरावट, सोना हाई से 50 हजार रुपये हुआ सस्ता |
    Chetan Hansraj Transformation: चेहरे पर चढ़ाई राक्षस की खाल! रामायण में रावण का नाना बना कहानी घर घर की फेम एक्टर, शॉकिंग है ट्रांसफॉर्मेशन
    Advertisement