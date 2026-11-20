दुनिया ने झांसी की रानी को घोड़े पर सवार होकर अंग्रेजों से लोहा लेते, तलवार चलाते और अदम्य साहस के साथ युद्ध करते देखा है. लेकिन अब दुनिया महारानी लक्ष्मीबाई के उस स्वरूप को भी देखेगी, जो उनके शौर्य के साथ उनके राजसी वैभव, शासन और साम्राज्य की गौरवगाथा को बयां करेगा. झांसी के वीरांगना महारानी लक्ष्मीबाई पार्क में महारानी की सिंहासन पर विराजमान भव्य प्रतिमा की स्थापना के साथ 168 वर्षों से इतिहास की अधूरी तस्वीर को पूरा करने का सपना साकार हुआ है. करीब दो वर्षों के संघर्ष, आर्थिक कठिनाइयों, अपनों के विरोध, बहिष्कार और यहां तक कि परिवार के गहने गिरवी रखने की नौबत के बीच कर्मयोगी संस्था के संस्थापक ने जिस संकल्प को जीवित रखा, वह महारानी लक्ष्मीबाई के जन्मोत्सव पर साकार हो गया. सिंहासन पर विराजमान महारानी की प्रतिमा को देखते ही आयोजक भावुक हो उठे. उनके लिए यह सिर्फ एक प्रतिमा की स्थापना नहीं, बल्कि झांसी के गौरव, इतिहास और आत्मसम्मान को नई पहचान देने की ऐतिहासिक विजय है.

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शौर्य तो देखा, अब दुनिया महारानी का साम्राज्य भी देखेगी

कर्मयोगी संस्था के संस्थापक ने संतोष सिंह गौड़ ने बताया कि 168 वर्षों से इतिहास की जो गाथा अधूरी थी, वह अब पूरी हो गई है. हम हमेशा पढ़ते और सुनते आए हैं कि 'खूब लड़ी मर्दानी, वह तो झांसी वाली रानी थी', लेकिन दुनिया ने अब तक महारानी का शौर्य देखा था, उनका साम्राज्य नहीं देखा था. आज महारानी लक्ष्मीबाई सिंहासन पर विराजमान हैं और झांसीवासी उनकी प्रजा के रूप में उनके सामने खड़े हैं. यह दृश्य अपने आप में झांसी के इतिहास की एक नई अनुभूति है. उन्होंने इसे झांसीवासियों की एक बार फिर ऐतिहासिक विजय बताते हुए कहा कि आने वाले समय में देश-विदेश से झांसी आने वाले पर्यटक महारानी के शौर्य के साथ उनके राजसी स्वरूप और साम्राज्य की भव्यता को भी महसूस कर सकेंगे.

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8 लाख रुपये की लागत, परिवार के गहने तक गिरवी रखने पड़े

इस ऐतिहासिक प्रतिमा की स्थापना के पीछे केवल कल्पना और उत्साह नहीं, बल्कि वर्षों की मेहनत, आर्थिक संघर्ष और त्याग की कहानी भी छिपी है. आयोजक के मुताबिक, इस परियोजना को पूरा करने में करीब डेढ़ से दो वर्ष का समय लगा और प्रतिमा व स्थापना से जुड़े कार्य में लगभग 8 लाख रुपये खर्च हुए. आर्थिक परिस्थितियां ऐसी थीं कि काम को आगे बढ़ाने के लिए परिवार के गहने तक गिरवी रखने की नौबत आ गई. कई बार अपने ही लोगों का साथ नहीं मिला, विरोध का सामना करना पड़ा और बहिष्कार जैसी परिस्थितियां भी बनीं, लेकिन महारानी लक्ष्मीबाई के सम्मान में इस संकल्प को अधूरा छोड़ने का विचार कभी मन में नहीं आया. आज जब सिंहासन पर विराजमान महारानी की प्रतिमा पार्क में स्थापित हो चुकी है, तो पीछे मुड़कर संघर्ष के उन दिनों को याद करते हुए आयोजक भावुक हो गए. झांसीवासियों के सहयोग और विश्वास ने उन्हें यह एहसास कराया कि उनका संघर्ष केवल उनका व्यक्तिगत प्रयास नहीं, बल्कि पूरे शहर के गौरव से जुड़ा था.

2016 से शुरू हुआ महारानी के गौरव को नई पहचान देने का अभियान

कर्मयोगी संस्था के संस्थापक ने बताया कि वह वर्ष 2016 से महारानी लक्ष्मीबाई के गौरव, इतिहास और झांसी की पहचान को नई ऊंचाई देने के लिए लगातार प्रयास कर रहे हैं. वर्ष 2021 में प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के झांसी आगमन के दौरान उनका एक प्रयास सफल हुआ. इसके बाद रेलवे स्टेशन के नाम में 'वीरांगना लक्ष्मीबाई' के साथ झांसी का नाम जोड़ने के लिए भी प्रयास किए गए. अब सिंहासन पर विराजमान महारानी की प्रतिमा की स्थापना के साथ उनका एक और बड़ा सपना पूरा हो गया. किले के नजदीक स्थित वीरांगना महारानी लक्ष्मीबाई पार्क में इस प्रतिमा की स्थापना झांसीवासियों के सहयोग से संभव हो सकी. इस कार्य में उत्तर प्रदेश शासन, भारत सरकार के विभिन्न मंत्रालयों और जिला प्रशासन के अधिकारियों का अप्रत्यक्ष सहयोग भी रहा.

