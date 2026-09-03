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रील बनाते समय गंगा में डूबा 30 साल का युवक, पश्चिम बंगाल के हावड़ा की घटना

हावड़ा के रामकृष्णपुर घाट पर एक युवक तौहीद अकरम गंगा की उफनती लहरों में डूब गया. पुलिस और डिजास्टर मैनेजमेंट की टीम गोताखोरों की मदद से तौहीद की तलाश में जुटी है.

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रील बनाने में डूबा युवक (Photo: ITG)
रील बनाने में डूबा युवक (Photo: ITG)

पश्चिम बंगाल में लगातार बारिश हो रही है. नदियां उफान पर हैं और उफनती लहरों के बीच रील बनाने का शगल अब जानलेवा साबित हो रहा है. ऐसा ही हादसा हुआ है हावड़ा के रामकृष्णपुर घाट पर. रामकृष्णपुर घाट पर रील बनाने में एक युवक गंगा नदी में डूब गया.

घटना बुधवार की है. सूचना पाकर पुलिस और डिजास्टर मैनेजमेंट के कर्मचारी मौके पर पहुंच रेस्क्यू में जुट गए हैं. गंगा में डूबे युवक की तलाश की जा रही है. जानकारी के मुताबिक शिवपुर इलाके का रहने वाला 30 साल का तौहीद अकरम रामकृष्णपुर घाट पर घूमने गया था.

अपने दोस्तों के साथ रामकृष्णपुर घाट गया तौहीद अकरम रील बना रहा था. इसी दौरान वह गंगा की उफनती लहरों में डूब गया. तौहीद के गंगा की लहरों में समा जाने के बाद मौके पर अफरा-तफरी मच गई. तौहीद के दोस्तों और घाट पर मौजूद लोगों ने घटना की जानकारी तुरंत पुलिस को दी.

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सूचना पाकर पुलिस टीम मौके पर पहुंच गई और इसकी जानकारी डिजास्टर मैनेजमेंट के कर्मचारियों को भी दी. डिजास्टर मैनेजमेंट के कर्मचारी भी मौके पर पहुंच गए और रेस्क्यू ऑपरेशन शुरू कर दिया. गोताखोरों की एक टीम भी मौके पर बुलाई गई.

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यह भी पढ़ें: उफनती नदियां, डूबते शहर और बहती जिंदगियां: यूपी में बाढ़-बारिश से कोहराम, जानें अपने जिले का हाल

गोताखोरों की सहायता से पुलिस और डिजास्टर मैनेजमेंट के कर्मचारियों की टीम गंगा नदी में डूबे युवक की तलाश में जुटी है. रामकृष्णपुर घाट पर आसपास के लोगों की भीड़ जुट गई. डूबे युवक के परिजन भी घटना की जानकारी पाकर मौके पर पहुंच गए हैं.

यह भी पढ़ें: चारों तरफ बाढ़, मचान भी डूबा... 80 फीट ऊपर अखंड ज्योति अब भी जल रही... मचान वाले बाबा की कहानी

गंगा नदी में लापता युवक की तलाश की जा रही है. समाचार लिखे जाने तक डुबे युवक का कोई पता नहीं चल सका है.

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