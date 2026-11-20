कर्नाटक के मंगलुरु में एक निजी मेडिकल कॉलेज की छात्रा के कथित अपहरण का मामला सामने आया है. सोशल मीडिया पर वायरल हुए एक वीडियो में कुछ लोग छात्रा को जबरन अपने साथ ले जाते दिखाई दे रहे हैं. पुलिस को शक है कि इन लोगों में छात्रा के परिवार के सदस्य भी शामिल हो सकते हैं. मामला सामने आने के बाद शहर की पुलिस ने जांच शुरू कर दी है और छात्रा का पता लगाने के निर्देश दिए हैं.

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यह घटना गुरुवार शाम सामने आई, जब छात्रा को जबरन ले जाने का वीडियो सोशल मीडिया पर तेजी से फैलने लगा. वीडियो में कई लोग उसे अपने साथ ले जाते नजर आ रहे हैं. हालांकि, पुलिस ने अभी तक वीडियो में दिख रहे लोगों की पहचान या घटना से जुड़ी सभी परिस्थितियों की पुष्टि नहीं की है.

सोशल मीडिया पर वायरल हो रही पोस्ट में दावा किया जा रहा है कि छात्रा मुस्लिम समुदाय से है और उसका संबंध हिंदू समुदाय के एक युवक से है. हालांकि, पुलिस ने इस दावे की पुष्टि नहीं की है.

'बालिग को अपनी मर्जी से जीने का हक'

शहर के पुलिस कमिश्नर सुधीर कुमार रेड्डी ने शुक्रवार को बताया कि पुलिस को मामला दर्ज करने, घटना की जांच करने और छात्रा का पता लगाने के निर्देश दिए गए हैं. उन्होंने कहा कि छात्रा कानूनी रूप से बालिग है और उसे यह तय करने का अधिकार है कि वह कहां रहना चाहती है.

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अगर कोई उसे उसकी इच्छा के खिलाफ जबरन अपने साथ ले जाता है, तो यह अपराध है. कमिश्नर ने यह भी कहा कि अगर घटना की सूचना पुलिस को तुरंत मिल जाती, तो गाड़ी को ज्यादा दूर जाने से पहले ही रोका जा सकता था.

इस मामले में सबसे अहम सवाल यही है कि छात्रा अपनी मर्जी से गई है या उसे जबरन ले जाया गया. पुलिस अब उसका पता लगाने के साथ घटना के पीछे की पूरी वजह जानने में जुटी है. जांच के बाद ही साफ हो पाएगा कि वायरल वीडियो में दिख रही घटना की असलियत क्या है.

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