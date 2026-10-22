scorecardresearch
 
aaj tak epaper in hindi

Feedback

घरेलू विवाद में ली पत्नी-सास की जान, हाल में ही विदेश से लौटी थी पत्नी, ससुर भी घायल

केरल के इडुक्की जिले में एक शख्स पर अपनी ही पत्नी और सास की हत्या करने और ससुर को घायल करने का आरोप लगा है. जानकारी के मुताबिक, आरोपी और उसकी पत्नी के बीच कई दिन से विवाद चल रहा था. अब पुलिस पूरे मामले की जांच कर रही है.

Advertisement
X
पत्नी और सास की हत्या मामले में केस दर्ज किया गया है (Representational)
पत्नी और सास की हत्या मामले में केस दर्ज किया गया है (Representational)

केरल के इडुक्की जिले में एक शख्स ने अपनी ही पत्नी और सास की हत्या कर दी. इस हमले में आरोपी का ससुर भी घायल हो गया. यह पूरी घटना पीरमेड के ग्लेनमैरी एस्टेट स्थित घर में हुई. गुरुवार को ये मामला सामने आया. पुलिस के मुताबिक, घटना बुधवार रात हुई की है. वारदात के कुछ समय बाद ही आरोपी प्रिंस (40) को हिरासत में ले लिया गया. 

मृतकों की पहचान प्रिंस की पत्नी प्रियंका (35) और उसकी मां नेसम्मा (60) के रूप में हुई है. प्रियंका के पिता इजरावेल (65) हमले में गंभीर रूप से घायल हो गए. उन्हें इलाज के लिए पड़ोसी कोट्टायम जिले के एक सरकारी अस्पताल में भर्ती कराया गया है.

पुलिस के मुताबिक, प्रिंस के घर पहुंचने के बाद ही उसकी पत्नी प्रियंका से बहस हो गई. इसके बाद उसने प्रियंका और उसकी मां पर एक हथियार से हमला कर दिया. इस दौरान पत्नी के पिता इजरावेल ने बीच-बचाव करने की कोशिश की, लेकिन वह भी हमले में घायल हो गए.

सम्बंधित ख़बरें

केरल में चलती ट्रेन से उतरना भारी पड़ा (Photo-Representational)
एक भूल और ज़िंदगी ख़त्म! चलती ट्रेन से उतरने की कोशिश में शख्स की मौत
सीएमएचओ ने एंबुलेंस सेवा के अधिकारियों से मांगा जवाब. (Photo: Representational)
केरल घूमने गया UP का डॉक्टर 800 फीट गहरी खाई में गिरा, ऐसे हुआ रेस्क्यू
केरल में बच्चों के जंक फूड पर रोत लगाई जा सकती है (Photo-Representational)
स्कूल में जंक फूड की बिक्री कंट्रोल करेगी केरल सरकार, केंद्र से मांगी राय
घटना में डॉक्टर के बचने से रेस्क्यू टीम भी अचंभित. (File Photo: ITG)
चमत्कार! केरल में 800 फीट गहरी खाई में गिरा UP का डॉक्टर, फिर ऐसे बची जान
केरल में ट्रांसफॉर्मर का फ्यूज निकालने का आरोप (Representational)
केरल: ट्रांसफॉर्मर का फ्यूज निकालना पड़ा भारी, पुलिस ने की गिरफ्तारी

यह भी पढ़ें: बर्थडे पार्टी में दोस्त ही बना दुश्मन! लुधियाना के मशहूर पंडित कुलचे वाले के बेटे की गोली मारकर हत्या

पत्नी और उसके माता-पिता से रंजिश का आरोप

एफआईआर के मुताबिक, आरोपी अपनी पत्नी और उसके माता-पिता से रंजिश रखता था. आरोप है कि उसने उन सभी को जान से मारने के इरादे से पिछली रात उनके घर के सामने हमला किया.

Advertisement

गल्फ कंट्री से लौटी थी पत्नी, होते थे झगड़े

प्रियंका हाल ही में खाड़ी देश से केरल लौटी थी. पुलिस ने बताया कि उसके वापस आने के बाद से दंपति के बीच घरेलू विवाद चल रहा था. हालांकि, पुलिस ने इन विवादों के बारे में कोई और जानकारी नहीं दी है.

मामले में भारतीय न्याय संहिता की धारा 103(1) के तहत हत्या और धारा 109(1) के तहत हत्या की कोशिश का केस दर्ज किया गया है. पुलिस ने आरोपी को हिरासत में ले लिया है, जबकि घायल इजरावेल का सरकारी अस्पताल में इलाज चल रहा है.

---- समाप्त ----
Live TV

aaj tak epaper in hindi
Follow us on
AajTak Hindi News as Follow us Source

सबसे तेज़ ख़बरों के लिए आजतक ऐप

Advertisement
Advertisement

लेटेस्ट

    Latest News in Hindi »
    जम्मू-कश्मीर के हंदवाड़ा में भड़काऊ पोस्टर लगाने की साजिश, पुलिस ने एक आरोपी को पकड़ा |
    'मेरे साथ एक काम करबू?', 10 साल छोटी हसीना पर फिदा हुए पवन सिंह, दिया भोजपुरी फिल्मों का ऑफर |
    महाराष्ट्र के वाशिम में दुर्गा विसर्जन जुलूस पर पथराव, इलाके में तनाव के बाद पुलिस बल तैनात |
    Karnataka में रात के वक्त गर्ल्स पीजी में घुसा नंगा शख्स, VIDEO हुआ VIRAL |
    अखिलेश यादव का रामपुर दौरा, आजम खान से करेंगे मुलाकात |
    बाराबंकी: दशहरे में रावण के साथ शहर कोतवाल की मूंछों की चर्चा, देखें- VIDEO |
    ₹3 हजार की रेंज में ये एयर प्यूरिफायर! Amazon सेल में कीमत धड़ाम, ₹7,499 वाला मॉडल अब ₹3,549 में! |
    पेट्रोल-डीजल को टक्कर देगा बांस! वैज्ञानिकों ने 10 मिनट में बना दिया तेल, जानें कैसे चलेगी गाड़ी |
    होर्मुज में धधक रहे 7 तेल टैंकर, ईरान ने टारगेट किया या समुद्री माइंस से टकराए? |
    नॉर्थ कोरिया 40 प्लस महिलाओं को क्यों भेज रहा चीन? पीछे है चौंकाने वाली वजह
    Advertisement