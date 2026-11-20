शादी का झांसा देकर महिलाओं को प्रेम जाल में फंसाने और उनका शोषण करने के मामले में वांटेड आरोपी मोहम्मद माजिन को UAE से भारत वापस लाया गया है. केंद्रीय जांच ब्यूरो (CBI) ने महाराष्ट्र पुलिस के आरोपी को भारत लाने में अहम भूमिका निभाई. इसके लिए CBI ने विदेश मंत्रालय (MEA), गृह मंत्रालय (MHA) और महाराष्ट्र पुलिस के साथ मिलकर कार्रवाई की. आरोपी मोहम्मद माजिन को 20 नवंबर 2026 को UAE से भारत लाने में सफलता मिली.

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मोहम्मद माजिन महाराष्ट्र पुलिस के एक मामले में वांटेड था. आरोप है कि उसने एक महिला को शादी का झूठा वादा करके अपने जाल में फंसाया और उसके साथ शारीरिक संबंध बनाए. इसके बाद आरोपी ने महिला का शारीरिक, मानसिक और आर्थिक शोषण किया.

जांच के मुताबिक, आरोपी ने पीड़िता से धोखाधड़ी करके 18 लाख रुपये भी हासिल किए. इस मामले में पुलिस आरोपी के खिलाफ सक्षम अदालत में चार्जशीट दाखिल कर चुकी है.

जांच के दौरान यह भी सामने आया कि मोहम्मद माजिन ने कथित तौर पर इसी तरह शादी का झांसा देकर 13 अन्य महिलाओं को भी अपने जाल में फंसाया था. आरोप है कि वह इन महिलाओं से पैसे लेता था और उनके साथ अंतरंग संबंधों के वीडियो भी रिकॉर्ड करता था.

इस तरह आरोपी पर कुल 14 महिलाओं को निशाना बनाने के आरोप सामने आए हैं. मामले में कार्रवाई शुरू होने के बाद आरोपी विदेश भाग गया था और पुलिस उसकी तलाश कर रही थी.

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महाराष्ट्र पुलिस के अनुरोध पर CBI के दिल्ली स्थित इंटरपोल कार्यालय ने आरोपी के खिलाफ इंटरपोल चैनल के जरिए रेड नोटिस जारी कराया. इसके बाद आरोपी की लोकेशन UAE में ट्रेस की गई, जहां स्थानीय अधिकारियों ने उसे गिरफ्तार कर लिया.

गिरफ्तारी के बाद UAE की संबंधित एजेंसियों ने कानूनी प्रक्रिया पूरी की और आरोपी को भारत भेजने की मंजूरी दी. इसके बाद आरोपी की वापसी के लिए भारत और UAE के अधिकारियों के बीच समन्वय किया गया.

महाराष्ट्र पुलिस की एस्कॉर्ट टीम आरोपी को लेने UAE पहुंची थी. वहां आरोपी मोहम्मद माजिन को भारतीय पुलिस टीम के हवाले किया गया. इसके बाद पुलिस टीम आरोपी को लेकर भारत रवाना हुई और 20 नवंबर 2026 को कोच्चि के कोचीन इंटरनेशनल एयरपोर्ट पहुंची. CBI के मुताबिक, इस कार्रवाई के जरिए महाराष्ट्र पुलिस के वांटेड आरोपी को देश वापस लाने में सफलता मिली.

CBI भारत में इंटरपोल के नेशनल सेंट्रल ब्यूरो के तौर पर काम करती है और देशभर की कानून प्रवर्तन एजेंसियों के साथ अंतरराष्ट्रीय पुलिस सहयोग को मजबूत करने के लिए BHARATPOL प्लेटफॉर्म के जरिए समन्वय करती है. इस व्यवस्था के तहत विदेशों में छिपे आरोपियों की तलाश, गिरफ्तारी और भारत वापसी की प्रक्रिया में मदद की जाती है.

CBI के मुताबिक, साल 2019 से अब तक इंटरपोल चैनलों के जरिए 300 से ज्यादा वांटेड अपराधियों को भारत वापस लाया जा चुका है. इनमें साल 2026 में अब तक वापस लाए गए 74 भगोड़े भी शामिल हैं.

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