नेपाल सरकार ने अगस्त में आई भीषण बाढ़ के बाद लापता हुए 213 भारतीय नागरिकों को मृत घोषित करने की प्रक्रिया शुरू कर दी है. नेपाल में भारतीय दूतावास ने बुधवार को एक प्रेस नोट जारी कर इसकी जानकारी दी. दूतावास के मुताबिक, नेपाल के राष्ट्रीय आपदा जोखिम न्यूनीकरण एवं प्रबंधन प्राधिकरण (NDRRMA) ने इन 213 लापता भारतीयों की लिस्ट अपनी वेबसाइट पर प्रकाशित की है.

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अथॉरिटी ने लिस्ट में नाम जोड़ने, हटाने या किसी भी तरह के बदलाव के लिए आपत्तियां मांगी हैं. भारतीय दूतावास ने कहा है कि लापता लोगों के परिजन लिस्ट में दर्ज जानकारी को लेकर कोई आपत्ति या बदलाव का सुझाव देना चाहते हैं, तो वे 2 दिसंबर से पहले संपर्क कर सकते हैं.

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दूतावास ने जारी किया ईमेल और फोन नंबर

परिजन अपनी आपत्तियां और सुझाव ईमेल eoikathmandufloodsupport@gmail.com या मोबाइल नंबर +9779851316807 पर भेज सकते हैं. दूतावास ने कहा कि आपत्तियां और बदलाव के सुझाव लेने की प्रक्रिया पूरी होने के बाद नेपाल सरकार लिस्ट को अंतिम रूप देगी और आधिकारिक तौर पर मृत्यु की घोषणा जारी करेगी.

इसके बाद भारतीय दूतावास नेपाल के स्थानीय अधिकारियों से इन लोगों के मृत्यु प्रमाण पत्र हासिल करने की प्रक्रिया शुरू करेगा. इस दौरान दूतावास लापता लोगों के परिजनों से अतिरिक्त जानकारी और दस्तावेज भी मांग सकता है. दूतावास ने कहा है कि आने वाले दिनों में इस प्रक्रिया को लेकर उचित जानकारी दी जाएगी.

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बाढ़ में 1,453 लोगों की मौत, 5 हजार से ज्यादा लापता

नेपाल के राष्ट्रीय आपदा जोखिम न्यूनीकरण एवं प्रबंधन प्राधिकरण के मुताबिक, 26 अगस्त को आई अचानक बाढ़ में कम से कम 1,453 लोगों की मौत हुई थी, जबकि 5,000 से ज्यादा लोग लापता हो गए थे. हिमालयी सीमा क्षेत्र से दक्षिण की तरफ बहने वाली भोटे कोशी नदी में बाढ़ का पानी तेज बहाव के साथ नीचे की ओर आया. इसने रास्ते में घरों, वाहनों, सड़कों और पुलों को बहा दिया. बाढ़ से जलविद्युत परियोजनाओं को भी नुकसान पहुंचा था.

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