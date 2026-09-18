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आज 18 सितंबर 2026 मिथुन राशिफल: वचन को पूरा करें, श्रमशील रहेंगे

Aaj ka Mithun Rashifal 18 September 2026, Gemini Horoscope Today: सक्रियता रखें.  वचन को पूरा करें.  श्रमशील रहेंगे.  जल्द भरोसे में नहीं आएं.  योग प्राणायाम बढ़ाएं.  स्वास्थ्य से समझौता न करें. 

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gemini horoscope
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मेहनत से सफलता की राहें खुलेंगी.  पेशेवर जिम्मेदारियों को निभाएंगे.  कामकाजी लोगों से संबंध संवरेंगे.  सतर्कता व सजगता से कार्य करें.  सेवा व्यवसाय में सक्रियता दिखाएंगे.  नीति नियम और निरंतरता बढ़ाएंगे.  बजट पर नियंत्रण बनाए रखें.  अपरिचित लोगों पर अत्यधिक भरोसा न करें.  जल्द प्रतिक्रिया न दें.  तार्किकता पर जोर देंगे.  भावुकता से बचेंगे.  उम्मीद के अनुरूप परिणाम बनेंगे.  परिश्रम से आगे बढ़ते रहेंगे.  अन्य से वादा न करें. 


नौकरी व्यवसाय- कामकाज में स्मार्टनेस और अनुशासन रखें.  अनुभवियों की सीख पर अमल बढ़ाएं.  सेवाक्षेत्र के व्यक्ति अधिक सफल रहेंगे.  विरोधियों की सक्रियता बढ़ेगी. 

धन संपत्ति- वित्तीय लाभ प्रतिशत सामान्य रहेगा.  सफेदपोश ठगों से सजग रहें.  विभिन्न कार्यों में सहज रहें.  बहस विवाद से बचें.  लेनदेन में स्पष्टता रखें.  आशंका बनी रहेगी. 

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प्रेम मैत्री- रिश्तों को सहजता से आगे बढ़ाएंगे.  परिचित की सुनने की कोशिश बनाए रखें.  पारिवारिक वातावरण में अनुकूलता बढ़ाएं.  संबंधों में सरलता लाएं.  समकक्षों का साथ सहयोग पाएं.  सहयोगियों की सलाह सुनें.  वार्ता के लिए समय निकालें.  प्रेम एवं व्यवहार में संतुलन रखें. 

स्वास्थ्य मनोबल- सक्रियता रखें.  वचन को पूरा करें.  श्रमशील रहेंगे.  जल्द भरोसे में नहीं आएं.  योग प्राणायाम बढ़ाएं.  स्वास्थ्य से समझौता न करें. 

आज का उपाय: शक्तिस्वरूपा देवी मां दुर्गाजी की पूजा वंदना करें.  श्रंगार की वस्तुएं चढ़ाएं.  ओम् शुं शुक्राय नमः का जाप करें.  भ्रमपूर्ण स्थिति से बचें. 
 

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शुभ अंक : 1, 5, 6 और 9

शुभ रंग : स्काई ब्लू

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