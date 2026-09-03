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दो शहर, दो जिम और दो हत्याकांड, लेकिन पैटर्न एकदम एक जैसा... दहल गए दिल्ली और हरियाणा

नरेला और यमुनानगर में जिम के बाहर दो लोगों की गोली मारकर हत्या कर दी गई. भले ही दोनों वारदात अलग हैं, लेकिन दोनों जगह बाइक या स्कूटी सवार बदमाशों ने सुबह के वक्त एक जैसे तरीके से वारदात को अंजाम दिया. दोनों ही मामलों में आरोपियों की तलाश जारी है. पढ़ें पूरी कहानी.

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दोनों ही मामलों में आरोपियों की तलाश जारी है (फोटो-ITG)
दोनों ही मामलों में आरोपियों की तलाश जारी है (फोटो-ITG)

हरियाणा से सटे दिल्ली के नरेला और हरियाणा के यमुनानगर में गुरुवार सुबह गोलीबारी की दो वारदातों ने सनसनी फैला दी. दोनों घटनाओं में अपने-अपने क्षेत्र में जाने-पहचाने लोग जिम जाने के लिए घर से निकले थे. एक जगह प्रॉपर्टी डीलर को निशाना बनाया गया, तो दूसरी जगह 62 साल के ट्रांसपोर्टर की गोली मारकर हत्या कर दी गई. दोनों मामलों में हमलावरों ने जिम के बाहर वारदात को अंजाम दिया और फरार हो गए. अहम बात ये है कि दोनों ही मामलों में कातिलों का पैटर्न एक जैसा है.

नरेला में जिम के गेट पर प्रॉपर्टी डीलर की हत्या

बाहरी दिल्ली के नरेला इलाके के बाकनेर गांव में गुरुवार सुबह एक प्रॉपर्टी डीलर की सरेआम गोली मारकर हत्या कर दी गई. मृतक की पहचान प्रमोद के तौर पर हुई है, जो हरियाणा के सोनीपत जिले के नाहरी गांव के रहने वाले थे. प्रमोद प्रॉपर्टी डीलिंग का काम करते थे और अपने काम के सिलसिले में इलाके में आते-जाते रहते थे. गुरुवार सुबह वह रोज की तरह जिम में एक्सरसाइज करने पहुंचे थे.

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बताया जा रहा है कि प्रमोद जैसे ही बाकनेर गांव स्थित जिम के गेट के पास पहुंचे, तभी स्कूटी पर सवार बदमाश वहां आ गए. हमलावरों ने उन्हें निशाना बनाकर अचानक ताबड़तोड़ फायरिंग शुरू कर दी. बदमाशों ने करीब 10 राउंड गोलियां चलाईं, जिससे इलाके में अफरा-तफरी मच गई. गोलीबारी के बाद आरोपी मौके से स्कूटी पर सवार होकर तेजी से फरार हो गए.

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हमलावरों की तलाश

वारदात की सूचना मिलते ही स्थानीय पुलिस की टीम मौके पर पहुंची और घटनास्थल का जायजा लिया. पुलिस अब हमलावरों की पहचान करने के साथ-साथ हत्या के पीछे की वजह का पता लगाने में जुटी है. फिलहाल यह साफ नहीं हो पाया है कि प्रमोद की हत्या के पीछे कोई पुरानी रंजिश, कारोबारी विवाद या कोई अन्य वजह थी. पुलिस आसपास के इलाके में लगे सीसीटीवी कैमरों और प्रत्यक्षदर्शियों की जानकारी के आधार पर मामले की जांच कर रही है.

यमुनानगर में जिम के बाहर ट्रांसपोर्टर का मर्डर

दूसरी वारदात हरियाणा के यमुनानगर शहर के पॉश इलाके मॉडल टाउन में हुई. यहां गुरुवार सुबह जिम के बाहर ट्रांसपोर्टर हरभजन सिंह की ताबड़तोड़ फायरिंग कर हत्या कर दी गई. करीब 62 साल के हरभजन सिंह प्रेम नगर के रहने वाले थे और ट्रांसपोर्ट के साथ-साथ फाइनेंस का काम भी करते थे. वह नियमित रूप से जिम जाते थे और उनका घर जिम से कुछ ही दूरी पर बताया जा रहा है.

गुरुवार सुबह भी हरभजन सिंह रोज की तरह जिम जाने के लिए घर से निकले थे. लेकिन जिम के बाहर पहुंचते ही बदमाशों ने उन्हें घेर लिया और गोलियां बरसानी शुरू कर दीं. बताया जा रहा है कि हमलावरों ने हरभजन सिंह पर 10 से ज्यादा गोलियां चलाईं. अचानक हुई फायरिंग से मॉडल टाउन इलाके में हड़कंप मच गया और गोलियों की आवाज सुनकर आसपास के लोग अपने घरों से बाहर निकल आए.

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बाइक सवार थे हमलावर

वारदात को अंजाम देने के बाद आरोपी मौके से फरार हो गए. शुरुआती जानकारी के मुताबिक बदमाश बाइक पर सवार होकर आए थे, हालांकि पुलिस इस पहलू की भी जांच कर रही है. घटना की जानकारी मिलते ही पुलिस ने शहर में नाकाबंदी कर दी और आरोपियों की तलाश शुरू कर दी. पुलिस आसपास के लोगों से पूछताछ करने के साथ-साथ घटनास्थल और आसपास के रास्तों की भी जांच कर रही है.

कई टीम जांच में जुटीं

घटना की गंभीरता को देखते हुए यमुनानगर के एसपी कमलदीप गोयल पुलिस अधिकारियों के साथ मौके पर पहुंचे. उन्होंने घटनास्थल का जायजा लिया और अधिकारियों से मामले की जानकारी ली. पुलिस की कई टीमें आरोपियों की तलाश और वारदात से जुड़े सुराग जुटाने में लगी हुई हैं. शहर के प्रमुख मार्गों पर नाकाबंदी कर वाहनों की जांच की जा रही है, ताकि फरार आरोपियों तक पहुंचा जा सके.

दो शहर, एक पैटर्न... क्या है कनेक्शन?

नरेला और यमुनानगर की इन दोनों वारदातों ने एक समान पैटर्न की ओर जरूर ध्यान खींचा है. दोनों जगह जिम के बाहर सुबह के वक्त लोगों को निशाना बनाया गया और हमलावर गोलीबारी के बाद फरार हो गए. नरेला में प्रमोद को करीब 10 गोलियां मारे जाने की बात सामने आई है, जबकि यमुनानगर में हरभजन सिंह पर 10 से ज्यादा गोलियां चलाने की जानकारी मिल रही है. हालांकि, दोनों घटनाओं के बीच कोई सीधा कनेक्शन है या नहीं, यह अभी पुलिस जांच का विषय है.

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फिलहाल दोनों मामलों में पुलिस अलग-अलग स्तर पर जांच कर रही है और हमलावरों की पहचान की कोशिश जारी है. नरेला में मृतक का संबंध सोनीपत के नाहरी गांव से था, जबकि यमुनानगर में वारदात शहर के मॉडल टाउन जैसे पॉश इलाके में हुई. दोनों मामलों में सुबह के समय जिम के बाहर हुई गोलीबारी ने लोगों की सुरक्षा को लेकर भी सवाल खड़े कर दिए हैं. अब पुलिस के सामने सबसे बड़ी चुनौती हमलावरों को पकड़ने के साथ-साथ इन हत्याओं के पीछे की असली वजह सामने लाने की है.

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