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तेलंगाना में टला बड़ा हादसा, कुएं की दीवार से टकराई TGSRTC की बस, सहम गए यात्री

तेलंगाना में एक बस की स्टीयरिंग लिंक रॉड में खराबी के कारण चालक का नियंत्रण खो गया, जिससे बस सड़क से हटकर खुले कुएं की दीवार से टकरा गई. बस का अगला हिस्सा दीवार तोड़ते हुए कुएं के किनारे रुक गया, जिससे बड़ा हादसा टल गया.

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तेलंगाना में बस की स्टीयरिंग लिंक रॉड में खराबी से हादसा. (photo: ITG)
तेलंगाना में बस की स्टीयरिंग लिंक रॉड में खराबी से हादसा. (photo: ITG)

तेलंगाना स्टेट रोड ट्रांसपोर्ट कॉरपोरेशन (TGSRTC) की एक बस बुधवार को चिगुरुमामिडी मंडल के सुंदरगिरी गांव के बाहरी इलाके में खेती के लिए बने कुएं की दीवार से टकरा गई. दीवार से टकराने के बाद बस खुद-ब-खुद रुक गई, जिससे बड़ा हादसा टल गया. बताया जा रहा है कि ये बस करीमनगर से हुस्नाबाद जा रही थी. हादसे के वक्त बस में कई यात्री सवार थे.

शुरुआती रिपोर्ट के मुताबिक, बस की स्टीयरिंग लिंक रॉड मैकेनिज्म में अचानक खराबी आने के कारण ड्राइवर का गाड़ी पर से नियंत्रण खो गया. जिसके कारण बस सड़क से हटकर सीधे एक बड़े, गहरे और खुले कुएं की कंक्रीट और ईंट से बनी बाउंड्री वॉल से टकरा गई.

रिपोर्ट में बताया गया है कि गाड़ी का अगला हिस्सा दीवार (बैरियर) को तोड़ते हुए खुले कुएं के बिल्कुल किनारे पर जाकर रुक गया, जिससे वह नीचे पानी में गिरने से बच गई. इस दौरान कई यात्रियों को मामूली चोटें आईं और वह काफी डरे हुए हैं.

हादसे की आवाज सुनते ही स्थानीय ग्रामीण तुरंत मौके पर पहुंचे और बस से यात्रियों को सुरक्षित बाहर निकालने में मदद की. सूचना मिलते ही पुलिस और स्थानीय अधिकारी भी घटनास्थल पर पहुंचे. अधिकारियों ने इलाके को सुरक्षित कर बस को निकालने की व्यवस्था की. फिलहाल बस में आई तकनीकी और यांत्रिक खराबी की गहन जांच की जा रही है.

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