आज 18 सितंबर 2026 वृष राशिफल: रिश्ते मजबूत होंगे,  अहंकार से बचें

साझा मामलों में सक्रियता बनाए रखेंगे. परिवार के लोगों व संबंधियों का सहयोग रहेगा. उद्योग कार्यों में रुचि बनाए रखेंगे. सभी के साथ मिलकर आगे बढ़ने की सोच होगीं महत्वपूर्ण कार्य पक्ष में बनेंगे. सबका साथ समर्थन पाएंगे. जीवन खुशहाल रहेगा. साथी उल्लेखनीय उपलब्धि पाएंगे. मन के रिश्ते मजबूत होंगे. कारोबारी लक्ष्यों को पूरा करेंगे. आत्मविश्वास बढ़ा रहेगा. कार्यों को समय पर करेंगे. वाणिज्य व्यापार गति लेंगे. निसंकोच आगे बढ़ते रहेंगे.

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नौकरी व्यवसाय- कामकाजी सक्रियता बनाए रखेंगे. अवसरों का लाभ उठाएंगे. नेतृत्व और प्रबंधन संवरेंगे. आर्थिक गतिविधियों में प्रभावशाली रहेंगे. सहकारिता की भावना बनाए रखेंगे.



धन संपत्ति- पूंजीगत लाभ को बढ़ावा मिलेगा. अनुबंधों को आगे बढ़ाएंगे. करियर कारोबार में स्थिरता बढ़ेगी. श्रेष्ठ परिणाम पक्ष में बनेंगे. टीम पर भरोसा बढ़ेगा. जमीनी मामले बेहतर रहेंगे.

प्रेम मैत्री- स्वजनों से करीबी बनी रहेगी. साथीगण प्रसन्न रहेंगे. संबंधों में नजदीकी बढ़ेगी. प्रेम व्यवहार मजबूत बनाएंगे. प्रभावपूर्ण लोगों से भेंट होगी. संवाद संपर्क बढ़ेगा. चर्चाओं में सतर्कता बरतेंगे. मन के मामले संवरेंगे. मित्रता बल पाएगी. रिश्ते मजबूत होंगे. अहंकार से बचें.

स्वास्थ्य मनोबल- भावनात्मक पक्ष बेहतर रहेगा. स्वास्थ्य अच्छा होगा. शारीरिक संकेतों पर ध्यान देंगे. फोकस बनाए रखेंगे. व्यक्तित्व बल पाएगा.



आज का उपाय: शक्तिस्वरूपा देवी मां दुर्गाजी की पूजा वंदना करें. श्रंगार की वस्तुएं चढ़ाएं. ओम् शुं शुक्राय नमः का जाप करें. विनम्र बनें.



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शुभ अंक : 6 और 9

शुभ रंग : ओपल व्हाइट

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