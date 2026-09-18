आज 18 सितंबर 2026 कर्क राशिफल: मनोबल रखेंगे, स्वास्थ्य अच्छा होगा

कार्य व्यापार में रुटीन संवारेंगे. करियर कारोबार में साथीगण सहयोगी होंगे. प्रियजनों संग समय बिताएंगे. आर्थिक वाणिज्यिक मामले पक्ष में बनेंगे. भावनात्मक प्रदर्शन संवार पर रहेगा. भेंट संवाद में बेहतर बने रहेंगे. अध्ययन अध्यापन में रुचि रखेंगे. भ्रमण मनोरंजन के अवसर बनेंगे. शुभ समय को भुनाएंगे. परीक्षा प्रतिस्पर्धा में रुचि दिखाएंगे. आत्मविश्वास से भरे रहेंगे. करियर कारोबार आगे बढ़ेंगे. कार्यक्षमता में वृद्धि होगी. उचित अवसर भुनाएंगे. सबको साथ लेकर चलेंगे.

और पढ़ें

नौकरी व्यवसाय- उपलब्धियों को बढ़ाने में परिचित सहयोग करेंगे. कार्यगति तेज रहेगी. लोगों से मेलजोल में सहज बने रहेंगे. कार्यस्थल पर समय देंगे. करियर कारोबार में उचित अवसर बढ़ेंगे.

धन संपत्ति- स्मार्ट वर्किंग बढ़ाएंगे. लक्ष्य पर फोकस बना रहेगा. लाभ प्रतिशत बढ़ा हुआ रहेगा. साख सम्मान के प्रति सजग होंगे. कार्यव्यवस्था मजबूत बनाएंगे. विविध मामले पक्ष में बनेंगे.

प्रेम मैत्री- सबकी खुशी बढ़ाएंगे. परस्पर सहयोग से वातावरण को आनंदमय बनाएंगे. प्रियजनों से भेंट होगी. प्रेम संबंधों में मधुरता बनी रहेगी. रिश्ते सहज होंगे. आसपास अनुकूलन बढ़ेगा. स्वजनों से सहजता बढ़ेगी. लोगों से करीबी बढ़ाएंगे. अपनों का ख्याल रखेंगे. आपसी जरूरतों को समझेंगे.

स्वास्थ्य मनोबल- आज्ञा अनुपालन रखेंगे. व्यवस्थागत अनुसरण बढ़ाए रहेंगे. खानपान आकर्षक रहेगा. उच्च मनोबल रखेंगे. स्वास्थ्य अच्छा होगा.



आज का उपाय: शक्तिस्वरूपा देवी मां दुर्गाजी की पूजा वंदना करें. श्रंगार की वस्तुएं चढ़ाएं. ओम् शुं शुक्राय नमः का जाप करें. सलाह बनाए रखें.



Advertisement

शुभ अंक : 1, 2, 6 और 9

शुभ रंग : हल्का गुलाबी

---- समाप्त ----