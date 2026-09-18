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आज 18 सितंबर 2026 मेष राशिफल: निवेश बढ़ेगा,  खानपान पर ध्यान दें

Aaj ka Mesh Rashifal 18 September 2026, Aries Horoscope Today: व्यवहार में विनम्रता बढ़ाएं.  व्यक्तिगत निवेश बढ़ेगा.  खानपान पर ध्यान दें.  स्वास्थ्य के मामलों में सहजता रखें.  जांच बढ़ाएं. 

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aries horoscope
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जरूरी मामलों को सावधानी से आगे बढ़ाएं.  छोटी चूक भी असहजता बढ़ा सकती है.  कामकाज में ढिलाई न दिखाएं.  दबाव की स्थितियां बनी रहेंगी.  सामान्य लाभ और परिणाम रहेंगे.  महत्वपूर्ण विषयों की सूची बनाएं.  कामकाज में स्पष्टता बढ़ाएं.  स्वास्थ्य समस्याओं में लापरवाही न करें.  व्यक्तिगत मामलों में सजग रहें.  समय लेकर भेंटवार्ता के लिए जाएंगे.  सूझबूझ से आगे बढ़ें.  धैर्यवान और सजग रहें.  परिजनों संग समय बिताएं.  सीख सलाह से आगे बढ़ें. 

नौकरी व्यवसाय- व्यवसाय पूर्ववत् रहेगा.  जल्दबाजी न दिखाएं.  रुटीन बनाए रखें.  अनुशासन से आगे बढ़ेंगे. जोखिम न उठाएं.  शोध विषयों से जुड़ेंगे.  व्यवस्था को बढ़ावा दें. 


धन संपत्ति- वित्तीय लेनदेन में सावधानी बनाए रहें.  निर्देशों के अनुपालन पर ध्यान दें.  करीबियों की सलाह मानें.  स्मार्ट नीतियां अपनाएं.  अपनों के हितसंरक्षण में बेहतर रहेंगे. 

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प्रेम मैत्री- भावनात्मक पक्ष संतुलित रखें.  विविध विषयों में पहल न करें.  उतावली से बचें.  प्रेम स्नेह के मामलों में सबको साथ ले़कर चलें.  भेंट के अवसर बनेंगे.  सामंजस्य बनाए रखें.  चर्चा में सतर्कता से बात करें.  निजता पर जोर रखें.  मित्रों से अधिक अपेक्षा न करें. 

स्वास्थ्य मनोबल- व्यवहार में विनम्रता बढ़ाएं.  व्यक्तिगत निवेश बढ़ेगा.  खानपान पर ध्यान दें.  स्वास्थ्य के मामलों में सहजता रखें.  जांच बढ़ाएं. 

आज का उपाय: शक्तिस्वरूपा देवी मां दुर्गाजी की पूजा वंदना करें.  श्रंगार की वस्तुएं चढ़ाएं.  ओम् शुं शुक्राय नमः का जाप करें.  सतर्क रहें. 
 

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शुभ अंक : 1, 6 और 9

शुभ रंग : लाल

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