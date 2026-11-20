भोजपुरी सिनेमा के सुपरस्टार खेसारी लाल यादव जहां भी पहुंचते हैं, अपने अंदाज से महफिल जमा देते हैं. इन दिनों उनका एक वीडियो सोशल मीडिया पर चर्चा में है. वीडियो में एक परिवार बड़े प्यार और सम्मान के साथ खेसारी का स्वागत करता नजर आ रहा है. इस दौरान एक लड़की उनसे अंग्रेजी में बात करने लगती है, लेकिन खेसारी का जवाब सुनकर वहां मौजूद हर शख्स हंस पड़ता है.

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लड़की ने अंग्रेजी में किया खेसारी का स्वागत

वीडियो में देखा जा सकता है कि एक शख्स खेसारी लाल यादव को अपने घर के अंदर लेकर आता है और उनकी मुलाकात एक लड़की से करवाता है. लड़की भोजपुरी स्टार का स्वागत करते हुए अंग्रेजी में कहती है, 'नमस्ते अंकल, मैं आपसे मिलने के लिए बहुत एक्साइटेड थी. आइए, आपका बहुत स्वागत है. क्या आप यहां पहली बार आए हैं?'

लड़की की बात सुनकर खेसारी अपने चिर-परिचित देसी अंदाज में जवाब देते हैं, 'अब इतना अंग्रेजी बोलोगी तो हमें कैसे समझ आएगा?' उनका यह जवाब सुनते ही वहां मौजूद लोग हंसने लगते हैं.

इसके बाद लड़की मुस्कुराते हुए माफी मांगती है और फिर आसान भाषा में पूछती है कि क्या वह यहां पहली बार आए हैं. खेसारी भी हां में जवाब देते हैं. इस छोटी-सी बातचीत ने मुलाकात का माहौल और खुशनुमा बना दिया.

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कल खेसारी लाल यादव, बाहुबली विधायक अनंत सिंह के घर गए। उनके स्वागत में अनंत सिंह की बेटी इंग्लिश में बोली। खेसारी लाल बोले हिंदी में बोलो 😂😂🤣🤣 @grok https://t.co/MHaQBNDQLI — 𝐉𝐀𝐓𝐀 𝐘𝐀𝐃𝐀𝐕 (@Jatayadav66) November 20, 2026

तिलक लगाकर हुआ स्वागत, चेहरे पर दिखी खुशी

वीडियो में खेसारी लाल यादव का पारंपरिक अंदाज में स्वागत भी किया जाता है. उन्हें तिलक लगाया जाता है और घर के लोग काफी खुशी के साथ उनसे मिलते दिखाई देते हैं. खेसारी भी सबके साथ हंसते-बोलते नजर आते हैं.

क्या अनंत सिंह के घर पहुंचे थे खेसारी?

सोशल मीडिया पर इस वीडियो को बिहार के बाहुबली नेता और मोकामा विधायक अनंत सिंह के घर का बताया जा रहा है. कुछ दावों में लड़की को अनंत सिंह की बेटी शिवांगी भी कहा जा रहा है. हालांकि, वीडियो में मौजूद शख्स की पहचान अनंत सिंह के रूप में नहीं होती और न ही लड़की के शिवांगी होने की कोई आधिकारिक पुष्टि सामने आई है.

क्योंकि वीडियो किसी घर का नहीं बल्कि स्कूल का है. पीछे बैकग्राउंड में एक स्कूल का नाम लिखा दिखाई देता है. इस वीडियो को वायरल करने के उद्देश्य से गलत कैप्शन देकर चलाया गया है.

ऐसे में वीडियो को अनंत सिंह के घर का या लड़की को उनकी बेटी बताकर पेश करना फिलहाल सही नहीं होगा. इतना जरूर है कि खेसारी लाल यादव और लड़की के बीच अंग्रेजी को लेकर हुई यह मजेदार बातचीत लोगों का ध्यान खींच रही है.

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