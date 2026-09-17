UP से झारखंड नौकरी करने आई युवती की किराये के मकान में हत्या, कमरे में खून से लथपथ मिली लाश

पश्चिम सिंहभूम जिले के चक्रधरपुर में सरकारी नौकरी करने आई उत्तर प्रदेश की एक युवती की हत्या से सनसनी फैल गई. शीतला मंदिर इलाके में एक किराये के मकान में रह रही युवती की धारदार हथियार से हमला कर हत्या कर दी गई. मृतका की पहचान उत्तर प्रदेश के मिर्जापुर निवासी अनीता बिंद के रूप में हुई है. अनीता सोनुआ प्रखंड के महिला एवं बाल विकास परियोजना कार्यालय में सुपरवाइजर के पद पर कार्यरत थी. अनीता करीब 15 दिन पहले ही चक्रधरपुर आई थी और शीतला मंदिर के पास एक किराये के मकान में रहने लगी थी.

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गुरुवार को इसी मकान में एक युवक के संदिग्ध तरीके से पहुंचने के बाद घटना का पता चला. मकान मालिक ने युवक को अनीता के कमरे में जाते हुए देखा. इसके बाद उन्होंने कमरे के बाहर ही युवक को पकड़ लिया और उससे पूछताछ की. पूछताछ में युवक ने खुद को अनीता का परिचित बताया. उसने यह भी कहा कि वह अनीता का प्रेमी है और उससे मिलने आया था. इसके बाद मकान मालिक ने कमरे के अंदर जाकर देखा तो वहां का मंजर देखकर उनके होश उड़ गए. अनीता फर्श पर खून से लथपथ पड़ी थी. उसके शरीर पर धारदार हथियार से हमला किए जाने के निशान थे.

कमरे में संदिग्ध युवक को देखकर मकान मालिक ने पकड़ा

घटना की जानकारी तुरंत पुलिस को दी गई. पुलिस टीम मौके पर पहुंची और संदिग्ध युवक को हिरासत में लेकर पूछताछ शुरू कर दी. संदिग्ध की पहचान अनिल कुमार बिंद के रूप में हुई है. वह भी उत्तर प्रदेश के मिर्जापुर का रहने वाला बताया गया है. मकान मालिक संजय कुमार साव ने घटना के बारे में बताया कि अनीता करीब 15 दिन पहले उनके चक्रधरपुर स्थित शीतला मंदिर के पास किराये के मकान में रहने आई थी. उन्होंने बताया कि उन्होंने एक संदिग्ध युवक को अनीता के कमरे में जाते देखा था. इसके बाद युवक को कमरे के बाहर पकड़कर उससे पूछताछ की गई. युवक ने खुद को अनीता का परिचित और प्रेमी बताया और कहा कि वह उससे मिलने आया था.

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संजय कुमार साव के मुताबिक जब उन्होंने कमरे के अंदर जाकर देखा तो अनीता की लाश फर्श पर खून से लथपथ पड़ी थी. इसके बाद संदिग्ध युवक को पकड़कर पुलिस के हवाले कर दिया गया. पुलिस ने बाद में युवक की पहचान उत्तर प्रदेश के मिर्जापुर निवासी अनिल कुमार बिंद के रूप में की. पुलिस शुरुआती जांच में हत्या को प्रेम प्रसंग से जोड़कर देख रही है. हालांकि हत्या की वास्तविक वजह अभी साफ नहीं हुई है. पुलिस यह पता लगाने में जुटी है कि अनिल कुमार बिंद अनीता के कमरे तक कैसे पहुंचा, दोनों के बीच वास्तव में क्या संबंध था और हत्या के पीछे आखिर क्या वजह थी.

हत्या की असली वजह अभी साफ नहीं, पुलिस जांच में जुटी

घटना की जानकारी मिलने के बाद चक्रधरपुर के एसडीपीओ डॉ. सैयद मुस्तफा हाशमी भी घटनास्थल पर पहुंचे और पूरे मामले की जानकारी ली. पुलिस ने शव को कब्जे में लेकर आगे की कार्रवाई शुरू कर दी है. हत्या की वजह और घटना का पूरा क्रम जांच के बाद ही स्पष्ट हो सकेगा. इस घटना से सोनुआ प्रखंड के अधिकारी और कर्मचारी भी हैरान हैं. सोनुआ के बीडीओ सोमनाथ उरांव ने बताया कि अनीता ने इसी साल मई में उत्तर प्रदेश से आकर नौकरी ज्वाइन की थी. उन्होंने कहा कि इस घटना से सभी दुखी हैं.

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अनीता के बारे में मिली जानकारी के मुताबिक वह उत्तर प्रदेश के मिर्जापुर की रहने वाली थी और सरकारी नौकरी के लिए झारखंड आई थी. नौकरी शुरू करने के कुछ ही समय बाद उसकी हत्या की घटना सामने आने से इलाके में भी लोग सकते में हैं. घटना के बाद शीतला मंदिर इलाके में दहशत का माहौल है. किराये के मकान में हुई हत्या को लेकर स्थानीय लोगों के बीच चर्चा तेज है. फिलहाल पुलिस संदिग्ध युवक से पूछताछ कर रही है और हत्या से जुड़े सभी पहलुओं की जांच में जुटी है. पुलिस की जांच के बाद ही यह साफ होगा कि अनीता की हत्या किस वजह से हुई और वारदात के पीछे पूरी कहानी क्या थी.

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