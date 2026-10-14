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जिस पर थी निगरानी की जिम्मेदारी, वही निकला चोर... 15 किलो हेरोइन के साथ पुलिस कांस्टेबल गिरफ्तार

पंजाब के तरन तारन में NCB और BSF ने 15 किलो हेरोइन के साथ एक पुलिस कांस्टेबल को गिरफ्तार किया है. आरोपी भारत-पाक सीमा पर एंटी-ड्रोन ड्यूटी पर तैनात था. पढ़ें वर्दी वाले तस्कर की गिरफ्तारी की पूरी कहानी.

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इस मामले में जांच अभी जारी है (फोटो-ITG)
इस मामले में जांच अभी जारी है (फोटो-ITG)

पंजाब के तरन तारन जिले में नशा तस्करी के खिलाफ कार्रवाई के दौरान पंजाब पुलिस के एक कांस्टेबल को 15 किलो हेरोइन के साथ गिरफ्तार किया गया है. आरोपी की पहचान करनदीप सिंह के रूप में हुई है. वह भारत-पाकिस्तान सीमा से सटे खालड़ा इलाके में एंटी-ड्रोन ड्यूटी पर तैनात था. 

वहां उसकी तैनाती का मकसद सीमा पार से ड्रोन के जरिए होने वाली नशे की तस्करी पर नजर रखना था. इस मामले में नारकोटिक्स कंट्रोल ब्यूरो (NCB) और सीमा सुरक्षा बल (BSF) ने संयुक्त रूप से कार्रवाई की.

तरन तारन के वरिष्ठ पुलिस अधीक्षक (SSP) सुरिंदर लांबा ने आजतक/इंडिया टुडे से बातचीत में कांस्टेबल की गिरफ्तारी और 15 किलो हेरोइन की बरामदगी की पुष्टि की. उन्होंने बताया कि आरोपी कांस्टेबल एंटी-ड्रोन ड्यूटी पर तैनात था और जब्ती के समय वह ड्यूटी पर नहीं था. हालांकि, पुलिस अधिकारी ने मामले में आगे की जांच किए जाने की बात कही है. फिलहाल, आरोपी के खिलाफ कार्रवाई से जुड़े सभी पहलुओं की पड़ताल की जा रही है.

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जानकारी के मुताबिक, यह कार्रवाई भारत-पाकिस्तान सीमा से सटे तरन तारन के सीमावर्ती क्षेत्र में की गई. ऑपरेशन में NCB और BSF की टीमें शामिल थीं. आरोपी के पास से कुल 15 किलोग्राम हेरोइन बरामद होने की जानकारी दी गई है. हालांकि, बरामदगी के सटीक स्थान, कार्रवाई के पूरे घटनाक्रम और आरोपी के कथित नेटवर्क के बारे में विस्तृत आधिकारिक जानकारी अभी सामने नहीं आई है.

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जांच एजेंसियां अब यह पता लगाने की कोशिश करेंगी कि बरामद हेरोइन कहां से लाई गई थी और इसे कहां पहुंचाया जाना था। साथ ही, इस मामले में किसी अन्य व्यक्ति या तस्करी नेटवर्क की भूमिका होने की आशंका की भी जांच की जा सकती है.

फिलहाल, उपलब्ध जानकारी के आधार पर आरोपी की गिरफ्तारी और हेरोइन की बरामदगी की पुष्टि हुई है. जांच के नतीजे और आगे की कानूनी कार्रवाई से मामले की पूरी तस्वीर साफ होगी.

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