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महारानी लक्ष्मीबाई के जन्मोत्सव पर पहुंचीं नेहा चाचरा बहल ने कहा कि वह हर वर्ष अपने बच्चों के साथ महारानी के जन्मोत्सव में शामिल होती हैं, लेकिन इस बार सिंहासन पर विराजमान महारानी की प्रतिमा देखकर उन्हें विशेष गर्व महसूस हुआ. उन्होंने कहा कि घोड़े पर सवार महारानी लक्ष्मीबाई की प्रतिमा पूरे विश्व में प्रसिद्ध है, लेकिन सिंहासन पर विराजमान उनका यह स्वरूप एक अलग संदेश देता है. 1857 के समय पूरे भारत में अंग्रेजी हुकूमत के सिंहासन हिल उठे थे, लेकिन झांसी की रानी अपने शौर्य और शक्ति के साथ डटी रहीं. आज झांसी का गौरव और महारानी का सिंहासन उसी इतिहास की याद दिलाता है, जो आने वाली पीढ़ियों तक अमर रहेगा. उन्होंने प्रतिमा को महारानी लक्ष्मीबाई का अतुलनीय और बेहद सुंदर स्वरूप बताते हुए कहा कि उनके जानकारी के अनुसार देश में सिंहासन पर विराजमान महारानी की यह पहली प्रतिमा है.

मीनू खान ने प्रतिमा स्थापना को ऐतिहासिक और गौरवपूर्ण पल बताते हुए आयोजक गौर साहब के संघर्ष की सराहना की. उन्होंने कहा कि इस प्रतिमा को स्थापित करने के पीछे करीब तीन वर्षों की मेहनत, त्याग और समर्पण छिपा है. आर्थिक स्थिति अनुकूल न होने के बावजूद गौर साहब ने इस कार्य को पूरा करने के लिए अपनी पूंजी तक लगा दी. पारिवारिक कठिनाइयों, बच्चों की बीमारी और जिम्मेदारियों के बीच भी उन्होंने महारानी लक्ष्मीबाई के प्रति अपने संकल्प को प्राथमिकता दी. यहां तक कि पत्नी के स्त्रीधन और जेवर तक इस कार्य के लिए समर्पित कर दिए. मीनू खान ने कहा कि आज प्रतिमा की स्थापना के साथ उनका वर्षों पुराना सपना पूरा हुआ है, जो उनकी दृढ़ इच्छाशक्ति और महारानी के प्रति अटूट समर्पण का प्रतीक है.

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संघर्ष सेवा समिति के अध्यक्ष डॉ. संदीप सरावगी ने महारानी लक्ष्मीबाई के जन्मोत्सव पर बुंदेलखंड और देशवासियों को शुभकामनाएं देते हुए सिंहासन पर विराजमान प्रतिमा की स्थापना को ऐतिहासिक एवं गौरवपूर्ण कार्य बताया. उन्होंने कहा कि संघर्ष सेवा समिति हमेशा उन लोगों के साथ खड़ी रहती है, जो जनहित में काम करते हैं, जरूरतमंदों की मदद करते हैं और बुंदेलखंड की धरती को आगे बढ़ाने के साथ गौरवान्वित करने का प्रयास करते हैं. गौर साहब ने अपना जीवन झांसी की धरोहरों को सहेजने, उनके संरक्षण और विस्तार के लिए समर्पित किया है. महारानी लक्ष्मीबाई की सिंहासन पर विराजमान प्रतिमा की स्थापना एक विशेष और ऐतिहासिक कार्य है. उन्होंने गौर साहब और उनकी पूरी टीम को बधाई देते हुए आश्वासन दिया कि संघर्ष सेवा समिति उनके हर सुख-दुख में साथ खड़ी रहेगी और झांसी के गौरव से जुड़े कार्यों में हमेशा सहयोग करती रहेगी.

महारानी लक्ष्मीबाई की 198वीं जयंती के अवसर पर गुरुवार को झांसी में समर्पण सेवा समिति की ओर से भव्य वीरांगना वाहन रैली निकाली गई. इस आयोजन में रानी लक्ष्मीबाई के परिधान, सिर पर पगड़ी और हाथों में तलवार लिए करीब 700 महिलाएं दोपहिया वाहनों पर सवार होकर सड़कों पर उतरीं. किले की तलहटी से शुरू हुई इस रैली में बुलेट मोटरसाइकिलों की गर्जना और देशभक्ति गीतों की गूंज के बीच महिलाओं ने नारी शक्ति और आत्मनिर्भरता का संदेश दिया. लखनऊ समेत देश के विभिन्न हिस्सों से आई महिलाओं ने भी इस ऐतिहासिक यात्रा में हिस्सा लिया. #RaniLakshmibai #JhansiKiRani #RaniLakshmibaiJayanti #Veerangana — AajTak (@aajtak) November 19, 2026

सिंहासन पर विराजमान महारानी लक्ष्मीबाई की प्रतिमा अब केवल पार्क की शोभा नहीं बढ़ाएगी, बल्कि झांसी आने वाले पर्यटकों, युवाओं और नई पीढ़ी को इतिहास से जोड़ने का माध्यम बनेगी. घोड़े पर सवार वीरांगना का स्वरूप जहां संघर्ष, बलिदान और युद्ध कौशल की याद दिलाता है, वहीं सिंहासन पर विराजमान महारानी का स्वरूप उनके शासन, स्वाभिमान, राजसी गरिमा और साम्राज्य की कल्पना को सामने लाता है. वर्षों के संघर्ष के बाद जन्मोत्सव पर प्रतिमा की स्थापना ने आयोजक के सपने को हकीकत में बदल दिया. झांसीवासियों के सहयोग से पूरा हुआ यह प्रयास शहर के गौरव में एक नई कड़ी जोड़ गया है- जिसे आने वाले समय में लोग सिर्फ प्रतिमा के रूप में नहीं, बल्कि एक संकल्प, संघर्ष और समर्पण की कहानी के रूप में भी याद करेंगे.

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