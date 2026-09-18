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माही विज का खुलासा- मणि रत्नम ने 'युवा' के लिए किया था सेलेक्ट, फिर ऐसे बदली किस्मत

माही विज अभी बिग बॉस 20 में एक मजबूत प्रतियोगी के रुप में नजर आ रही हैं. हाल ही में शो के दौरान उन्होंने अपने पहले म्यूजिक वीडियो से लेकर फिल्मों में काम मिलने तक के बारे में बातें की.

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माही विज ने अपने करियर से जुड़ा किया खुलासा (Photo: Jiohotstar)
माही विज ने अपने करियर से जुड़ा किया खुलासा (Photo: Jiohotstar)

बिग बॉस 20 में नजर आ रहीं टीवी की पॉपुलर एक्ट्रेस माही विज लगातार अपनी जिंदगी से जुड़े किस्से शेयर कर रही हैं. माही ने हाल ही में शो के दौरान कनिका मान से बात करते वक्त अपने शुरुआती दिनों को याद किया. उन्होंने अपने पहले म्यूजिक वीडियो से लेकर फिल्मों में काम मिलने और फिर टेलीविजन की दुनिया में कदम रखने तक के सफर के बारे में खुलकर बातें कीं.

पहले ही मौके में माही को 'तू तू है वही' म्यूजिक वीडियो मिला

टीवी की जानी-मानी एक्ट्रेस माही विज अपनी शानदार एक्टिंग के लिए जानी जाती हैं. लेकिन अभी वह बिग बॉस में अच्छा प्रदर्शन करती नजर आ रही हैं, जिसे दर्शक खूब पसंद कर रहे हैं. हाल ही के एक इंटरव्यू में उन्होंने अपने करियर से जुड़ी बातें कीं. माही ने बताया कि कैसे उन्हें पहला म्यूजिक वीडियो 'तू तू है वही' मिला. इस म्यूजिक वीडियो में माही ने पिंक कलर की ड्रेस पहनी थी. उन्होंने बताया कि जब वह मुंबई आईं, तो उन्हें ज्यादा इंतजार नहीं करना पड़ा. उन्होंने कहा, "बॉम्बे गई तो आते ही मुझे म्यूजिक वीडियो मिल गया, वो पिंक ड्रेस वाला, 'तू तू है वही'. वो पहला म्यूजिक वीडियो था."

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इस गाने के बाद उन्होंने बहुत सारे म्यूजिक वीडियो में काम किया और उन्हें पॉपुलैरिटी भी मिली. उन्होंने कहा, "उसके बाद मेरी लाइफ में बहुत सारे म्यूजिक वीडियोज आए, सारे हिट किए मैंने, सारे."

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साउथ की फिल्मों में भी किया काम

माही को उसके बाद फिल्में भी ऑफर हुईं. म्यूजिक वीडियो में पहचान बनाने के बाद माही ने फिल्मों की तरफ रुख किया. उन्होंने बताया कि उन्होंने साउथ की फिल्मों में भी काम किया. माही ने बताया कि उन्हें मणि रत्नम की फिल्म के लिए चुन लिया गया था, लेकिन कुछ कारणों की वजह से यह मौका उनके हाथ से निकल गया. उन्होंने कहा, "फिर दो-तीन म्यूजिक वीडियो खत्म हुए, फिर मैंने साउथ फिल्में कीं प्रभु देवा के साथ. फिर मैंने फिल्म की मम्मूटी के साथ. और मैं फिर वहां से फाइनल हुई 'युवा' के लिए. मणि रत्नम ने मुझे 'युवा' के लिए सेलेक्ट किया."

माही ने यह भी खुलासा किया कि उन्हें विवेक ओबेरॉय के साथ एक फिल्म में काम करने के लिए भी कंसीडर किया गया था. जिस रोल के लिए उनसे बातचीत हुई थी, उसमें बाद में करीना कपूर नजर आईं. उनका कहना है कि कुछ कारणों की वजह से वह यह फिल्म नहीं कर पाईं.

उन्होंने बताया कि दिल्ली वापस आने के बाद भी वह फिल्मों में काम पाने की कोशिश जारी रखी. उन्होंने बताया कि दो-तीन फिल्मों को लेकर बातचीत हुई, लेकिन हर बार प्रोजेक्ट आखिरी समय में कैंसिल हो गया, जिसके बाद उन्होंने टीवी में काम करने के बारे में सोचा.

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कैसे मिली शोहरत

इसके बाद उन्होंने टीवी सीरियल करना शुरू किया. टीवी सीरियल 'लागी तुझसे लगन' और 'बालिका बधू' ने उन्हें घर-घर तक पहचान दिलाई और उसके बाद उन्हें काफी शोहरत भी मिली. माही ने एक्टिंग के अलावा कई सारे रियलिटी शोज में भी हिस्सा लिया. वह 'झलक दिखला जा', 'खतरों के खिलाड़ी' और 'नच बलिए 5' जैसे शोज कर चुकी हैं. 'नच बलिए 5' में उन्होंने जय भानुशाली के साथ हिस्सा लिया था और दोनों ने शो की ट्रॉफी जीती थी.

अगर माही विज की पर्सनल लाइफ की बात करें, तो पिछले कुछ समय से वह काफी चर्चा में रही हैं. इसका मुख्य कारण जय भानुशाली के साथ उनका तलाक है. माही और जय साल 2011 में शादी के बंधन में बंधे थे. दोनों ने 2017 में राजवीर और खुशी को अपने परिवार का हिस्सा बनाया था, जबकि 2019 में उनकी बेटी तारा का जन्म हुआ. जनवरी 2026 में माही और जय ने अलग होने की जानकारी दी थी, जिसे सुनकर उनके फैंस दंग रह गए थे, क्योंकि जय और माही को टीवी के एक आइडियल कपल के रूप में देखा जाता था. हालांकि, अलग होने के बावजूद भी दोनों ने अपने बच्चों की परवरिश साथ मिलकर करने का फैसला लिया है.

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